FTX Token實時價格 (FTT)
FTX Token (FTT) 今日實時價格為 NT$ 0.1984，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 FTT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1984 每 FTT。
FTX Token 目前市值在 NT$ 65.25M 排名第 #193，流通供應量為 328.90M FTT。過去 24 小時內，FTT 的交易價格在 NT$ 0.1981（低點）和 NT$ 0.201（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,716.28843418，而歷史最低價為 NT$ 6.841810941897865635。
短期表現方面，FTT 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -1.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.71K。
No.193
93.39%
0.01%
ETH
FTX Token 的目前市值為 NT$ 65.25M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.71K。FTT 的流通量為 328.90M，總供應量是 328895103.81320699，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 69.87M。
-0.06%
-0.25%
-1.00%
-1.00%
跟蹤 FTX Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.015895
|-0.25%
|30天
|NT$ -0.0175
|-8.11%
|60天
|NT$ -0.0772
|-28.02%
|90天
|NT$ -0.1445
|-42.15%
今天，FTT 記錄了 NT$ -0.015895 (-0.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0175 (-8.11%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，FTT 的變化為 NT$ -0.0772 (-28.02%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1445 (-42.15%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 FTT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|中立
|K ≈ D（±1%）
|短線無明確方向，觀望。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
**市場結構** FTT_USDT 4小時圖現價為0.3238，位於區間中心0.3316下方，低於該水平2.34%。價格運行於S2（0.3154）與S1（0.3241）之間，處於匯率區間的下半部區域。MA及EMA 5至6週期均呈現買入佔比，價格接近短期均線群。 **動能狀態** MACD出現死叉信號，快慢線形成向下交叉結構。RSI維持在中性區間，而KDJ與StochRSI數據缺失，無法確認快速動能的分布情況。短期均線組合與MACD呈現方向分層，尚未形成一致的動能趨勢。 **關鍵價格位** 上方S1（0.3241）距離現價0.09%，區間中心0.3316距離現價2.41%，構成近期阻力帶。下方S2（0.3154）距離現價2.59%，可作為短期支撐參考。R1（0.3403）距離現價5.10%，則為遠端觀察點。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，FTX Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
FTT是FTX加密貨幣衍生品交易所的原生加密貨幣代幣。FTT在FTX生態系統內運作，並用於提供各種實用功能，如費用減免、期貨頭寸的抵押品，以及參與交易所的買入和焚燒計劃。該代幣建立在以太坊區塊鏈上，遵循ERC-20標準，確保與各種錢包和其他基於以太坊的代幣兼容。FTT的供應量由初始發行、定期焚燒和代幣解鎖的組合決定。作為一種實用代幣，FTT的主要目的是支持FTX交易平台的運營和功能，而不是作為一種獨立的數字貨幣。
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FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.
要更深入地瞭解 FTX Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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