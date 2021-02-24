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Mask Network 目前實時價格為 0.3477 TWD。MASK 市值為 34,770,000 TWD。追蹤台灣的 MASK 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Mask Network 目前實時價格為 0.3477 TWD。MASK 市值為 34,770,000 TWD。追蹤台灣的 MASK 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Mask Network 圖標

Mask Network實時價格 (MASK)

1 MASK 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$11.106378
NT$11.106378NT$11.106378
-1.08%1D
TWD
Mask Network (MASK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:13:23 (UTC+8)

Mask Network 今日價格

Mask Network (MASK) 今日實時價格為 NT$ 0.3477，過去 24 小時內變化了 1.08%。目前 MASK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3477 每 MASK。

Mask Network 目前市值在 NT$ 34.77M 排名第 #369，流通供應量為 100.00M MASK。過去 24 小時內，MASK 的交易價格在 NT$ 0.3452（低點）和 NT$ 0.3569（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3,130.4903610571，而歷史最低價為 NT$ 16.722011670129309012

短期表現方面，MASK 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -4.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.99K

Mask Network（MASK）市場資訊

No.369

NT$ 34.77M
NT$ 34.77MNT$ 34.77M

NT$ 55.99K
NT$ 55.99KNT$ 55.99K

NT$ 34.77M
NT$ 34.77MNT$ 34.77M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-02-24 00:00:00

NT$ 27.1745
NT$ 27.1745NT$ 27.1745

ETH

Mask Network 的目前市值為 NT$ 34.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.99K。MASK 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 34.77M

Mask Network 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.3452
NT$ 0.3452NT$ 0.3452
24H最低價
NT$ 0.3569
NT$ 0.3569NT$ 0.3569
24H最高價

NT$ 0.3452
NT$ 0.3452NT$ 0.3452

NT$ 0.3569
NT$ 0.3569NT$ 0.3569

NT$ 3,130.4903610571
NT$ 3,130.4903610571NT$ 3,130.4903610571

NT$ 16.722011670129309012
NT$ 16.722011670129309012NT$ 16.722011670129309012

+0.14%

-1.08%

-4.09%

-4.09%

Mask Network（MASK）價格歷史 TWD

跟蹤 Mask Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.121258-1.08%
30天NT$ -0.0487-12.29%
60天NT$ -0.0396-10.23%
90天NT$ -0.1222-26.01%
Mask Network 今日價格變化

今天，MASK 記錄了 NT$ -0.121258 (-1.08%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Mask Network 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0487 (-12.29%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Mask Network 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MASK 的變化為 NT$ -0.0396 (-10.23%)，從而更廣泛地了解其表現。

Mask Network 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1222 (-26.01%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Mask Network（MASK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Mask Network 價格歷史頁面

Mask Network 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Mask Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Mask Network 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MASK 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

MASK_USDT在4小時周期運行於0.3513的中樞上方，現價0.3535已突破R2阻力位0.3533。價格位於S2至R2的樞軸系統頂端區域，短期結構呈現高位震盪態勢。均線系統MA與EMA均發出買入信號，但指標方向與價格位置存在背離風險。 MACD形成死叉，動能指標出現分層現象。RSI處於中性區間，未顯示極端超買或超賣狀態。KDJ與StochRSI數值尚待確認，波動率維持常規水平。快慢指標不同步，多頭動能集中度下降，市場缺乏單邊驅動力。 近端關鍵價位為R2阻力0.3533，距離現價僅0.0002。下方第一支撐位位於中樞0.3513，距離現價0.0022。遠端參考S1價位0.3505，距離現價0.0030。S2價位0.3493構成更深層次的防守，距離現價0.0042。若價格回落，需觀察中樞區域的承接力度；若向上突破，則需驗證突破的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Mask Network 的價格？

以下為繁體中文的翻譯內容：

幾個關鍵因素會影響 MASK 代幣的價格：

1. 採用與使用情況：Mask Network 的用戶數量成長，以及與 Twitter 等社交平台的整合程度，都會影響其需求。

2. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢，以及投資者對 Web3/隱私專案的市場情緒，都會對 MASK 產生影響。

