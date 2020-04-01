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2026-08-15 02:19:28 (UTC+8) JUST 今日價格
JUST (JST) 今日實時價格為
NT$ 0.10523，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 JST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10523 每 JST。
JUST 目前市值在
NT$ 899.06M 排名第 #71，流通供應量為 8.54B JST。過去 24 小時內，JST 的交易價格在 NT$ 0.10415（低點）和 NT$ 0.10668（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.66402912，而歷史最低價為 NT$ 0.15251608980832。
短期表現方面，JST 在過去一小時內波動了
+0.71%，過去7 天內波動了 -0.11%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.35K。 JUST（JST）市場資訊 市值 NT$ 899.06M NT$ 899.06M NT$ 899.06M 成交量（24H） NT$ 57.35K NT$ 57.35K NT$ 57.35K 完全稀釋市值 NT$ 899.06M NT$ 899.06M NT$ 899.06M 總供應量 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 發行價格 NT$ 0.06464 NT$ 0.06464 NT$ 0.06464
JUST 的目前市值為
NT$ 899.06M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.35K。JST 的流通量為 8.54B，總供應量是 8543764567.31273541，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 899.06M。 購買JUST JUST 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.10415 NT$ 0.10415 NT$ 0.10415
24H最低價
NT$ 0.10668 NT$ 0.10668 NT$ 0.10668
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.10415 NT$ 0.10415 NT$ 0.10415 24H最高價 NT$ 0.10668 NT$ 0.10668 NT$ 0.10668 歷史最高 NT$ 6.66402912 NT$ 6.66402912 NT$ 6.66402912 最低價 NT$ 0.15251608980832 NT$ 0.15251608980832 NT$ 0.15251608980832 JUST（JST）價格歷史 TWD
跟蹤 JUST 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.0067213 +0.20% 30天 NT$ +0.00428 +4.23% 60天 NT$ +0.02625 +33.23% 90天 NT$ +0.01411 +15.48% JUST 今日價格變化
今天，JST 記錄了
NT$ +0.0067213 (+0.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 JUST 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ +0.00428 (+4.23%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 JUST 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，JST 的變化為
NT$ +0.02625 (+33.23%)，從而更廣泛地了解其表現。 JUST 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ +0.01411 (+15.48%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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JUST 價格歷史頁面
目前 JST 市場整體情緒偏向：看漲，看漲
60% | 看跌 40%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 R1 ＜ 現價 ≤ R2 位於 R1‑R2 間 高於中樞，但未進極端高價區。 StochRSI > 80 超買區 短線漲速過快，注意回落風險。 MACD 金叉 DIF > DEA 多頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 中軌 < 價格 ≤ 上軌 中軌與上軌間 偏強，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 1‑2 買 20‑40% 賣出 多數均線向下，順排偏空。 EMA 組 1‑2 買 20‑40% 賣出 多數均線向下，順排偏空。
JST_USDT在4小時周期運行於中枢0.10105上方。現價0.10181突破R1阻力位0.1016。價格處於S2至R2區間的上半部分。樞軸體系顯示多方佔據短期結構優勢。指標一致性指向向上發散格局。
MA組與EMA組均呈現買入信號排列。MACD形成金叉，確認短期動能轉向。RSI處於中性區域，未出現超買極端值。快慢指標同向運行，驗證動能集中釋放。波動率維持穩定狀態，無劇烈擴張跡象。KDJ與StochRSI數值配合趨勢方向。布林帶軌道平行延伸，支持當前走勢。
近端關鍵價位為R1阻力0.1016，該位置距現價僅0.00029空間。下方最近支撐位於中央軸0.10105，距離現價0.00076，提供緩衝地帶。遠端參考S1支撐位0.09998，R2阻力位0.10267構成上行邊界，S2支撐位0.09943界定下行極限。各價位間距清晰劃分交易區間範圍。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 JUST 的價格？
JST 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. TRON 生態系統的採用率與 DeFi 的成長 2. JustLend 協議中的總鎖倉價值（TVL） 3. 質押獎勵與收益農場的投資機會 4. 整體加密貨幣市場的情緒 5. 比特幣及其他主要競爭幣的價格走勢 6. 影響 DeFi 代幣的監管動向 7. 協議升級與新功能的推出 8. 交易所的交易量與流動性 9. 與其他區塊鏈專案的合作關係 10. 影響風險資產的宏觀經濟因素 為什麼人們想知道 JUST 今天的價格？
人們希望了解今日的JST價格，主要有以下幾個原因：進行交易決策、管理投資組合、把握買賣時機、追蹤投資績效、分析價格走勢，以及隨時掌握市場波動。即時行情資訊有助於投資人做出更明智的決策。
JUST 的價格預測 JUST（JST）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，JST 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 JUST (JST) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，JUST 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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JUST 價格預測
