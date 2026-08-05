MAGIC (MAGIC) 今日技術分析 MAGIC 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 MAGIC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 MAGIC 分析的信息。 註 冊

MAGIC (MAGIC) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.04075 -- -1.29% -5.28% -36.21%

MAGIC 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 MAGIC 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 2 中立 8 買入 16 移動平均線 : 強烈買入 賣出 1 中立 4 買入 9 技術指標 : 強烈買入 賣出 1 中立 4 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.04071 0.04071 R2 0.04071 0.0407 R1 0.0407 0.0407 PP 0.0407 0.0407 S1 0.04069 0.04069 S2 0.04069 0.04069 S3 0.04068 0.04069

MAGIC 市場信號 目前淨掛單量 -0.53M $7.61 M $8.14 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $0.04 M 3 日主動賣出 $0.04 M 7 日主動買賣差額 0.02M 7 日主動買入 $0.28 M 7 日主動賣出 $0.26 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 MAGIC資金流向 淨流入 MAGICUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.01 M 0.04 2026-08-14 $0.05 M 0.04 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.03 M 0.04 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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