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JUST 目前實時價格為 0.10523 TWD。JST 市值為 899,060,345.4183191471943 TWD。追蹤台灣的 JST 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！JUST 目前實時價格為 0.10523 TWD。JST 市值為 899,060,345.4183191471943 TWD。追蹤台灣的 JST 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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JUST實時價格 (JST)

1 JST 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.36736
NT$3.36736NT$3.36736
+0.20%1D
TWD
JUST (JST) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:19:28 (UTC+8)

JUST 今日價格

JUST (JST) 今日實時價格為 NT$ 0.10523，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 JST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10523 每 JST。

JUST 目前市值在 NT$ 899.06M 排名第 #71，流通供應量為 8.54B JST。過去 24 小時內，JST 的交易價格在 NT$ 0.10415（低點）和 NT$ 0.10668（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.66402912，而歷史最低價為 NT$ 0.15251608980832

短期表現方面，JST 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 -0.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.35K

JUST（JST）市場資訊

No.71

NT$ 899.06M
NT$ 899.06MNT$ 899.06M

NT$ 57.35K
NT$ 57.35KNT$ 57.35K

NT$ 899.06M
NT$ 899.06MNT$ 899.06M

8.54B
8.54B 8.54B

8,543,764,567.31273541
8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541

0.02%

2020-04-01 00:00:00

NT$ 0.06464
NT$ 0.06464NT$ 0.06464

TRX

JUST 的目前市值為 NT$ 899.06M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.35K。JST 的流通量為 8.54B，總供應量是 8543764567.31273541，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 899.06M

JUST 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.10415
NT$ 0.10415NT$ 0.10415
24H最低價
NT$ 0.10668
NT$ 0.10668NT$ 0.10668
24H最高價

NT$ 0.10415
NT$ 0.10415NT$ 0.10415

NT$ 0.10668
NT$ 0.10668NT$ 0.10668

NT$ 6.66402912
NT$ 6.66402912NT$ 6.66402912

NT$ 0.15251608980832
NT$ 0.15251608980832NT$ 0.15251608980832

+0.71%

+0.20%

-0.11%

-0.11%

JUST（JST）價格歷史 TWD

跟蹤 JUST 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0067213+0.20%
30天NT$ +0.00428+4.23%
60天NT$ +0.02625+33.23%
90天NT$ +0.01411+15.48%
JUST 今日價格變化

今天，JST 記錄了 NT$ +0.0067213 (+0.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

JUST 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00428 (+4.23%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

JUST 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，JST 的變化為 NT$ +0.02625 (+33.23%)，從而更廣泛地了解其表現。

JUST 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.01411 (+15.48%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 JUST（JST）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 JUST 價格歷史頁面

JUST 分析

本分析利用人工智慧模型評估 JUST 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

JUST 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 JST 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

JST_USDT在4小時周期運行於中枢0.10105上方。現價0.10181突破R1阻力位0.1016。價格處於S2至R2區間的上半部分。樞軸體系顯示多方佔據短期結構優勢。指標一致性指向向上發散格局。 MA組與EMA組均呈現買入信號排列。MACD形成金叉，確認短期動能轉向。RSI處於中性區域，未出現超買極端值。快慢指標同向運行，驗證動能集中釋放。波動率維持穩定狀態，無劇烈擴張跡象。KDJ與StochRSI數值配合趨勢方向。布林帶軌道平行延伸，支持當前走勢。 近端關鍵價位為R1阻力0.1016，該位置距現價僅0.00029空間。下方最近支撐位於中央軸0.10105，距離現價0.00076，提供緩衝地帶。遠端參考S1支撐位0.09998，R2阻力位0.10267構成上行邊界，S2支撐位0.09943界定下行極限。各價位間距清晰劃分交易區間範圍。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 JUST 的價格？

JST 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. TRON 生態系統的採用率與 DeFi 的成長
2. JustLend 協議中的總鎖倉價值（TVL）
3. 質押獎勵與收益農場的投資機會
4. 整體加密貨幣市場的情緒
5. 比特幣及其他主要競爭幣的價格走勢
6. 影響 DeFi 代幣的監管動向
7. 協議升級與新功能的推出
8. 交易所的交易量與流動性
9. 與其他區塊鏈專案的合作關係
10. 影響風險資產的宏觀經濟因素

為什麼人們想知道 JUST 今天的價格？

人們希望了解今日的JST價格，主要有以下幾個原因：進行交易決策、管理投資組合、把握買賣時機、追蹤投資績效、分析價格走勢，以及隨時掌握市場波動。即時行情資訊有助於投資人做出更明智的決策。

JUST 的價格預測

JUST（JST）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，JST 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
JUST (JST) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，JUST 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 JUST 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 JUST 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 JST 2026–2027 年價格的預測。

關於 JUST

Just (JST) 是一個建立在 TRON 區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）平台。它旨在利用區塊鏈技術提供公平、透明和包容的金融系統，並提供各種 DeFi 服務，包括穩定幣借貸平台和治理代幣。JST 代幣是 Just 生態系統的一部分，用於支付利息、透過投票參與治理以及其他平台活動。Just 的設計允許任何人、任何地方參與全球經濟，提供了一種比傳統金融系統更公正的選擇。

如何在台灣購買和投資 JUST

準備好開始使用 JUST 了嗎？在 MEXC 購買 JST 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 JUST 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 JUST (JST) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，JUST 將立即存入您的錢包。
JUST (JST) 購買教程

JUST 能做什麼？

擁有 JUST 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 JUST (JST) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是JUST (JST)

JST 是植根於波場網路上的一個穩定幣專案，其目標是為全球用戶提供一個公平、去中心化的金融平臺。用戶可以在智能合約中存入 TRX 資產作為抵押物，從而生成 USDJ 穩定幣。 專案由 JST 社區成員依據其持有的 JST 數量進行管理。 提案由整個生態系統進行投票表決和最終確認。

白皮書

JUST資源

要更深入地瞭解 JUST，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方JUST網站
區塊查詢

類別 :

Decentralized Finance (DeFi)Tron Ecosystem

人們還問：關於JUST的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:19:28 (UTC+8)

JUST（JST）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 JUST 的更多資訊

JSTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 JST。在 MEXC 上探索 JSTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 JUST (JST) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 JUST 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
JST/USDT
NT$3.36736
NT$3.36736NT$3.36736
+0.21%
545.05K (USDT)

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比特幣

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.43680
NT$2.43680NT$2.43680

+300.78%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.157248
NT$0.157248NT$0.157248

-1.16%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.45184
NT$0.45184NT$0.45184

-8.96%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.5600
NT$10.5600NT$10.5600

+7.84%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.65664
NT$8.65664NT$8.65664

-5.18%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.43680
NT$2.43680NT$2.43680

+300.78%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.038880
NT$0.038880NT$0.038880

+102.50%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.4384544
NT$0.4384544NT$0.4384544

+26.80%

Talus

Talus

US

NT$0.55232
NT$0.55232NT$0.55232

+22.32%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.0019520
NT$0.0019520NT$0.0019520

+22.00%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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