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FTX Token 目前實時價格為 0.1984 TWD。FTT 市值為 65,252,788.596540266816 TWD。追蹤台灣的 FTT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！FTX Token 目前實時價格為 0.1984 TWD。FTT 市值為 65,252,788.596540266816 TWD。追蹤台灣的 FTT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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FTX Token 圖標

FTX Token實時價格 (FTT)

1 FTT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$6.342075
NT$6.342075NT$6.342075
-0.25%1D
TWD
FTX Token (FTT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:53:08 (UTC+8)

FTX Token 今日價格

FTX Token (FTT) 今日實時價格為 NT$ 0.1984，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 FTT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1984 每 FTT。

FTX Token 目前市值在 NT$ 65.25M 排名第 #193，流通供應量為 328.90M FTT。過去 24 小時內，FTT 的交易價格在 NT$ 0.1981（低點）和 NT$ 0.201（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,716.28843418，而歷史最低價為 NT$ 6.841810941897865635

短期表現方面，FTT 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -1.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.71K

FTX Token（FTT）市場資訊

No.193

NT$ 65.25M
NT$ 65.25MNT$ 65.25M

NT$ 55.71K
NT$ 55.71KNT$ 55.71K

NT$ 69.87M
NT$ 69.87MNT$ 69.87M

328.90M
328.90M 328.90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.81320699
328,895,103.81320699 328,895,103.81320699

93.39%

0.01%

ETH

FTX Token 的目前市值為 NT$ 65.25M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.71K。FTT 的流通量為 328.90M，總供應量是 328895103.81320699，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 69.87M

FTX Token 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1981
NT$ 0.1981NT$ 0.1981
24H最低價
NT$ 0.201
NT$ 0.201NT$ 0.201
24H最高價

NT$ 0.1981
NT$ 0.1981NT$ 0.1981

NT$ 0.201
NT$ 0.201NT$ 0.201

NT$ 2,716.28843418
NT$ 2,716.28843418NT$ 2,716.28843418

NT$ 6.841810941897865635
NT$ 6.841810941897865635NT$ 6.841810941897865635

-0.06%

-0.25%

-1.00%

-1.00%

FTX Token（FTT）價格歷史 TWD

跟蹤 FTX Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.015895-0.25%
30天NT$ -0.0175-8.11%
60天NT$ -0.0772-28.02%
90天NT$ -0.1445-42.15%
FTX Token 今日價格變化

今天，FTT 記錄了 NT$ -0.015895 (-0.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FTX Token 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0175 (-8.11%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FTX Token 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FTT 的變化為 NT$ -0.0772 (-28.02%)，從而更廣泛地了解其表現。

FTX Token 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1445 (-42.15%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FTX Token（FTT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 FTX Token 價格歷史頁面

FTX Token 分析

本分析利用人工智慧模型評估 FTX Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

FTX Token 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 FTT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ中立K ≈ D（±1%）短線無明確方向，觀望。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

**市場結構** FTT_USDT 4小時圖現價為0.3238，位於區間中心0.3316下方，低於該水平2.34%。價格運行於S2（0.3154）與S1（0.3241）之間，處於匯率區間的下半部區域。MA及EMA 5至6週期均呈現買入佔比，價格接近短期均線群。 **動能狀態** MACD出現死叉信號，快慢線形成向下交叉結構。RSI維持在中性區間，而KDJ與StochRSI數據缺失，無法確認快速動能的分布情況。短期均線組合與MACD呈現方向分層，尚未形成一致的動能趨勢。 **關鍵價格位** 上方S1（0.3241）距離現價0.09%，區間中心0.3316距離現價2.41%，構成近期阻力帶。下方S2（0.3154）距離現價2.59%，可作為短期支撐參考。R1（0.3403）距離現價5.10%，則為遠端觀察點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 FTX Token 的價格？

