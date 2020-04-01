JUST 今日價格

JUST (JST) 今日實時價格為 NT$ 0.10523，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 JST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10523 每 JST。

JUST 目前市值在 NT$ 899.06M 排名第 #71，流通供應量為 8.54B JST。過去 24 小時內，JST 的交易價格在 NT$ 0.10415（低點）和 NT$ 0.10668（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.66402912，而歷史最低價為 NT$ 0.15251608980832。

短期表現方面，JST 在過去一小時內波動了 +0.71%，過去7 天內波動了 -0.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.35K。

JUST（JST）市場資訊

排名 No.71 市值 NT$ 899.06MNT$ 899.06M NT$ 899.06M 成交量（24H） NT$ 57.35KNT$ 57.35K NT$ 57.35K 完全稀釋市值 NT$ 899.06MNT$ 899.06M NT$ 899.06M 流通量 8.54B 8.54B 8.54B 總供應量 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 市場佔有率 0.02% 發行日期 2020-04-01 00:00:00 發行價格 NT$ 0.06464NT$ 0.06464 NT$ 0.06464 所屬公鏈 TRX

JUST 的目前市值為 NT$ 899.06M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.35K。JST 的流通量為 8.54B，總供應量是 8543764567.31273541，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 899.06M。