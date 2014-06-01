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NEO 目前實時價格為 1.695 TWD。NEO 市值為 119,563,318.545 TWD。追蹤台灣的 NEO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！NEO 目前實時價格為 1.695 TWD。NEO 市值為 119,563,318.545 TWD。追蹤台灣的 NEO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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NEO實時價格 (NEO)

1 NEO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$54.24
NT$54.24NT$54.24
-0.70%1D
TWD
NEO (NEO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 03:08:50 (UTC+8)

NEO 今日價格

NEO (NEO) 今日實時價格為 NT$ 1.695，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 NEO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.695 每 NEO。

NEO 目前市值在 NT$ 119.56M 排名第 #147，流通供應量為 70.54M NEO。過去 24 小時內，NEO 的交易價格在 NT$ 1.656（低點）和 NT$ 1.713（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6,299.29589843750016，而歷史最低價為 NT$ 2.31317758560180672

短期表現方面，NEO 在過去一小時內波動了 -0.47%，過去7 天內波動了 -7.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.55K

NEO（NEO）市場資訊

No.147

NT$ 119.56M
NT$ 119.56MNT$ 119.56M

NT$ 60.55K
NT$ 60.55KNT$ 60.55K

NT$ 169.50M
NT$ 169.50MNT$ 169.50M

70.54M
70.54M 70.54M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2014-06-01 00:00:00

NT$ 5.088
NT$ 5.088NT$ 5.088

NONE

NEO 的目前市值為 NT$ 119.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.55K。NEO 的流通量為 70.54M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 169.50M

NEO 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.656
NT$ 1.656NT$ 1.656
24H最低價
NT$ 1.713
NT$ 1.713NT$ 1.713
24H最高價

NT$ 1.656
NT$ 1.656NT$ 1.656

NT$ 1.713
NT$ 1.713NT$ 1.713

NT$ 6,299.29589843750016
NT$ 6,299.29589843750016NT$ 6,299.29589843750016

NT$ 2.31317758560180672
NT$ 2.31317758560180672NT$ 2.31317758560180672

-0.47%

-0.70%

-7.43%

-7.43%

NEO（NEO）價格歷史 TWD

跟蹤 NEO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.38236-0.70%
30天NT$ -0.283-14.31%
60天NT$ -0.598-26.08%
90天NT$ -1.238-42.21%
NEO 今日價格變化

今天，NEO 記錄了 NT$ -0.38236 (-0.70%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

NEO 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.283 (-14.31%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

NEO 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NEO 的變化為 NT$ -0.598 (-26.08%)，從而更廣泛地了解其表現。

NEO 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -1.238 (-42.21%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 NEO（NEO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 NEO 價格歷史頁面

NEO 分析

本分析利用人工智慧模型評估 NEO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

NEO 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 NEO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

NEO_USDT在4小時周期運行於1.6573中枢下方。現價1.662位於S1與R1之間，價格處於樞紐體系的低位區間。均線系統呈現多頭排列，指標信號則出現背離。 MACD錄得死叉狀態，RSI進入超賣區域，快慢指標方向分層，短期動能呈現分散特徵。波動率維持低位運行，買盤力量尚未形成集中，賣壓在當前價位逐步釋放。 上方R1價位1.6636距離現價0.0016，該位置為近端阻力參考；R2價位1.6753距離現價0.0133。下方S1價位1.6456距離現價0.0164，S2價位1.6393距離現價0.0227。近端支撐位於S1附近，遠端參考指向S2水平。價格波動受限於窄幅區間內。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 NEO 的價格？

以下是一些影響 NEO 價格的關鍵因素：

1. 市場情緒 - 整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
2. 採用率 - NEO 智能合約平台的使用情況，以及 dApp 開發的進展
3. 監管環境 - 特別是在 NEO 的主要市場——中國
4. 技術發展 - 平台升級，以及 NEO 3.0 的改進
5. 競爭對手 - 與以太坊及其他智能合約平台的表現比較
6. 交易量 - 主要交易所上的流動性
7. 合作夥伴公告 - 戰略聯盟與企業採用的進展
8. GAS 代幣動態 - NEO 發行 GAS 代幣，影響持有者的激勵機制

為什麼人們想知道 NEO 今天的價格？

人們希望了解今日的 NEO 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。NEO 的價格波動性極高，因此即時資訊對投資人而言至關重要。

NEO 的價格預測

NEO（NEO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NEO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
NEO (NEO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，NEO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 NEO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 NEO 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 NEO 2026–2027 年價格的預測。

關於 NEO

NEO (NEO) 是一個區塊鏈平台和加密貨幣，旨在建立一個可擴展的去中心化應用程序（dApps）網絡。NEO 區塊鏈的基礎資產是不可分割的 NEO 代幣，它可以生成 GAS 代幣，這些代幣可以用來支付網絡上應用程序產生的交易費用。NEO 支持各種常用的編程語言，如 C#、Java、Python 和 Go，通過一種名為 neoVM 的 Docker 定製版本，將代碼編譯成一個安全的可執行環境。NEO 的共識機制是一種被稱為委託拜占庭容錯（dBFT）的機制，據說可以支持每秒高達 10,000 筆交易。該平台常被稱為 "中國的以太坊"，因為它對智能合約的使用與以太坊相似。

如何在台灣購買和投資 NEO

準備好開始使用 NEO 了嗎？在 MEXC 購買 NEO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 NEO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 NEO (NEO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，NEO 將立即存入您的錢包。
NEO (NEO) 購買教程

NEO 能做什麼？

擁有 NEO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 NEO (NEO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是NEO (NEO)

NEO是一個非營利性的社區型區塊鏈項目，利用區塊鏈技術和數字身份將資產數字化，利用智能合約對數字資產進行自動化管理，實現分佈式網絡的智能經濟。

白皮書

NEO資源

要更深入地瞭解 NEO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方NEO網站
區塊查詢

類別 :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

人們還問：關於NEO的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 03:08:50 (UTC+8)

NEO（NEO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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NEOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 NEO。在 MEXC 上探索 NEOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 NEO (NEO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 NEO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
NEO/USDT
NT$54.272
NT$54.272NT$54.272
-0.70%
36.19K (USDT)
NEO/USDC
NT$54.272
NT$54.272NT$54.272
-0.58%
33.00K (USDT)
NEO/BTC
NT$0.00086304
NT$0.00086304NT$0.00086304
-0.58%
4.91K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.39904
NT$2.39904NT$2.39904

+294.57%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.147744
NT$0.147744NT$0.147744

-7.13%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.45280
NT$0.45280NT$0.45280

-8.76%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.4640
NT$10.4640NT$10.4640

+6.86%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.66688
NT$8.66688NT$8.66688

-5.06%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.39904
NT$2.39904NT$2.39904

+294.57%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.038144
NT$0.038144NT$0.038144

+98.66%

Talus

Talus

US

NT$0.57056
NT$0.57056NT$0.57056

+26.36%

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Fusionist

ACE

NT$9.50848
NT$9.50848NT$9.50848

+7.17%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$31.19968
NT$31.19968NT$31.19968

+4.93%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

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NEO
TWD
TWD

1 NEO = 54.24 TWD