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關於 JUST
Just (JST) 是一個建立在 TRON 區塊鏈上的去中心化金融（DeFi）平台。它旨在利用區塊鏈技術提供公平、透明和包容的金融系統，並提供各種 DeFi 服務，包括穩定幣借貸平台和治理代幣。JST 代幣是 Just 生態系統的一部分，用於支付利息、透過投票參與治理以及其他平台活動。Just 的設計允許任何人、任何地方參與全球經濟，提供了一種比傳統金融系統更公正的選擇。
如何在台灣購買和投資 JUST
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如何購買 JUST 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 JUST (JST) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，JUST 將立即存入您的錢包。
JUST 能做什麼？
擁有 JUST 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是JUST (JST)
JST 是植根於波場網路上的一個穩定幣專案，其目標是為全球用戶提供一個公平、去中心化的金融平臺。用戶可以在智能合約中存入 TRX 資產作為抵押物，從而生成 USDJ 穩定幣。 專案由 JST 社區成員依據其持有的 JST 數量進行管理。 提案由整個生態系統進行投票表決和最終確認。
白皮書
USDJ 的經濟設計透過手續費與治理機制，與 JST（JUST 代幣）緊密相連。當用戶想要提領其已質押的 TRX 時，必須償還所生成的 USDJ，並以 JST 支付穩定性手續費（stability fee）。這些透過手續費收取的 JST 將被焚毀（burned），也就是永久從流通中移除，使整體供應量隨時間遞減。系統的穩定性由多項可調整參數支撐：USDJ 總發行量上限（債務上限，debt ceiling）、借款所需的抵押率（collateral ratio）、針對高風險倉位所課徵的懲罰性費用（penalty fees），以及借款相關的穩定性手續費（stability fees）。JST 代幣持有者可投票修改這些設定，類似股東決定公司政策，讓平台能因應市場變化、同時維持穩定。此模型旨在鼓勵負責任的借款行為與積極參與治理，而參數的持續調整則受市場狀況與使用者回饋影響，以提升系統效能與安全性。
JUST 團隊建立了初始基礎，但系統架構設計為由 JST 代幣持有者掌控後續的營運管理與發展決策。透過治理（governance），代幣持有者可影響多項關鍵營運面向，例如：選定可信的價格資料提供方、設定風險管理參數、批准系統升級、以及推動新功能上線。此框架旨在藉由活躍的社群參與來引導平台演進，使平台能自我永續運作。除了治理活動之外，日益壯大的開發者網絡亦持續貢獻專案與改進方案，協助擴展整個生態系。團隊同時著重透明度，定期發布更新並維持開放的溝通管道；而持續的社群互動，則確保平台能即時回應使用者需求與市場環境的變化。
USDJ 採用基於抵押品的運作流程，設計簡潔明瞭，同時維持高安全性。流程始於用戶將 TRX 兌換為 PTRX，PTRX 是系統認可的憑證，可供監控與記帳。接著，用戶將 PTRX 存入 CDP（抵押債務頭寸），這實質上是一個數位金庫；用戶即可根據金庫內抵押品的價值鑄造 USDJ。為使 USDJ 價格緊貼 1 美元目標價，協議採用「目標利率反饋機制」（Target Rate Feedback Mechanism）——一種調節激勵的控制系統：當 USDJ 市價高於 1 美元時，鑄造變得更容易，以增加供應、壓低價格；當市價低於 1 美元時，鑄造難度提高，並鼓勵持有，協助價格回升至錨定水準。在極端情況下，受信任的社區成員可啟動「全域結算機制」（Global Settlement Mechanism），暫停所有操作，確保用戶能以公平方式取回抵押品。其他保障措施還包括升級版預言機系統（提供精準定價數據），以及自動化安全檢查機制，旨在保護用戶資產。
USDJ 是 TRON 網路推出的穩定幣，旨在維持穩定的 1 美元價值。其設計理念是作為一種數位美元運作，並以 TRX（TRON 的加密貨幣）作為抵押品，協助用戶降低對整體加密市場波動性的風險敞口。當用戶將 TRX 存入專用智能合約（smart contracts）時，便會鑄造 USDJ，讓用戶能在交易及日常加密活動中，無需過度擔憂價格突然劇烈波動。自上線以來，USDJ 已成為 TRON DeFi 生態系的重要一環，不僅支援穩定交易，更為各式去中心化應用（dApps）提供可靠流動性。該專案架構著重於「穩定性、安全性與易用性」三者兼備，無論是新手或資深加密參與者皆能受惠。
JUST 系統採用以成長與持續適應為核心的社區驅動式開發模式。治理機制始於基礎功能，支援簡單、單次性的提案；隨著平台發展，逐步擴展至更進階的治理選項，實現持續調整與迭代優化。一項關鍵目標，是將 USDJ 定位為波場（TRON）去中心化金融（DeFi）生態系的核心組成模塊。近期進展已拓展 USDJ 在多個 DeFi 應用中的實用性，並強化其與其他區塊鏈網路的相容性。整體設計旨在保持高度彈性，使社區能依據使用者需求與市場變化，主導系統升級。未來發展方向包括強化安全性功能、拓展應用場景，以及鞏固 USDJ 在整體加密貨幣市場中的定位，同時持續兼顧使用者體驗與技術升級。
JUST資源
要更深入地瞭解 JUST，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於JUST的其他問題
如果 JUST 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 JUST 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
JUST 今日價格為 NT$ 3.36736。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
JUST 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 JST 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 JUST 的交易量為 --。
JST 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 JUST 價格，請造訪 JST 價格頁面了解更多資訊。
JST 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,021.31
+0.04%
ETH
1,877.87
-0.20%
GOLD(XAUT)
4,360.31
-0.29%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.12
-0.71%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 JST/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 JUST 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
JUST 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 JUST (JST) 的價格預測，了解更深入的分析。
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NT$3.36736 NT$3.36736 NT$3.36736 +0.21% 545.05K (USDT) 免責聲明
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