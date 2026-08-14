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MAGIC 目前實時價格為 0.03978 TWD。MAGIC 市值為 13,366,834.719755853258 TWD。追蹤台灣的 MAGIC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！MAGIC 目前實時價格為 0.03978 TWD。MAGIC 市值為 13,366,834.719755853258 TWD。追蹤台灣的 MAGIC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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MAGIC實時價格 (MAGIC)

1 MAGIC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.2717666
NT$1.2717666NT$1.2717666
+0.25%1D
TWD
MAGIC (MAGIC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:11:45 (UTC+8)

MAGIC 今日價格

MAGIC (MAGIC) 今日實時價格為 NT$ 0.03978，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 MAGIC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03978 每 MAGIC。

MAGIC 目前市值在 NT$ 13.37M 排名第 #795，流通供應量為 336.02M MAGIC。過去 24 小時內，MAGIC 的交易價格在 NT$ 0.03924（低點）和 NT$ 0.04077（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 201.9706869615149706，而歷史最低價為 NT$ 1.3792863166461778788

短期表現方面，MAGIC 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 -3.83%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.62K

MAGIC（MAGIC）市場資訊

No.795

NT$ 13.37M
NT$ 13.37MNT$ 13.37M

NT$ 56.62K
NT$ 56.62KNT$ 56.62K

NT$ 13.83M
NT$ 13.83MNT$ 13.83M

336.02M
336.02M 336.02M

347,687,042.97175324
347,687,042.97175324 347,687,042.97175324

ETH

MAGIC 的目前市值為 NT$ 13.37M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.62K。MAGIC 的流通量為 336.02M，總供應量是 347687042.97175324，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 13.83M

MAGIC 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.03924
NT$ 0.03924NT$ 0.03924
24H最低價
NT$ 0.04077
NT$ 0.04077NT$ 0.04077
24H最高價

NT$ 0.03924
NT$ 0.03924NT$ 0.03924

NT$ 0.04077
NT$ 0.04077NT$ 0.04077

NT$ 201.9706869615149706
NT$ 201.9706869615149706NT$ 201.9706869615149706

NT$ 1.3792863166461778788
NT$ 1.3792863166461778788NT$ 1.3792863166461778788

-0.98%

+0.25%

-3.83%

-3.83%

MAGIC（MAGIC）價格歷史 TWD

跟蹤 MAGIC 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0031715+0.25%
30天NT$ -0.00357-8.24%
60天NT$ -0.0099-19.93%
90天NT$ -0.02368-37.32%
MAGIC 今日價格變化

今天，MAGIC 記錄了 NT$ +0.0031715 (+0.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MAGIC 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00357 (-8.24%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MAGIC 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MAGIC 的變化為 NT$ -0.0099 (-19.93%)，從而更廣泛地了解其表現。

MAGIC 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02368 (-37.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MAGIC（MAGIC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MAGIC 價格歷史頁面

MAGIC 分析

本分析利用人工智慧模型評估 MAGIC 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

MAGIC 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MAGIC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

MAGIC_USDT在4小時周期運行於0.03968的樞紐位。價格處於S1與樞紐0.03983之間，呈現窄幅震盪。短期均線組呈現買入信號，長期EMA則維持中立狀態。多空力量在當前位置達成暫時平衡。價格尚未有效突破樞紐阻力區域。市場結構顯示區間整理特徵明顯。樞紐體系指示上方空間受限，下方S2則提供近距離流動性支持。 MACD指標形成死叉形態，動能方向出現短期分歧。RSI讀數回歸至中性區間，而KDJ與StochRSI數值尚未進入極端區域。波動率處於收斂階段，布林帶軌道平行運行，快慢指標信號呈分層現象。買盤動能未能持續放大，賣壓亦未顯著增強，盤面缺乏明確的單邊驅動因子。交易活躍度維持在常規水平，技術指標指向震盪蓄勢狀態。 近端支撐位於0.03954，距離現價0.00014；近端阻力位於0.03997，距離現價0.00029。樞紐價格0.03983構成即時參考點，遠端阻力0.04012則提供上行邊界。關鍵價格分佈緊密，價格波動範圍受到限制，上下方空間均不足0.0005。市場正等待方向性選擇。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 MAGIC 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾個關鍵因素會影響 MAGIC 代幣的價格：

