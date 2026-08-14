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Numeraire 目前實時價格為 8.028 TWD。NMR 市值為 60,155,944.50975547392 TWD。追蹤台灣的 NMR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Numeraire 目前實時價格為 8.028 TWD。NMR 市值為 60,155,944.50975547392 TWD。追蹤台灣的 NMR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Numeraire 圖標

Numeraire實時價格 (NMR)

1 NMR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$256.65516
NT$256.65516NT$256.65516
-3.34%1D
TWD
Numeraire (NMR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:19:10 (UTC+8)

Numeraire 今日價格

Numeraire (NMR) 今日實時價格為 NT$ 8.028，過去 24 小時內變化了 3.34%。目前 NMR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 8.028 每 NMR。

Numeraire 目前市值在 NT$ 60.16M 排名第 #335，流通供應量為 7.49M NMR。過去 24 小時內，NMR 的交易價格在 NT$ 8.003（低點）和 NT$ 8.4（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,386.5615707397462536，而歷史最低價為 NT$ 61.6272902

短期表現方面，NMR 在過去一小時內波動了 +0.22%，過去7 天內波動了 -5.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.24K

Numeraire（NMR）市場資訊

No.335

NT$ 60.16M
NT$ 60.16MNT$ 60.16M

NT$ 60.24K
NT$ 60.24KNT$ 60.24K

NT$ 88.31M
NT$ 88.31MNT$ 88.31M

7.49M
7.49M 7.49M

11,000,000
11,000,000 11,000,000

10,634,471.78140593
10,634,471.78140593 10,634,471.78140593

68.12%

ETH

Numeraire 的目前市值為 NT$ 60.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.24K。NMR 的流通量為 7.49M，總供應量是 10634471.78140593，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 88.31M

Numeraire 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 8.003
NT$ 8.003NT$ 8.003
24H最低價
NT$ 8.4
NT$ 8.4NT$ 8.4
24H最高價

NT$ 8.003
NT$ 8.003NT$ 8.003

NT$ 8.4
NT$ 8.4NT$ 8.4

NT$ 5,386.5615707397462536
NT$ 5,386.5615707397462536NT$ 5,386.5615707397462536

NT$ 61.6272902
NT$ 61.6272902NT$ 61.6272902

+0.22%

-3.34%

-5.38%

-5.38%

Numeraire（NMR）價格歷史 TWD

跟蹤 Numeraire 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -8.86849-3.34%
30天NT$ -2.316-22.39%
60天NT$ -0.721-8.25%
90天NT$ -1.57-16.36%
Numeraire 今日價格變化

今天，NMR 記錄了 NT$ -8.86849 (-3.34%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Numeraire 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -2.316 (-22.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Numeraire 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NMR 的變化為 NT$ -0.721 (-8.25%)，從而更廣泛地了解其表現。

Numeraire 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.57 (-16.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Numeraire（NMR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Numeraire 價格歷史頁面

Numeraire 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Numeraire 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Numeraire 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 NMR 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

NMR_USDT在4小時周期內運行於8.4493的中樞點位上方。現價8.452緊貼樞軸分佈。價格位於S1與R1的窄幅區間內部。短期均線組呈現多頭排列形態，長期EMA組則維持向上發散狀態。MACD信號線已完成零軸上方的金叉動作。RSI指標處於50的中性區域震盪。KDJ與StochRSI數值未出現極端背離。布林帶開口保持水平收縮態勢，波動率維持在低位整理階段。多空動能處於短暫平衡狀態，快慢指標方向存在輕微分層現象。 上方R1阻力位8.4766距離現價0.29%。突破後將指向R2價位8.5283。下方S1支撐位8.3976距離現價0.64%。跌破後將測試S2價位8.3703。近端關鍵博弈點集中在8.4493的中樞一線，遠端參考邊界分別為8.3703與8.5283。當前價格結構尚未脫離樞軸核心區域。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Numeraire 的價格？

