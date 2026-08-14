MAGIC 今日價格

MAGIC (MAGIC) 今日實時價格為 NT$ 0.03978，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 MAGIC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03978 每 MAGIC。

MAGIC 目前市值在 NT$ 13.37M 排名第 #795，流通供應量為 336.02M MAGIC。過去 24 小時內，MAGIC 的交易價格在 NT$ 0.03924（低點）和 NT$ 0.04077（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 201.9706869615149706，而歷史最低價為 NT$ 1.3792863166461778788。

短期表現方面，MAGIC 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 -3.83%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.62K。

MAGIC（MAGIC）市場資訊

排名 No.795 市值 NT$ 13.37MNT$ 13.37M NT$ 13.37M 成交量（24H） NT$ 56.62KNT$ 56.62K NT$ 56.62K 完全稀釋市值 NT$ 13.83MNT$ 13.83M NT$ 13.83M 流通量 336.02M 336.02M 336.02M 總供應量 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 所屬公鏈 ETH

MAGIC 的目前市值為 NT$ 13.37M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.62K。MAGIC 的流通量為 336.02M，總供應量是 347687042.97175324，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 13.83M。