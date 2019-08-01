Kusama (KSM) 今日技術分析 Kusama 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 KSM 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Kusama 分析的信息。 註 冊

Kusama (KSM) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $2.87 -- -6.52% -13.40% -43.20%

Kusama 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Kusama 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈賣出 賣出 21 中立 2 買入 3 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 13 中立 0 買入 1 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 2 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 2.8643 2.8636 R2 2.8636 2.8632 R1 2.8633 2.863 PP 2.8626 2.8626 S1 2.8623 2.8622 S2 2.8616 2.862 S3 2.8613 2.8616

Kusama 市場信號 目前淨掛單量 -0.15M $1.51 M $1.65 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.01M 3 日主動買入 $0.05 M 3 日主動賣出 $0.06 M 7 日主動買賣差額 -0.02M 7 日主動買入 $0.12 M 7 日主動賣出 $0.13 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Kusama資金流向 淨流入 KSMUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.00 M 2.88 2026-08-14 -$0.03 M 2.86 2026-08-13 -$0.02 M 2.87 2026-08-12 -$0.01 M 2.92 2026-08-11 $0.02 M 2.97 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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