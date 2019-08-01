Kusama 今日價格

Kusama (KSM) 今日實時價格為 NT$ 2.832，過去 24 小時內變化了 1.32%。目前 KSM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.832 每 KSM。

Kusama 目前市值在 NT$ 52.00M 排名第 #319，流通供應量為 18.36M KSM。過去 24 小時內，KSM 的交易價格在 NT$ 2.799（低點）和 NT$ 2.93（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19,941.3781068164，而歷史最低價為 NT$ 29.27772288477116。

短期表現方面，KSM 在過去一小時內波動了 +0.28%，過去7 天內波動了 -7.82%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.77K。

Kusama（KSM）市場資訊

排名 No.319 市值 NT$ 52.00MNT$ 52.00M NT$ 52.00M 成交量（24H） NT$ 57.77KNT$ 57.77K NT$ 57.77K 完全稀釋市值 NT$ 52.00MNT$ 52.00M NT$ 52.00M 流通量 18.36M 18.36M 18.36M 最大供應量 ---- -- 總供應量 18,361,534.10016621 18,361,534.10016621 18,361,534.10016621 市場佔有率 0.01% 發行日期 2019-08-01 00:00:00 所屬公鏈 KSM

Kusama 的目前市值為 NT$ 52.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.77K。KSM 的流通量為 18.36M，總供應量是 18361534.10016621，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 52.00M。