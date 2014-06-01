頁面數據最近更新時間：2026-08-15 03:08:50 (UTC+8)
NEO 今日價格
NEO (NEO) 今日實時價格為 NT$ 1.695，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 NEO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.695 每 NEO。
NEO 目前市值在 NT$ 119.56M 排名第 #147，流通供應量為 70.54M NEO。過去 24 小時內，NEO 的交易價格在 NT$ 1.656（低點）和 NT$ 1.713（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6,299.29589843750016，而歷史最低價為 NT$ 2.31317758560180672。
短期表現方面，NEO 在過去一小時內波動了 -0.47%，過去7 天內波動了 -7.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.55K。
NEO（NEO）市場資訊
NT$ 119.56M
NT$ 119.56MNT$ 119.56M
NT$ 60.55K
NT$ 60.55KNT$ 60.55K
NT$ 169.50M
NT$ 169.50MNT$ 169.50M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
NT$ 5.088
NT$ 5.088NT$ 5.088
NEO 的目前市值為 NT$ 119.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.55K。NEO 的流通量為 70.54M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 169.50M。
NEO 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 1.656
NT$ 1.656NT$ 1.656
24H最低價
NT$ 1.713
NT$ 1.713NT$ 1.713
24H最高價
NT$ 1.656
NT$ 1.656NT$ 1.656
NT$ 1.713
NT$ 1.713NT$ 1.713
NT$ 6,299.29589843750016
NT$ 6,299.29589843750016NT$ 6,299.29589843750016
NT$ 2.31317758560180672
NT$ 2.31317758560180672NT$ 2.31317758560180672
NEO（NEO）價格歷史 TWD
跟蹤 NEO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.38236
|-0.70%
|30天
|NT$ -0.283
|-14.31%
|60天
|NT$ -0.598
|-26.08%
|90天
|NT$ -1.238
|-42.21%
NEO 今日價格變化
今天，NEO 記錄了 NT$ -0.38236 (-0.70%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
NEO 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.283 (-14.31%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
NEO 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，NEO 的變化為 NT$ -0.598 (-26.08%)，從而更廣泛地了解其表現。
NEO 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.238 (-42.21%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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立即查看 NEO 價格歷史頁面
目前 NEO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
NEO_USDT在4小時周期運行於1.6573中枢下方。現價1.662位於S1與R1之間，價格處於樞紐體系的低位區間。均線系統呈現多頭排列，指標信號則出現背離。
MACD錄得死叉狀態，RSI進入超賣區域，快慢指標方向分層，短期動能呈現分散特徵。波動率維持低位運行，買盤力量尚未形成集中，賣壓在當前價位逐步釋放。
上方R1價位1.6636距離現價0.0016，該位置為近端阻力參考；R2價位1.6753距離現價0.0133。下方S1價位1.6456距離現價0.0164，S2價位1.6393距離現價0.0227。近端支撐位於S1附近，遠端參考指向S2水平。價格波動受限於窄幅區間內。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 NEO 的價格？
以下是一些影響 NEO 價格的關鍵因素：
1. 市場情緒 - 整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
2. 採用率 - NEO 智能合約平台的使用情況，以及 dApp 開發的進展
3. 監管環境 - 特別是在 NEO 的主要市場——中國
4. 技術發展 - 平台升級，以及 NEO 3.0 的改進
5. 競爭對手 - 與以太坊及其他智能合約平台的表現比較
6. 交易量 - 主要交易所上的流動性
7. 合作夥伴公告 - 戰略聯盟與企業採用的進展
8. GAS 代幣動態 - NEO 發行 GAS 代幣，影響持有者的激勵機制
為什麼人們想知道 NEO 今天的價格？
人們希望了解今日的 NEO 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。NEO 的價格波動性極高，因此即時資訊對投資人而言至關重要。
NEO 的價格預測
NEO（NEO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NEO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。NEO (NEO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，NEO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 NEO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 NEO 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 NEO 2026–2027 年價格的預測。
關於 NEO
NEO (NEO) 是一個區塊鏈平台和加密貨幣，旨在建立一個可擴展的去中心化應用程序（dApps）網絡。NEO 區塊鏈的基礎資產是不可分割的 NEO 代幣，它可以生成 GAS 代幣，這些代幣可以用來支付網絡上應用程序產生的交易費用。NEO 支持各種常用的編程語言，如 C#、Java、Python 和 Go，通過一種名為 neoVM 的 Docker 定製版本，將代碼編譯成一個安全的可執行環境。NEO 的共識機制是一種被稱為委託拜占庭容錯（dBFT）的機制，據說可以支持每秒高達 10,000 筆交易。該平台常被稱為 "中國的以太坊"，因為它對智能合約的使用與以太坊相似。
