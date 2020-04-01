JST 是植根於波場網路上的一個穩定幣專案，其目標是為全球用戶提供一個公平、去中心化的金融平臺。用戶可以在智能合約中存入 TRX 資產作為抵押物，從而生成 USDJ 穩定幣。 專案由 JST 社區成員依據其持有的 JST 數量進行管理。 提案由整個生態系統進行投票表決和最終確認。