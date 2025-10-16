NetX 目前實時價格為 0.8013 USD。跟蹤 NETX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NETX 價格趨勢。NetX 目前實時價格為 0.8013 USD。跟蹤 NETX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 NETX 價格趨勢。

NetX 圖標

NetX實時價格 (NETX)

1 NETX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.8015
$0.8015$0.8015
-3.58%1D
USD
NetX (NETX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:41:14 (UTC+8)

NetX（NETX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.79
$ 0.79$ 0.79
24H最低價
$ 0.8546
$ 0.8546$ 0.8546
24H最高價

$ 0.79
$ 0.79$ 0.79

$ 0.8546
$ 0.8546$ 0.8546

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.7626398076269456
$ 0.7626398076269456$ 0.7626398076269456

-0.14%

-3.58%

-15.28%

-15.28%

NetX（NETX）目前實時價格為 $ 0.8013。過去 24 小時內，NETX 的交易價格在 $ 0.79$ 0.8546 之間波動，市場活躍度顯著。NETX 的歷史最高價為 $ 1.9687184275031666，歷史最低價為 $ 0.7626398076269456

從短期表現來看，NETX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.14%，過去 24 小時內變動為 -3.58%，過去 7 天內累計變動為 -15.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NetX（NETX）市場資訊

No.1060

$ 12.89M
$ 12.89M$ 12.89M

$ 249.71K
$ 249.71K$ 249.71K

$ 16.03M
$ 16.03M$ 16.03M

16.08M
16.08M 16.08M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

80.41%

BSC

NetX 的目前市值為 $ 12.89M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 249.71K。NETX 的流通量為 16.08M，總供應量是 20000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.03M

NetX（NETX）價格歷史 USD

跟蹤 NetX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.029759-3.58%
30天$ -0.161-16.74%
60天$ +0.3013+60.26%
90天$ +0.3013+60.26%
NetX 今日價格變化

今天，NETX 記錄了 $ -0.029759 (-3.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

NetX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.161 (-16.74%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

NetX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NETX 的變化為 $ +0.3013 (+60.26%)，從而更廣泛地了解其表現。

NetX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.3013 (+60.26%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 NetX（NETX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 NetX 價格歷史頁面

什麼是NetX (NETX)

NetX: RWA驅動的AI 經濟網路，連接區塊鏈與現實世界價值 NetX 是新一代區塊鏈生態，基於可信計算與 Layer-1 安全網路，構建模組化的經濟基礎設施。透過 AI + MCP 協議，為 dApp 與金融活動提供智慧化支援。 在 NetX 生態中，所有專案都能使用由現實世界資產（RWA）支持的代幣進行支付與結算，涵蓋受監管的穩定幣、金融工具的代幣化版本及實體資產。NetX 正在實現鏈上與現實經濟的無縫連接，推動 Web3 與全球價值網路的融合。

NetX在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 NetX 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 NETX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 NetX 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 NetX 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

NetX 價格預測 (USD)

NetX（NETX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 NetX（NETX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 NetX 的長期和短期價格預測。

現在就查看 NetX 價格預測

NetX（NETX）代幣經濟

了解 NetX（NETX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NETX 代幣的完整經濟學

如何購買NetX (NETX)

正在尋找如何購買 NetX？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買NetX。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NETX 兌換為當地貨幣