如何在台灣購買和投資 NEO
準備好開始使用 NEO 了嗎？在 MEXC 購買 NEO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 NEO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 NEO (NEO) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，NEO 將立即存入您的錢包。
NEO 能做什麼？
擁有 NEO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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在 MEXC 上購買 NEO (NEO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是NEO (NEO)
NEO是一個非營利性的社區型區塊鏈項目，利用區塊鏈技術和數字身份將資產數字化，利用智能合約對數字資產進行自動化管理，實現分佈式網絡的智能經濟。
白皮書
Neo 生態系中使用兩種具不同用途的代幣。NEO 是主要的治理代幣，代表用於決定網路如何運作的投票權。NEO 的總供應量固定為 1 億枚，且不可分割，因此僅以整數單位進行處理。GAS 則是實用型代幣，用於支付交易與執行應用程式的費用；GAS 可分割至小數點後八位（0.00000001 GAS），支援極微小的手續費。每產生一個新區塊便會產出新的 GAS，並依既定比例分配：10% 分配給 NEO 持有者、10% 分配給委員會成員與共識節點、80% 分配給支持委員會成員的投票者。GAS 無硬性上限供應量，但用於交易手續費的 GAS 會被焚毀（burned），有助調控流通中的 GAS 數量。
Neo 定位為一個由社群驅動的專案，開發工作遍及全球。多個知名社群團體共同推動其發展：COZ（全球）開發 Neon 錢包等工具及開發框架；NeoResearch（巴西）專注於核心開發與測試工具；NSPCC（俄羅斯）建構重要基礎設施，包括 NeoFS；AxLabs（瑞士）開發開發者工具與資助系統；NGD（Neo Global Development）則主導戰略性計畫並支援生態系成長。此外，全球各地還有其他團體參與，這些團隊協作提升 Neo 的技術水準，並拓展其生態系。自 N3 升級以來，社群規模顯著擴大，持續有新的開發者團體加入，共同投入持續開發工作。
Neo 是一個基於區塊鏈的系統，用於在帳本上記錄活動，且該帳本具備防篡改設計。網路由節點運行，這些節點協調運作以維持系統穩定；節點分為明確的類型：一般節點（regular nodes）、可經投票晉升至特定角色的候選節點（candidate nodes）、協助引導決策的委員會成員（committee members），以及負責確認交易的共識節點（consensus nodes）。在智慧合約方面，Neo 的特色在於支援多種主流程式語言——包括 C#、Python、Go、TypeScript 和 Java，而非強制開發者只能使用單一程式環境。平台亦內建多項工具與服務，例如用於去中心化儲存的 NeoFS、用於取得鏈下資料的 Oracle（預言機），以及將人類可讀名稱對應至區塊鏈地址的域名服務（Domain Name Service）。隨著 N3 升級，Neo 引入了對分散式儲存的原生支援，並強化互操作性功能，目標是讓複雜應用程式的開發更為簡便。
Neo 是一個開源的區塊鏈平台，旨在簡化去中心化應用（dApp）的開發流程。它為數位資產的創建、管理與自動化提供了一個安全的數位基礎設施。其一大亮點在於支援 C#、Python 和 Java 等廣泛使用的程式語言，讓開發者無需先學習一門全新語言即可上手。Neo 還內建多項服務，包括儲存功能、可將現實世界資訊導入區塊鏈的預言機（oracles），以及域名服務（DNS）。自 2021 年 Neo N3 升級以來，該網路已進一步提升效率，並對開發者更加友善。
Neo 的路線圖著重於提升易用性，同時擴展平台的功能。在 Neo N3 於 2021 年上線後，開發工作持續進行，致力於強化智慧合約系統，讓應用程式的建置更為直觀簡單。相關工作亦包含擴充與精煉內建服務，例如強化預言機（oracle）系統，以及提升儲存系統的效率。另一大重點方向則是強化跨鏈功能，並深化 DeFi 能力。近期的計畫涵蓋 Neo 域名服務（Neo Name Service）的改進、開發者工具與文件的升級、可擴展性（scalability）相關工作以支援更高的交易吞吐量，以及透過合作夥伴關係與開發者補助（developer grants）推動生態系成長。
NEO資源
要更深入地瞭解 NEO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於NEO的其他問題
如果 NEO 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 NEO 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
NEO 今日價格為 NT$ 54.240。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
NEO 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 NEO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 NEO 的交易量為 --。
NEO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 NEO 價格，請造訪 NEO 價格頁面了解更多資訊。
NEO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,918.46
-0.11%
ETH
1,876.31
-0.28%
GOLD(XAUT)
4,356.79
-0.38%
USDC
1.00091
0.00%
SOL
75.01
-0.85%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 NEO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 NEO 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
NEO 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 NEO (NEO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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NEO（NEO）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
NEOUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 NEO。在 MEXC 上探索 NEOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$54.272
NT$54.272NT$54.272
-0.70%
36.19K (USDT)
NT$54.272
NT$54.272NT$54.272
-0.58%
33.00K (USDT)
NT$0.00086304
NT$0.00086304NT$0.00086304
-0.58%
4.91K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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