1. Treasure 生態系統的採用程度——在 Treasure 的遊戲元宇宙中對 MAGIC 的使用，將直接影響其需求。

2. 遊戲合作夥伴關係——新遊戲的整合與合作將擴大其應用場景與實用性。

3. NFT 市場活動——MAGIC 是 Treasure NFT 交易的主要流通貨幣。

4. 質押獎勵——代幣質押機制將影響流通供應量。

5. 市場情緒——整體加密貨幣及遊戲代幣的趨勢。

6. 開發進展——平台的改進與新功能的推出。

7. 競爭環境——其他遊戲類加密貨幣及元宇宙專案的發展動態。

8. 監管消息——影響遊戲代幣的加密貨幣相關法規。

為什麼人們想知道 MAGIC 今天的價格？

人們希望了解 MAGIC 代幣今日的價格，原因有以下幾點：1）投資決策——買入、賣出或持有頭寸；2）投資組合追蹤與估值；3）交易機會與市場時機把握；4）理解 Treasure DAO 生態系統周邊的市場情緒；5）DeFi 收益農場計算。

MAGIC 的價格預測

MAGIC（MAGIC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MAGIC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
MAGIC (MAGIC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，MAGIC 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MAGIC 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 MAGIC 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MAGIC 2026–2027 年價格的預測。

關於 MAGIC

MAGIC是一種在去中心化平台上運作的加密貨幣，為用戶提供執行智能合約和創建去中心化應用程序（dApps）的能力。它旨在利用自己的專有代幣MAGIC來促進點對點交易。該資產使用一種稱為權益證明（PoS）的共識機制，該機制允許MAGIC的持有者驗證交易並創建新的區塊。在更廣泛的加密生態系統中，MAGIC通常用於去中心化金融（DeFi）應用、遊戲和數位收藏品，展示了其多功能性和適應性。其供應和發行模型是固定的，提供了可預測和透明的貨幣政策。

如何在台灣購買和投資 MAGIC

準備好開始使用 MAGIC 了嗎？在 MEXC 購買 MAGIC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 MAGIC 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 MAGIC (MAGIC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，MAGIC 將立即存入您的錢包。
MAGIC (MAGIC) 購買教程

MAGIC 能做什麼？

擁有 MAGIC 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 MAGIC (MAGIC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是MAGIC (MAGIC)

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

MAGIC資源

要更深入地瞭解 MAGIC，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MAGIC網站
區塊查詢

類別 :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArbitrum Ecosystem

人們還問：關於MAGIC的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:11:45 (UTC+8)

MAGIC（MAGIC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 MAGIC 的更多資訊

MAGICUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MAGIC。在 MEXC 上探索 MAGICUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 MAGIC (MAGIC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 MAGIC 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MAGIC/USDT
NT$1.2714469
NT$1.2714469NT$1.2714469
+0.30%
1.42M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.8024902
NT$2.8024902NT$2.8024902

+361.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18910255
NT$0.18910255NT$0.18910255

+0.20%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4558922
NT$0.4558922NT$0.4558922

-26.11%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.01554
NT$9.01554NT$9.01554

+21.23%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3697676
NT$9.3697676NT$9.3697676

+5.31%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8024902
NT$2.8024902NT$2.8024902

+361.36%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.2412266
NT$8.2412266NT$8.2412266

+122.66%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.36321117
NT$0.36321117NT$0.36321117

+74.01%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3104719
NT$2.3104719NT$2.3104719

+33.26%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.5930089
NT$28.5930089NT$28.5930089

+26.53%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

MAGIC
MAGIC
TWD
TWD

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