Numeraire實時價格 (NMR)
Numeraire (NMR) 今日實時價格為 NT$ 8.028，過去 24 小時內變化了 3.34%。目前 NMR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 8.028 每 NMR。
Numeraire 目前市值在 NT$ 60.16M 排名第 #335，流通供應量為 7.49M NMR。過去 24 小時內，NMR 的交易價格在 NT$ 8.003（低點）和 NT$ 8.4（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,386.5615707397462536，而歷史最低價為 NT$ 61.6272902。
短期表現方面，NMR 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -5.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.24K。
No.335
68.12%
ETH
Numeraire 的目前市值為 NT$ 60.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.24K。NMR 的流通量為 7.49M，總供應量是 10634471.78140593，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 88.31M。
+0.22%
-3.34%
-5.38%
-5.38%
跟蹤 Numeraire 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -8.86849
|-3.34%
|30天
|NT$ -2.316
|-22.39%
|60天
|NT$ -0.721
|-8.25%
|90天
|NT$ -1.57
|-16.36%
今天，NMR 記錄了 NT$ -8.86849 (-3.34%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -2.316 (-22.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，NMR 的變化為 NT$ -0.721 (-8.25%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.57 (-16.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Numeraire 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 NMR 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
NMR_USDT在4小時周期內運行於8.4493的中樞點位上方。現價8.452緊貼樞軸分佈。價格位於S1與R1的窄幅區間內部。短期均線組呈現多頭排列形態，長期EMA組則維持向上發散狀態。MACD信號線已完成零軸上方的金叉動作。RSI指標處於50的中性區域震盪。KDJ與StochRSI數值未出現極端背離。布林帶開口保持水平收縮態勢，波動率維持在低位整理階段。多空動能處於短暫平衡狀態，快慢指標方向存在輕微分層現象。 上方R1阻力位8.4766距離現價0.29%。突破後將指向R2價位8.5283。下方S1支撐位8.3976距離現價0.64%。跌破後將測試S2價位8.3703。近端關鍵博弈點集中在8.4493的中樞一線，遠端參考邊界分別為8.3703與8.5283。當前價格結構尚未脫離樞軸核心區域。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Numeraire 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Numeraire (NMR) 是由對沖基金 Numerai 創建的數位資產，旨在激勵數據科學家貢獻人工智能模型，以改善其交易算法。NMR 代幣被用作這些模型的賭注，成功的預測可以獲得更多的 NMR，而不良的預測則會導致賭注代幣的損失。這種獨特的區塊鏈技術和機器學習的應用，創建了一個生態系統，數據科學家被激勵不斷改進他們的模型，最終目標是提升 Numerai 的交易策略。NMR 的供應量被限制在 1100 萬個代幣，並且新的代幣只作為成功預測的獎勵發行。
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Numerai 首先會給其交易數據加密，然後再將加密後的數據分享給數據科學家，讓科學家能夠基於數據建模，並以此在交易中獲取更多的收益。Numerai 是一個由數據科學家組成的網路，他們被激勵去預測模型以提高對沖基金的回報。Numerai 從2017年2月21日起開始向 12000 位科學家發行總計一百萬個 Numeraire 代幣。科學家的積分越高，能獲得的代幣也就越多。Numerai 並不能用作貨幣在市場上購買商品，它只是用來激勵科學家建立成功的機器學習模型，繼而在真實市場上通過交易盈利。
要更深入地瞭解 Numeraire，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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