3. 合作夥伴關係：與各大平台、DeFi 協議及 Web3 專案的合作，將推動 MASK 代幣價格的波動。

4. 代幣實用性：MASK 在治理、質押，以及存取高級功能方面的應用，創造了基礎性的需求。

5. 競爭環境：與其他以隱私為導向或主打社群媒體的加密貨幣專案相比，MASK 的表現如何，也會影響其價格走勢。

6. 監管環境：加密貨幣相關法規的變化，尤其是針對隱私代幣的監管政策，會影響投資者的信心。

7. 技術發展：平台更新、新功能推出，以及路線圖進展，都會影響長期價值的市場認知。

8. 交易量：交易所上的流動性，以及機構投資者的參與程度，會影響價格的穩定性與成長潛力。

為什麼人們想知道 Mask Network 今天的價格？

人們希望了解今日的 MASK 價格，因為它是一種波動性極高的加密貨幣，可在傳統社交媒體平台（如 Twitter 和 Facebook）上實現 Web3 功能。交易者需要即時價格來做出買賣決策，而投資者則透過追蹤表現與市場趨勢來進行投資規劃。MASK 在 Web2 與 Web3 之間獨特的橋接技術，使其在 DeFi 及 NFT 活動中備受青睞，進而引發每日對其價格的高度關注。

Mask Network 的價格預測

Mask Network（MASK）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MASK 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Mask Network (MASK) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Mask Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Mask Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Mask Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MASK 2026–2027 年價格的預測。

關於 Mask Network

Mask Network（MASK）是一款建立在以太坊區塊鏈上的去中心化應用程序（dApp），允許用戶在不離開平台的情況下，通過社交網絡發送加密消息、加密貨幣，甚至是智能合約。MASK代幣在Mask Network生態系統中作為一種實用代幣，實現治理並激勵內容創建。它旨在彌補互聯網和區塊鏈之間的鴻溝，讓用戶能夠直接從主流社交媒體平台無縫地與區塊鏈技術和去中心化金融（DeFi）應用進行互動。這種整合旨在通過使其更易於訪問和使用來推廣區塊鏈技術的廣泛採用。

如何在台灣購買和投資 Mask Network

準備好開始使用 Mask Network 了嗎？在 MEXC 購買 MASK 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Mask Network 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Mask Network (MASK) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Mask Network 將立即存入您的錢包。
Mask Network (MASK) 購買教程

Mask Network 能做什麼？

擁有 Mask Network 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Mask Network (MASK) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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什麼是Mask Network (MASK)

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Mask Network資源

要更深入地瞭解 Mask Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Mask Network網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedEnergi Ecosystem

人們還問：關於Mask Network的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:13:23 (UTC+8)

Mask Network（MASK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Mask Network 的更多資訊

MASKUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MASK。在 MEXC 上探索 MASKUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Mask Network (MASK) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Mask Network 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MASK/USDT
NT$11.115969
NT$11.115969NT$11.115969
-0.94%
159.80K (USDT)

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NT$2.5010131
NT$2.5010131NT$2.5010131

+311.73%

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utility token

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NT$0.18839921
NT$0.18839921NT$0.18839921

-0.16%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4533346
NT$0.4533346NT$0.4533346

-26.52%

up

up

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NT$9.30327
NT$9.30327NT$9.30327

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DAPPOS

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NT$9.3729646
NT$9.3729646NT$9.3729646

+5.34%

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KiiChain

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KII

NT$2.5010131
NT$2.5010131NT$2.5010131

+311.73%

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NT$8.7153417
NT$8.7153417NT$8.7153417

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AKEDO

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NT$0.359425922
NT$0.359425922NT$0.359425922

+72.20%

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Cap

CAP

NT$2.3696164
NT$2.3696164NT$2.3696164

+36.67%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.6342502
NT$28.6342502NT$28.6342502

+26.71%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

MASK
MASK
TWD
TWD

1 MASK = 11.115969 TWD