NMR 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 賽事參與度——投入更多資料科學家進行 NMR 投票，將會提升需求。
2. 套利基金表現——Numerai 的交易成功將影響代幣的實用價值。
3. 投票獎勵與銷毀——透過績效導向的機制來調整代幣經濟。
4. 市場對人工智慧／機器學習代幣的整體情緒。
5. 整體加密貨幣市場趨勢。
6. 平台採用率與用戶成長。

為什麼人們想知道 Numeraire 今天的價格？

人們希望了解今日的 Numeraire (NMR) 價格，主要有幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理以及投資時機的把握。由於 NMR 用於 Numerai 的避險基金預測市場，交易者會密切關注其價格，以藉由波動性和市場走勢來捕捉獲利機會。

Numeraire 的價格預測

Numeraire（NMR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NMR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Numeraire (NMR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Numeraire 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Numeraire 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Numeraire 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 NMR 2026–2027 年價格的預測。

關於 Numeraire

Numeraire (NMR) 是由對沖基金 Numerai 創建的數位資產，旨在激勵數據科學家貢獻人工智能模型，以改善其交易算法。NMR 代幣被用作這些模型的賭注，成功的預測可以獲得更多的 NMR，而不良的預測則會導致賭注代幣的損失。這種獨特的區塊鏈技術和機器學習的應用，創建了一個生態系統，數據科學家被激勵不斷改進他們的模型，最終目標是提升 Numerai 的交易策略。NMR 的供應量被限制在 1100 萬個代幣，並且新的代幣只作為成功預測的獎勵發行。

如何在台灣購買和投資 Numeraire

準備好開始使用 Numeraire 了嗎？在 MEXC 購買 NMR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Numeraire 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Numeraire (NMR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Numeraire 將立即存入您的錢包。
Numeraire (NMR) 購買教程

Numeraire 能做什麼？

擁有 Numeraire 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Numeraire (NMR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Numeraire (NMR)

Numerai 首先會給其交易數據加密，然後再將加密後的數據分享給數據科學家，讓科學家能夠基於數據建模，並以此在交易中獲取更多的收益。Numerai 是一個由數據科學家組成的網路，他們被激勵去預測模型以提高對沖基金的回報。Numerai 從2017年2月21日起開始向 12000 位科學家發行總計一百萬個 Numeraire 代幣。科學家的積分越高，能獲得的代幣也就越多。Numerai 並不能用作貨幣在市場上購買商品，它只是用來激勵科學家建立成功的機器學習模型，繼而在真實市場上通過交易盈利。

Numeraire資源

要更深入地瞭解 Numeraire，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Numeraire網站
區塊查詢

類別 :

AnalyticsDecentralized Finance (DeFi)Energi Ecosystem

人們還問：關於Numeraire的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:19:10 (UTC+8)

Numeraire（NMR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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NMRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 NMR。在 MEXC 上探索 NMRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Numeraire (NMR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Numeraire 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
NMR/USDT
NT$256.55925
NT$256.55925NT$256.55925
-3.32%
7.34K (USDT)
NMR/USDC
NT$256.78304
NT$256.78304NT$256.78304
-3.30%
6.60K (USDT)
NMR/ETH
NT$0.13740706
NT$0.13740706NT$0.13740706
-2.69%
575.43 (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5681501
NT$2.5681501NT$2.5681501

+322.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18839921
NT$0.18839921NT$0.18839921

-0.16%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.063495
NT$9.063495NT$9.063495

+21.88%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4356258
NT$9.4356258NT$9.4356258

+6.05%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.5681501
NT$2.5681501NT$2.5681501

+322.78%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.5363097
NT$8.5363097NT$8.5363097

+130.63%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.359608151
NT$0.359608151NT$0.359608151

+72.29%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3418025
NT$2.3418025NT$2.3418025

+35.07%

Heima

Heima

HEI

NT$4.7590542
NT$4.7590542NT$4.7590542

+21.68%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NMR 兌 TWD 計算器

數量

NMR
NMR
TWD
TWD

1 NMR = 256.65516 TWD