Numeraire 今日價格

Numeraire (NMR) 今日實時價格為 NT$ 8.028，過去 24 小時內變化了 3.34%。目前 NMR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 8.028 每 NMR。

Numeraire 目前市值在 NT$ 60.16M 排名第 #335，流通供應量為 7.49M NMR。過去 24 小時內，NMR 的交易價格在 NT$ 8.003（低點）和 NT$ 8.4（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,386.5615707397462536，而歷史最低價為 NT$ 61.6272902。

短期表現方面，NMR 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -5.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.24K。

Numeraire（NMR）市場資訊

排名 No.335 市值 NT$ 60.16MNT$ 60.16M NT$ 60.16M 成交量（24H） NT$ 60.24KNT$ 60.24K NT$ 60.24K 完全稀釋市值 NT$ 88.31MNT$ 88.31M NT$ 88.31M 流通量 7.49M 7.49M 7.49M 最大供應量 11,000,000 11,000,000 11,000,000 總供應量 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 流通率 68.12% 所屬公鏈 ETH

Numeraire 的目前市值為 NT$ 60.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.24K。NMR 的流通量為 7.49M，總供應量是 10634471.78140593，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 88.31M。