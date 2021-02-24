Mask Network實時價格 (MASK)
Mask Network (MASK) 今日實時價格為 NT$ 0.3477，過去 24 小時內變化了 1.08%。目前 MASK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3477 每 MASK。
Mask Network 目前市值在 NT$ 34.77M 排名第 #369，流通供應量為 100.00M MASK。過去 24 小時內，MASK 的交易價格在 NT$ 0.3452（低點）和 NT$ 0.3569（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3,130.4903610571，而歷史最低價為 NT$ 16.722011670129309012。
短期表現方面，MASK 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -4.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.99K。
No.369
100.00%
2021-02-24 00:00:00
ETH
Mask Network 的目前市值為 NT$ 34.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.99K。MASK 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 34.77M。
+0.14%
-1.08%
-4.09%
-4.09%
跟蹤 Mask Network 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.121258
|-1.08%
|30天
|NT$ -0.0487
|-12.29%
|60天
|NT$ -0.0396
|-10.23%
|90天
|NT$ -0.1222
|-26.01%
今天，MASK 記錄了 NT$ -0.121258 (-1.08%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0487 (-12.29%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，MASK 的變化為 NT$ -0.0396 (-10.23%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1222 (-26.01%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Mask Network 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 MASK 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
MASK_USDT在4小時周期運行於0.3513的中樞上方，現價0.3535已突破R2阻力位0.3533。價格位於S2至R2的樞軸系統頂端區域，短期結構呈現高位震盪態勢。均線系統MA與EMA均發出買入信號，但指標方向與價格位置存在背離風險。 MACD形成死叉，動能指標出現分層現象。RSI處於中性區間，未顯示極端超買或超賣狀態。KDJ與StochRSI數值尚待確認，波動率維持常規水平。快慢指標不同步，多頭動能集中度下降，市場缺乏單邊驅動力。 近端關鍵價位為R2阻力0.3533，距離現價僅0.0002。下方第一支撐位位於中樞0.3513，距離現價0.0022。遠端參考S1價位0.3505，距離現價0.0030。S2價位0.3493構成更深層次的防守，距離現價0.0042。若價格回落，需觀察中樞區域的承接力度；若向上突破，則需驗證突破的有效性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Mask Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Mask Network（MASK）是一款建立在以太坊區塊鏈上的去中心化應用程序（dApp），允許用戶在不離開平台的情況下，通過社交網絡發送加密消息、加密貨幣，甚至是智能合約。MASK代幣在Mask Network生態系統中作為一種實用代幣，實現治理並激勵內容創建。它旨在彌補互聯網和區塊鏈之間的鴻溝，讓用戶能夠直接從主流社交媒體平台無縫地與區塊鏈技術和去中心化金融（DeFi）應用進行互動。這種整合旨在通過使其更易於訪問和使用來推廣區塊鏈技術的廣泛採用。
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Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.
要更深入地瞭解 Mask Network，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
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|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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