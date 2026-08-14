MASS 今日價格

MASS (MASS) 今日實時價格為 NT$ 0,0004115，過去 24 小時內變化了 4,04%。目前 MASS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,0004115 每 MASS。

MASS 目前市值在 NT$ 40.34K 排名第 #2913，流通供應量為 98.03M MASS。過去 24 小時內，MASS 的交易價格在 NT$ 0,0003937（低點）和 NT$ 0,0005527（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 60,6704236242，而歷史最低價為 NT$ 0,01288043745958020101。

短期表現方面，MASS 在過去一小時內波動了 +0,46%，過去7 天內波動了 -12,56%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.99K。

MASS（MASS）市場資訊

排名 No.2913 市值 NT$ 40.34KNT$ 40.34K NT$ 40.34K 成交量（24H） NT$ 55.99KNT$ 55.99K NT$ 55.99K 完全稀釋市值 NT$ 84,95KNT$ 84,95K NT$ 84,95K 流通量 98.03M 98.03M 98.03M 最大供應量 206 438 400 206 438 400 206 438 400 總供應量 98 026 147,05229937 98 026 147,05229937 98 026 147,05229937 流通率 47,48% 所屬公鏈 MASS

MASS 的目前市值為 NT$ 40.34K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.99K。MASS 的流通量為 98.03M，總供應量是 98026147.05229937，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 84,95K。