1 NetX（NETX）至 VND
21,086.2095
1 NetX（NETX）至 AUD
A$1.217976
1 NetX（NETX）至 GBP
0.592962
1 NetX（NETX）至 EUR
0.681105
1 NetX（NETX）至 USD
$0.8013
1 NetX（NETX）至 MYR
RM3.36546
1 NetX（NETX）至 TRY
33.582483
1 NetX（NETX）至 JPY
¥121.7976
1 NetX（NETX）至 ARS
ARS$1,195.964289
1 NetX（NETX）至 RUB
63.503025
1 NetX（NETX）至 INR
70.698699
1 NetX（NETX）至 IDR
Rp13,354.994658
1 NetX（NETX）至 PHP
47.156505
1 NetX（NETX）至 EGP
￡E.37.98162
1 NetX（NETX）至 BRL
R$4.302981
1 NetX（NETX）至 CAD
C$1.113807
1 NetX（NETX）至 BDT
97.99899
1 NetX（NETX）至 NGN
1,169.777805
1 NetX（NETX）至 COP
$3,093.8193
1 NetX（NETX）至 ZAR
R.13.798386
1 NetX（NETX）至 UAH
33.726717
1 NetX（NETX）至 TZS
T.Sh.1,978.513869
1 NetX（NETX）至 VES
Bs169.8756
1 NetX（NETX）至 CLP
$753.222
1 NetX（NETX）至 PKR
Rs226.92816
1 NetX（NETX）至 KZT
430.802919
1 NetX（NETX）至 THB
฿26.170458
1 NetX（NETX）至 TWD
NT$24.575871
1 NetX（NETX）至 AED
د.إ2.940771
1 NetX（NETX）至 CHF
Fr0.633027
1 NetX（NETX）至 HKD
HK$6.218088
1 NetX（NETX）至 AMD
֏307.715226
1 NetX（NETX）至 MAD
.د.م7.387986
1 NetX（NETX）至 MXN
$14.751933
1 NetX（NETX）至 SAR
ريال3.004875
1 NetX（NETX）至 ETB
Br122.478705
1 NetX（NETX）至 KES
KSh103.535973
1 NetX（NETX）至 JOD
د.أ0.5681217
1 NetX（NETX）至 PLN
2.908719
1 NetX（NETX）至 RON
лв3.493668
1 NetX（NETX）至 SEK
kr7.508181
1 NetX（NETX）至 BGN
лв1.346184
1 NetX（NETX）至 HUF
Ft267.986772
1 NetX（NETX）至 CZK
16.731144
1 NetX（NETX）至 KWD
د.ك0.2451978
1 NetX（NETX）至 ILS
2.604225
1 NetX（NETX）至 BOB
Bs5.544996
1 NetX（NETX）至 AZN
1.36221
1 NetX（NETX）至 TJS
SM7.412025
1 NetX（NETX）至 GEL
2.171523
1 NetX（NETX）至 AOA
Kz730.441041
1 NetX（NETX）至 BHD
.د.ب0.3020901
1 NetX（NETX）至 BMD
$0.8013
1 NetX（NETX）至 DKK
kr5.136333
1 NetX（NETX）至 HNL
L21.082203
1 NetX（NETX）至 MUR
36.443124
1 NetX（NETX）至 NAD
$13.790373
1 NetX（NETX）至 NOK
kr8.004987
1 NetX（NETX）至 NZD
$1.386249
1 NetX（NETX）至 PAB
B/.0.8013
1 NetX（NETX）至 PGK
K3.373473
1 NetX（NETX）至 QAR
ر.ق2.924745
1 NetX（NETX）至 RSD
дин.80.682897
1 NetX（NETX）至 UZS
soʻm9,654.214647
1 NetX（NETX）至 ALL
L66.636108
1 NetX（NETX）至 ANG
ƒ1.434327
1 NetX（NETX）至 AWG
ƒ1.434327
1 NetX（NETX）至 BBD
$1.6026
1 NetX（NETX）至 BAM
KM1.338171
1 NetX（NETX）至 BIF
Fr2,356.6233
1 NetX（NETX）至 BND
$1.033677
1 NetX（NETX）至 BSD
$0.8013
1 NetX（NETX）至 JMD
$128.408325
1 NetX（NETX）至 KHR
3,218.068878
1 NetX（NETX）至 KMF
Fr339.7512
1 NetX（NETX）至 LAK
17,419.564869
1 NetX（NETX）至 LKR
රු243.699369
1 NetX（NETX）至 MDL
L13.654152
1 NetX（NETX）至 MGA
Ar3,609.45585
1 NetX（NETX）至 MOP
P6.4104
1 NetX（NETX）至 MVR
12.25989
1 NetX（NETX）至 MWK
MK1,388.73303
1 NetX（NETX）至 MZN
MT51.20307
1 NetX（NETX）至 NPR
रु113.06343
1 NetX（NETX）至 PYG
5,682.8196
1 NetX（NETX）至 RWF
Fr1,164.2889
1 NetX（NETX）至 SBD
$6.602712
1 NetX（NETX）至 SCR
11.947383
1 NetX（NETX）至 SRD
$31.835649
1 NetX（NETX）至 SVC
$7.011375
1 NetX（NETX）至 SZL
L13.790373
1 NetX（NETX）至 TMT
m2.812563
1 NetX（NETX）至 TND
د.ت2.355822
1 NetX（NETX）至 TTD
$5.432814
1 NetX（NETX）至 UGX
Sh2,782.1136
1 NetX（NETX）至 XAF
Fr451.1319
1 NetX（NETX）至 XCD
$2.16351
1 NetX（NETX）至 XOF
Fr451.1319
1 NetX（NETX）至 XPF
Fr81.7326
1 NetX（NETX）至 BWP
P10.689342
1 NetX（NETX）至 BZD
$1.610613
1 NetX（NETX）至 CVE
$75.867084
1 NetX（NETX）至 DJF
Fr142.6314
1 NetX（NETX）至 DOP
$51.299226
1 NetX（NETX）至 DZD
د.ج104.152974
1 NetX（NETX）至 FJD
$1.834977
1 NetX（NETX）至 GNF
Fr6,967.3035
1 NetX（NETX）至 GTQ
Q6.137958
1 NetX（NETX）至 GYD
$167.63196
1 NetX（NETX）至 ISK
kr97.7586

人們還問：關於NetX的其他問題

NetX（NETX）今日價格是多少？
NETX 實時價格為 0.8013 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 NETX 兌 USD 的價格是多少？
目前 NETX 兌 USD 的價格為 $ 0.8013。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
NetX 的市值是多少？
NETX 的市值為 $ 12.89M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
NETX 的流通供應量是多少？
NETX 的流通供應量為 16.08M USD
NETX 的歷史最高價（ATH）是多少？
NETX 的歷史最高價是 1.9687184275031666 USD
NETX 的歷史最低價（ATL）是多少？
NETX 的歷史最低價是 0.7626398076269456 USD
NETX 的交易量是多少？
NETX 的 24 小時實時交易量為 $ 249.71K USD
NETX 今年會漲嗎？
NETX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 NETX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:41:14 (UTC+8)

NetX（NETX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

