NEO (NEO) 今日技術分析 NEO 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 NEO 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 NEO 分析的信息。 註 冊

NEO (NEO) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $1.695 -- -7.43% -14.31% -42.21%

NEO 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 NEO 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 13 中立 1 買入 12 移動平均線 : 買入 賣出 5 中立 0 買入 9 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 1.6943 1.6936 R2 1.6936 1.6932 R1 1.6933 1.693 PP 1.6926 1.6926 S1 1.6923 1.6922 S2 1.6916 1.692 S3 1.6913 1.6916

NEO 市場信號 目前淨掛單量 -0.09M $5.99 M $6.08 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.01M 3 日主動買入 $0.19 M 3 日主動賣出 $0.18 M 7 日主動買賣差額 0.02M 7 日主動買入 $0.68 M 7 日主動賣出 $0.66 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 NEO資金流向 淨流入 NEOUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 1.71 2026-08-14 -$0.01 M 1.71 2026-08-13 -$0.04 M 1.68 2026-08-12 $0.03 M 1.73 2026-08-11 $0.02 M 1.73 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。