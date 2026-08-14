FTX Token 今日價格

FTX Token (FTT) 今日實時價格為 NT$ 0.1984，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 FTT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1984 每 FTT。

FTX Token 目前市值在 NT$ 65.25M 排名第 #193，流通供應量為 328.90M FTT。過去 24 小時內，FTT 的交易價格在 NT$ 0.1981（低點）和 NT$ 0.201（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,716.28843418，而歷史最低價為 NT$ 6.841810941897865635。

短期表現方面，FTT 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -1.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.71K。

FTX Token（FTT）市場資訊

排名 No.193 市值 NT$ 65.25MNT$ 65.25M NT$ 65.25M 成交量（24H） NT$ 55.71KNT$ 55.71K NT$ 55.71K 完全稀釋市值 NT$ 69.87MNT$ 69.87M NT$ 69.87M 流通量 328.90M 328.90M 328.90M 最大供應量 352,170,015 352,170,015 352,170,015 總供應量 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 流通率 93.39% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

FTX Token 的目前市值為 NT$ 65.25M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.71K。FTT 的流通量為 328.90M，總供應量是 328895103.81320699，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 69.87M。