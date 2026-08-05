Metis (METIS) 今日技術分析 Metis 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 METIS 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Metis 分析的信息。 註 冊

Metis (METIS) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $2.377 -- -3.02% -17.18% -32.59%

Metis 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Metis 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 13 中立 5 買入 8 移動平均線 : 賣出 賣出 9 中立 2 買入 3 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 3 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 2.3786 2.3783 R2 2.3783 2.3779 R1 2.3776 2.3777 PP 2.3773 2.3773 S1 2.3766 2.3769 S2 2.3763 2.3767 S3 2.3756 2.3763

Metis 市場信號 目前淨掛單量 -0.50M $6.44 M $6.94 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.01M 3 日主動買入 $0.02 M 3 日主動賣出 $0.02 M 7 日主動買賣差額 0.01M 7 日主動買入 $0.05 M 7 日主動賣出 $0.04 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Metis資金流向 淨流入 METISUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 2.38 2026-08-14 -$0.03 M 2.37 2026-08-13 -$0.01 M 2.42 2026-08-12 $0.01 M 2.44 2026-08-11 -$0.04 M 2.46 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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