NetX: RWA驅動的AI 經濟網路，連接區塊鏈與現實世界價值 NetX 是新一代區塊鏈生態，基於可信計算與 Layer-1 安全網路，構建模組化的經濟基礎設施。透過 AI + MCP 協議，為 dApp 與金融活動提供智慧化支援。 在 NetX 生態中，所有專案都能使用由現實世界資產（RWA）支持的代幣進行支付與結算，涵蓋受監管的穩定幣、金融工具的代幣化版本及實體資產。NetX 正在實現鏈上與現實經濟的無縫連接，推動 Web3 與全球價值網路的融合。