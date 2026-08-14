Backpack 今日價格

Backpack (BP) 今日實時價格為 NT$ 0,3807，過去 24 小時內變化了 2,15%。目前 BP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,3807 每 BP。

Backpack 目前市值在 NT$ 95.17M 排名第 #250，流通供應量為 250.00M BP。過去 24 小時內，BP 的交易價格在 NT$ 0,3779（低點）和 NT$ 0,3949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15,732691425400533888，而歷史最低價為 NT$ 3,778163198582691347。

短期表現方面，BP 在過去一小時內波動了 -0,42%，過去7 天內波動了 -6,24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 72.14K。

Backpack（BP）市場資訊

排名 No.250 市值 NT$ 95.17MNT$ 95.17M NT$ 95.17M 成交量（24H） NT$ 72.14KNT$ 72.14K NT$ 72.14K 完全稀釋市值 NT$ 380,70MNT$ 380,70M NT$ 380,70M 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 最大供應量 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 總供應量 999 999 846,98151595 999 999 846,98151595 999 999 846,98151595 流通率 24,99% 所屬公鏈 SOL

Backpack 的目前市值為 NT$ 95.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 72.14K。BP 的流通量為 250.00M，總供應量是 999999846.98151595，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 380,70M。