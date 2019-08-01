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Kusama 目前實時價格為 2.832 TWD。KSM 市值為 51,999,864.57167070672 TWD。追蹤台灣的 KSM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Kusama 目前實時價格為 2.832 TWD。KSM 市值為 51,999,864.57167070672 TWD。追蹤台灣的 KSM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Kusama 圖標

Kusama實時價格 (KSM)

1 KSM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$90.63495
NT$90.63495NT$90.63495
-1.32%1D
TWD
Kusama (KSM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:09:19 (UTC+8)

Kusama 今日價格

Kusama (KSM) 今日實時價格為 NT$ 2.832，過去 24 小時內變化了 1.32%。目前 KSM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.832 每 KSM。

Kusama 目前市值在 NT$ 52.00M 排名第 #319，流通供應量為 18.36M KSM。過去 24 小時內，KSM 的交易價格在 NT$ 2.799（低點）和 NT$ 2.93（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19,941.3781068164，而歷史最低價為 NT$ 29.27772288477116

短期表現方面，KSM 在過去一小時內波動了 +0.28%，過去7 天內波動了 -7.82%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.77K

Kusama（KSM）市場資訊

No.319

NT$ 52.00M
NT$ 52.00MNT$ 52.00M

NT$ 57.77K
NT$ 57.77KNT$ 57.77K

NT$ 52.00M
NT$ 52.00MNT$ 52.00M

18.36M
18.36M 18.36M

--
----

18,361,534.10016621
18,361,534.10016621 18,361,534.10016621

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Kusama 的目前市值為 NT$ 52.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.77K。KSM 的流通量為 18.36M，總供應量是 18361534.10016621，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 52.00M

Kusama 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 2.799
NT$ 2.799NT$ 2.799
24H最低價
NT$ 2.93
NT$ 2.93NT$ 2.93
24H最高價

NT$ 2.799
NT$ 2.799NT$ 2.799

NT$ 2.93
NT$ 2.93NT$ 2.93

NT$ 19,941.3781068164
NT$ 19,941.3781068164NT$ 19,941.3781068164

NT$ 29.27772288477116
NT$ 29.27772288477116NT$ 29.27772288477116

+0.28%

-1.32%

-7.82%

-7.82%

Kusama（KSM）價格歷史 TWD

跟蹤 Kusama 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -1.21238-1.32%
30天NT$ -0.528-15.72%
60天NT$ -1.053-27.11%
90天NT$ -2.234-44.10%
Kusama 今日價格變化

今天，KSM 記錄了 NT$ -1.21238 (-1.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Kusama 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.528 (-15.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Kusama 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KSM 的變化為 NT$ -1.053 (-27.11%)，從而更廣泛地了解其表現。

Kusama 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -2.234 (-44.10%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Kusama（KSM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Kusama 價格歷史頁面

Kusama 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Kusama 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Kusama 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 KSM 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

KSM_USDT在4小時周期運行於2.8793中樞上方。現價2.896突破R1阻力位2.8926。價格處於S2至R2區間的上部。樞紐體系顯示多方佔據短期結構優勢。均線系統MA與EMA均呈現買入排列。指標一致性指向短期趨勢向上。市場結構維持在中樞偏強區域。 MACD錄得死叉信號。動能出現快慢指標分層現象。RSI處於超賣區域。下跌動能存在短期釋放需求。波動率未出現顯著擴張。StochRSI與KDJ數值低位運行。多方均線支撐與震盪指標背離並存。動能分布呈現分散狀態。價格上行缺乏持續放量配合。 近端阻力位於R2價位2.9093。該點位距離現價0.0133。下方第一支撐為R1轉支撐位2.8926。距離現價0.0034。遠端參考中樞位2.8793。更深層支撐位於S1價位2.8626。關鍵觀察點集中在2.8926的得失。價格若回落將測試中樞的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Kusama 的價格？

KSM（Kusama）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 網路採用與平行鏈拍賣——對平行鏈槽位的需求越高，KSM 的質押需求也隨之增加。
2. Polkadot 生態系統的發展——Kusama 作為 Polkadot 的試驗網，其發展動態對 KSM 價格有重要影響。
3. 整體加密貨幣市場情緒與比特幣的相關性。
4. 透過質押獎勵與銷毀機制所形成的代幣供應動態。
5. 開發者活動以及在 Kusama 上成功推出的專案數量。
6. 影響更廣泛的 DeFi 及平行鏈領域的監管消息。

為什麼人們想知道 Kusama 今天的價格？

人們希望了解今日的KSM價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合管理、投資時機判斷、市場分析，以及盈虧計算。KSM是Kusama的原生代幣，用於治理與權益證明（staking）。價格追蹤有助於投資人做出更明智的決策。

Kusama 的價格預測

Kusama（KSM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KSM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Kusama (KSM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Kusama 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Kusama 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Kusama 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KSM 2026–2027 年價格的預測。

關於 Kusama

Kusama (KSM) 是一個可擴展的專業區塊鏈網絡，使用 Substrate 建立，並與 Polkadot 的程式碼庫幾乎相同。該網絡是一個實驗性的開發環境，供希望在 Kusama 上快速移動和創新的團隊，或者準備在 Polkadot 上部署的團隊使用。KSM 是 Kusama 平台的原生代幣，用於網絡的治理、抵押和綁定。它旨在為開發者提供一個大規模互操作和可擴展的框架，允許創建新的、創新的和去中心化的應用程序。Kusama 的獨特結構還使不同的區塊鏈能夠共享信息和功能，促進了一個協作和互聯的生態系統。

如何在台灣購買和投資 Kusama

準備好開始使用 Kusama 了嗎？在 MEXC 購買 KSM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Kusama 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Kusama (KSM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Kusama 將立即存入您的錢包。
Kusama (KSM) 購買教程

Kusama 能做什麼？

擁有 Kusama 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Kusama (KSM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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什麼是Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama資源

要更深入地瞭解 Kusama，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Kusama網站
區塊查詢

類別 :

Polkadot EcosystemHydration EcosystemMade in USA

人們還問：關於Kusama的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:09:19 (UTC+8)

Kusama（KSM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Kusama 的更多資訊

KSMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 KSM。在 MEXC 上探索 KSMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Kusama (KSM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Kusama 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
KSM/USDT
NT$90.53904
NT$90.53904NT$90.53904
-1.55%
20.24K (USDT)

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KII

NT$2.5796593
NT$2.5796593NT$2.5796593

+324.68%

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NT$0.18820739
NT$0.18820739NT$0.18820739

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NT$0.457171NT$0.457171

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NT$9.204163
NT$9.204163NT$9.204163

+23.77%

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DAPPOS

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NT$9.447135
NT$9.447135NT$9.447135

+6.18%

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KiiChain

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KII

NT$2.5796593
NT$2.5796593NT$2.5796593

+324.68%

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NT$8.4487119
NT$8.4487119NT$8.4487119

+128.27%

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AKEDO

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NT$0.362354374
NT$0.362354374NT$0.362354374

+73.60%

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Cap

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NT$2.346598
NT$2.346598NT$2.346598

+35.34%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.77300
NT$28.77300NT$28.77300

+27.32%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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