FTX Token (FTT) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 交易所表現——FTX 平台的交易量、用戶增長及營收，都會直接影響 FTT 的需求。
2. 代幣實用性——FTT 在交易手續費折扣、保證金抵押以及治理權等方面的使用場景。
3. 市場情緒——整體加密貨幣市場的狀況與投資者信心。
4. 監管動態——影響交易所的加密貨幣監管政策變化。
5. 競爭環境——包括 Binance、Coinbase 等競爭交易所的表現。
6. 代幣回購與銷毀——FTX 每季度進行的代幣回購與銷毀計畫，會減少供應量。
7. 新產品推出——FTX 平台新功能、衍生品或服務的上線。
8. 合作夥伴公告——策略性聯盟與贊助合作案的發布。
9. 宏觀因素——利率、通膨以及傳統市場波動。
10. 技術分析——圖表型態與交易指標。

這些因素相互作用，共同引發 FTT 的價格波動，其中交易所的基本面與代幣實用性是主要驅動力。

為什麼人們想知道 FTX Token 今天的價格？

人們希望了解今日FTX代幣（FTT）的價格，原因有二：一是用於交易決策，二是用於投資組合追蹤、投資分析以及市場情緒評估。儘管FTX交易所已倒閉，但FTT仍在部分平台上持續交易，引發了投機性興趣，並與破產相關的動態發展密切相關。

FTX Token 的價格預測

FTX Token（FTT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FTT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
FTX Token (FTT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，FTX Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FTX Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FTX Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FTT 2026–2027 年價格的預測。

關於 FTX Token

FTT是FTX加密貨幣衍生品交易所的原生加密貨幣代幣。FTT在FTX生態系統內運作，並用於提供各種實用功能，如費用減免、期貨頭寸的抵押品，以及參與交易所的買入和焚燒計劃。該代幣建立在以太坊區塊鏈上，遵循ERC-20標準，確保與各種錢包和其他基於以太坊的代幣兼容。FTT的供應量由初始發行、定期焚燒和代幣解鎖的組合決定。作為一種實用代幣，FTT的主要目的是支持FTX交易平台的運營和功能，而不是作為一種獨立的數字貨幣。

如何在台灣購買和投資 FTX Token

準備好開始使用 FTX Token 了嗎？在 MEXC 購買 FTT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FTX Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FTX Token (FTT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FTX Token 將立即存入您的錢包。
FTX Token (FTT) 購買教程

FTX Token 能做什麼？

擁有 FTX Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    MEXC 盤前交易

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在 MEXC 上購買 FTX Token (FTT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token資源

要更深入地瞭解 FTX Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesCentralized Exchange (CEX) TokenEnergi Ecosystem

人們還問：關於FTX Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:53:08 (UTC+8)

FTX Token（FTT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 FTX Token 的更多資訊

FTTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FTT。在 MEXC 上探索 FTTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 FTX Token (FTT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 FTX Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FTT/USDT
NT$6.33888
NT$6.33888NT$6.33888
-0.25%
279.69K (USDT)
FTT/USDC
NT$6.335685
NT$6.335685NT$6.335685
-0.30%
132.60K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.968155
NT$2.968155NT$2.968155

+388.94%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1882494
NT$0.1882494NT$0.1882494

-0.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.456885
NT$0.456885NT$0.456885

-25.90%

up

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NT$9.14409
NT$9.14409NT$9.14409

+23.04%

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NT$9.39969
NT$9.39969NT$9.39969

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KiiChain

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KII

NT$2.968155
NT$2.968155NT$2.968155

+388.94%

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NT$8.353647NT$8.353647

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AKEDO

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NT$0.37237725
NT$0.37237725NT$0.37237725

+78.51%

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Heima

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NT$5.54652
NT$5.54652NT$5.54652

+41.91%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7917425
NT$28.7917425NT$28.7917425

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免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FTT 兌 TWD 計算器

數量

FTT
FTT
TWD
TWD

1 FTT = 6.33888 TWD