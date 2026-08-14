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KAIO 目前實時價格為 0.01807 TWD。KAIO 市值為 12,310,187.5 TWD。追蹤台灣的 KAIO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！KAIO 目前實時價格為 0.01807 TWD。KAIO 市值為 12,310,187.5 TWD。追蹤台灣的 KAIO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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KAIO實時價格 (KAIO)

1 KAIO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.5773782
NT$0.5773782NT$0.5773782
+1.23%1D
TWD
KAIO (KAIO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:06:47 (UTC+8)

KAIO 今日價格

KAIO (KAIO) 今日實時價格為 NT$ 0.01807，過去 24 小時內變化了 1.23%。目前 KAIO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01807 每 KAIO。

KAIO 目前市值在 NT$ 12.31M 排名第 #716，流通供應量為 681.25M KAIO。過去 24 小時內，KAIO 的交易價格在 NT$ 0.01666（低點）和 NT$ 0.01864（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.2465786617085301458，而歷史最低價為 NT$ 0.8405528229949472712

短期表現方面，KAIO 在過去一小時內波動了 -2.01%，過去7 天內波動了 -3.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.82K

KAIO（KAIO）市場資訊

No.716

NT$ 12.31M
NT$ 12.31MNT$ 12.31M

NT$ 61.82K
NT$ 61.82KNT$ 61.82K

NT$ 180.70M
NT$ 180.70MNT$ 180.70M

681.25M
681.25M 681.25M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6.81%

ETH

KAIO 的目前市值為 NT$ 12.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.82K。KAIO 的流通量為 681.25M，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 180.70M

KAIO 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01666
NT$ 0.01666NT$ 0.01666
24H最低價
NT$ 0.01864
NT$ 0.01864NT$ 0.01864
24H最高價

NT$ 0.01666
NT$ 0.01666NT$ 0.01666

NT$ 0.01864
NT$ 0.01864NT$ 0.01864

NT$ 8.2465786617085301458
NT$ 8.2465786617085301458NT$ 8.2465786617085301458

NT$ 0.8405528229949472712
NT$ 0.8405528229949472712NT$ 0.8405528229949472712

-2.01%

+1.23%

-3.43%

-3.43%

KAIO（KAIO）價格歷史 TWD

跟蹤 KAIO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0070155+1.23%
30天NT$ -0.00137-7.05%
60天NT$ -0.01348-42.73%
90天NT$ -0.05609-75.64%
KAIO 今日價格變化

今天，KAIO 記錄了 NT$ +0.0070155 (+1.23%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

KAIO 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00137 (-7.05%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

KAIO 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，KAIO 的變化為 NT$ -0.01348 (-42.73%)，從而更廣泛地了解其表現。

KAIO 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.05609 (-75.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 KAIO（KAIO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 KAIO 價格歷史頁面

KAIO 分析

本分析利用人工智慧模型評估 KAIO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

KAIO 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 KAIO 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 68% | 看跌 32%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

**市場結構** KAIO_USDT 4小時圖現價為0.0389，位於中樞0.0401下方3.0%，處於樞紐體系的中軸偏下區域。MA組與EMA組均顯示出3至4檔次的買入占比，短周期均線呈現向上排列的趨勢。價格運行在S1（0.0375）上方3.7%，距離中樞阻力區間尚有足夠空間。 **動能狀態** MACD維持金叉狀態，快慢線在零軸附近運行。RSI處於中性區間，多空動能尚未呈現單邊集中的特徵。短周期均線系統與MACD指標方向一致，而中長周期的動能分布則相對分散。 **關鍵價位** 上方R1（0.0428）距離現價10.0%，構成近端阻力參考；下方S1（0.0375）距離現價3.6%，為近端支撐位。中樞0.0401距離現價3.0%，作為短期多空分界區域持續受到測試。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

KAIO 的價格預測

KAIO（KAIO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，KAIO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
KAIO (KAIO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，KAIO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 KAIO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 KAIO 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 KAIO 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 KAIO

準備好開始使用 KAIO 了嗎？在 MEXC 購買 KAIO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 KAIO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 KAIO (KAIO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，KAIO 將立即存入您的錢包。
KAIO (KAIO) 購買教程

KAIO 能做什麼？

擁有 KAIO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 KAIO (KAIO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是KAIO (KAIO)

KAIO 是一個跨鏈 RWA（現實世界資產）代幣化協議，使資產管理機構能夠在鏈上發行合規的基金產品，為機構投資者和散戶用戶提供安全、可組合的多元化收益獲取渠道。KAIO 將代幣化從封閉平台轉變為開放、可編程的金融基礎設施，透過合規、可審計且跨鏈的架構連接傳統金融（TradFi）與去中心化金融（DeFi），目標市場規模達 30 兆美元的資產代幣化領域。

KAIO資源

要更深入地瞭解 KAIO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方KAIO網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

人們還問：關於KAIO的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:06:47 (UTC+8)

KAIO（KAIO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 KAIO 的更多資訊

KAIOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 KAIO。在 MEXC 上探索 KAIOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 KAIO (KAIO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 KAIO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
KAIO/USDC
NT$0.5776979
NT$0.5776979NT$0.5776979
+1.11%
3.11M (USDT)
KAIO/USDT
NT$0.5780176
NT$0.5780176NT$0.5780176
+1.28%
3.50M (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7788324
NT$2.7788324NT$2.7788324

+357.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18846315
NT$0.18846315NT$0.18846315

-0.13%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4565316
NT$0.4565316NT$0.4565316

-26.01%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.14342
NT$9.14342NT$9.14342

+22.95%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4289121
NT$9.4289121NT$9.4289121

+5.97%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7788324
NT$2.7788324NT$2.7788324

+357.47%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.1964686
NT$8.1964686NT$8.1964686

+121.45%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.364716957
NT$0.364716957NT$0.364716957

+74.73%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3363676
NT$2.3363676NT$2.3363676

+34.75%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7339966
NT$28.7339966NT$28.7339966

+27.15%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

KAIO
KAIO
TWD
TWD

1 KAIO = 0.5776979 TWD