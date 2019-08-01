Kusama實時價格 (KSM)
Kusama (KSM) 今日實時價格為 NT$ 2.832，過去 24 小時內變化了 1.32%。目前 KSM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 2.832 每 KSM。
Kusama 目前市值在 NT$ 52.00M 排名第 #319，流通供應量為 18.36M KSM。過去 24 小時內，KSM 的交易價格在 NT$ 2.799（低點）和 NT$ 2.93（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 19,941.3781068164，而歷史最低價為 NT$ 29.27772288477116。
短期表現方面，KSM 在過去一小時內波動了 +0.28%，過去7 天內波動了 -7.82%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.77K。
No.319
0.01%
2019-08-01 00:00:00
KSM
Kusama 的目前市值為 NT$ 52.00M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.77K。KSM 的流通量為 18.36M，總供應量是 18361534.10016621，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 52.00M。
+0.28%
-1.32%
-7.82%
-7.82%
跟蹤 Kusama 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -1.21238
|-1.32%
|30天
|NT$ -0.528
|-15.72%
|60天
|NT$ -1.053
|-27.11%
|90天
|NT$ -2.234
|-44.10%
今天，KSM 記錄了 NT$ -1.21238 (-1.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.528 (-15.72%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，KSM 的變化為 NT$ -1.053 (-27.11%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -2.234 (-44.10%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Kusama 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 KSM 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
KSM_USDT在4小時周期運行於2.8793中樞上方。現價2.896突破R1阻力位2.8926。價格處於S2至R2區間的上部。樞紐體系顯示多方佔據短期結構優勢。均線系統MA與EMA均呈現買入排列。指標一致性指向短期趨勢向上。市場結構維持在中樞偏強區域。 MACD錄得死叉信號。動能出現快慢指標分層現象。RSI處於超賣區域。下跌動能存在短期釋放需求。波動率未出現顯著擴張。StochRSI與KDJ數值低位運行。多方均線支撐與震盪指標背離並存。動能分布呈現分散狀態。價格上行缺乏持續放量配合。 近端阻力位於R2價位2.9093。該點位距離現價0.0133。下方第一支撐為R1轉支撐位2.8926。距離現價0.0034。遠端參考中樞位2.8793。更深層支撐位於S1價位2.8626。關鍵觀察點集中在2.8926的得失。價格若回落將測試中樞的有效性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Kusama 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Kusama (KSM) 是一個可擴展的專業區塊鏈網絡，使用 Substrate 建立，並與 Polkadot 的程式碼庫幾乎相同。該網絡是一個實驗性的開發環境，供希望在 Kusama 上快速移動和創新的團隊，或者準備在 Polkadot 上部署的團隊使用。KSM 是 Kusama 平台的原生代幣，用於網絡的治理、抵押和綁定。它旨在為開發者提供一個大規模互操作和可擴展的框架，允許創建新的、創新的和去中心化的應用程序。Kusama 的獨特結構還使不同的區塊鏈能夠共享信息和功能，促進了一個協作和互聯的生態系統。
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Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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