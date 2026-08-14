KAIO 今日價格

KAIO (KAIO) 今日實時價格為 NT$ 0.01807，過去 24 小時內變化了 1.23%。目前 KAIO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01807 每 KAIO。

KAIO 目前市值在 NT$ 12.31M 排名第 #716，流通供應量為 681.25M KAIO。過去 24 小時內，KAIO 的交易價格在 NT$ 0.01666（低點）和 NT$ 0.01864（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.2465786617085301458，而歷史最低價為 NT$ 0.8405528229949472712。

短期表現方面，KAIO 在過去一小時內波動了 -2.01%，過去7 天內波動了 -3.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.82K。

KAIO（KAIO）市場資訊

排名 No.716 市值 NT$ 12.31MNT$ 12.31M NT$ 12.31M 成交量（24H） NT$ 61.82KNT$ 61.82K NT$ 61.82K 完全稀釋市值 NT$ 180.70MNT$ 180.70M NT$ 180.70M 流通量 681.25M 681.25M 681.25M 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 6.81% 所屬公鏈 ETH

KAIO 的目前市值為 NT$ 12.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.82K。KAIO 的流通量為 681.25M，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 180.70M。