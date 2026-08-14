MAGIC實時價格 (MAGIC)
MAGIC (MAGIC) 今日實時價格為 NT$ 0.03978，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 MAGIC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03978 每 MAGIC。
MAGIC 目前市值在 NT$ 13.37M 排名第 #795，流通供應量為 336.02M MAGIC。過去 24 小時內，MAGIC 的交易價格在 NT$ 0.03924（低點）和 NT$ 0.04077（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 201.9706869615149706，而歷史最低價為 NT$ 1.3792863166461778788。
短期表現方面，MAGIC 在過去一小時內波動了 -0.98%，過去7 天內波動了 -3.83%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.62K。
No.795
ETH
MAGIC 的目前市值為 NT$ 13.37M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.62K。MAGIC 的流通量為 336.02M，總供應量是 347687042.97175324，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 13.83M。
-0.98%
+0.25%
-3.83%
-3.83%
跟蹤 MAGIC 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0031715
|+0.25%
|30天
|NT$ -0.00357
|-8.24%
|60天
|NT$ -0.0099
|-19.93%
|90天
|NT$ -0.02368
|-37.32%
今天，MAGIC 記錄了 NT$ +0.0031715 (+0.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00357 (-8.24%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，MAGIC 的變化為 NT$ -0.0099 (-19.93%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02368 (-37.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 MAGIC（MAGIC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 MAGIC 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 MAGIC 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 MAGIC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
MAGIC_USDT在4小時周期運行於0.03968的樞紐位。價格處於S1與樞紐0.03983之間，呈現窄幅震盪。短期均線組呈現買入信號，長期EMA則維持中立狀態。多空力量在當前位置達成暫時平衡。價格尚未有效突破樞紐阻力區域。市場結構顯示區間整理特徵明顯。樞紐體系指示上方空間受限，下方S2則提供近距離流動性支持。 MACD指標形成死叉形態，動能方向出現短期分歧。RSI讀數回歸至中性區間，而KDJ與StochRSI數值尚未進入極端區域。波動率處於收斂階段，布林帶軌道平行運行，快慢指標信號呈分層現象。買盤動能未能持續放大，賣壓亦未顯著增強，盤面缺乏明確的單邊驅動因子。交易活躍度維持在常規水平，技術指標指向震盪蓄勢狀態。 近端支撐位於0.03954，距離現價0.00014；近端阻力位於0.03997，距離現價0.00029。樞紐價格0.03983構成即時參考點，遠端阻力0.04012則提供上行邊界。關鍵價格分佈緊密，價格波動範圍受到限制，上下方空間均不足0.0005。市場正等待方向性選擇。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，MAGIC 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MAGIC是一種在去中心化平台上運作的加密貨幣，為用戶提供執行智能合約和創建去中心化應用程序（dApps）的能力。它旨在利用自己的專有代幣MAGIC來促進點對點交易。該資產使用一種稱為權益證明（PoS）的共識機制，該機制允許MAGIC的持有者驗證交易並創建新的區塊。在更廣泛的加密生態系統中，MAGIC通常用於去中心化金融（DeFi）應用、遊戲和數位收藏品，展示了其多功能性和適應性。其供應和發行模型是固定的，提供了可預測和透明的貨幣政策。
準備好開始使用 MAGIC 了嗎？在 MEXC 購買 MAGIC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 MAGIC 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 MAGIC (MAGIC) 購買之旅。
擁有 MAGIC 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 MAGIC (MAGIC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.
要更深入地瞭解 MAGIC，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 MAGIC。在 MEXC 上探索 MAGICUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 MAGIC 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。