NEO 今日價格

NEO (NEO) 今日實時價格為 NT$ 1.695，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 NEO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.695 每 NEO。

NEO 目前市值在 NT$ 119.56M 排名第 #147，流通供應量為 70.54M NEO。過去 24 小時內，NEO 的交易價格在 NT$ 1.656（低點）和 NT$ 1.713（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6,299.29589843750016，而歷史最低價為 NT$ 2.31317758560180672。

短期表現方面，NEO 在過去一小時內波動了 -0.47%，過去7 天內波動了 -7.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.55K。

NEO（NEO）市場資訊

排名 No.147 市值 NT$ 119.56MNT$ 119.56M NT$ 119.56M 成交量（24H） NT$ 60.55KNT$ 60.55K NT$ 60.55K 完全稀釋市值 NT$ 169.50MNT$ 169.50M NT$ 169.50M 流通量 70.54M 70.54M 70.54M 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 市場佔有率 0.01% 發行日期 2014-06-01 00:00:00 發行價格 NT$ 5.088NT$ 5.088 NT$ 5.088 所屬公鏈 NONE

NEO 的目前市值為 NT$ 119.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.55K。NEO 的流通量為 70.54M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 169.50M。