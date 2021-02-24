Mask Network 今日價格

Mask Network (MASK) 今日實時價格為 NT$ 0.3477，過去 24 小時內變化了 1.08%。目前 MASK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3477 每 MASK。

Mask Network 目前市值在 NT$ 34.77M 排名第 #369，流通供應量為 100.00M MASK。過去 24 小時內，MASK 的交易價格在 NT$ 0.3452（低點）和 NT$ 0.3569（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3,130.4903610571，而歷史最低價為 NT$ 16.722011670129309012。

短期表現方面，MASK 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -4.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.99K。

Mask Network（MASK）市場資訊

排名 No.369 市值 NT$ 34.77MNT$ 34.77M NT$ 34.77M 成交量（24H） NT$ 55.99KNT$ 55.99K NT$ 55.99K 完全稀釋市值 NT$ 34.77MNT$ 34.77M NT$ 34.77M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 最大供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 100.00% 發行日期 2021-02-24 00:00:00 發行價格 NT$ 27.1745NT$ 27.1745 NT$ 27.1745 所屬公鏈 ETH

Mask Network 的目前市值為 NT$ 34.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.99K。MASK 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 34.77M。