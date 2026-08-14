Backpack實時價格 (BP)
Backpack (BP) 今日實時價格為 NT$ 0,3807，過去 24 小時內變化了 2,15%。目前 BP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,3807 每 BP。
Backpack 目前市值在 NT$ 95.17M 排名第 #250，流通供應量為 250.00M BP。過去 24 小時內，BP 的交易價格在 NT$ 0,3779（低點）和 NT$ 0,3949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15,732691425400533888，而歷史最低價為 NT$ 3,778163198582691347。
短期表現方面，BP 在過去一小時內波動了 -0,42%，過去7 天內波動了 -6,24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 72.14K。
No.250
24,99%
SOL
Backpack 的目前市值為 NT$ 95.17M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 72.14K。BP 的流通量為 250.00M，總供應量是 999999846.98151595，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 380,70M。
-0,42%
-2,15%
-6,24%
-6,24%
跟蹤 Backpack 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0,267426
|-2,15%
|30天
|NT$ -0,1555
|-29,01%
|60天
|NT$ -0,0527
|-12,16%
|90天
|NT$ +0,2387
|+168,09%
今天，BP 記錄了 NT$ -0,267426 (-2,15%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,1555 (-29,01%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，BP 的變化為 NT$ -0,0527 (-12,16%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0,2387 (+168,09%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Backpack（BP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Backpack 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 Backpack 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 BP 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 > 上軌
|觸及或突破上軌
|進入「貴」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
BP_USDT在4小時周期內運行於0.3824價格位。價格突破R1支撐點0.3815，處於中樞0.3682上方區間。多方結構佔據主導地位，短期均線組呈現買入信號排列。EMA與MA指標同向確認上行趨勢，價格位於關鍵阻力位之上。 MACD形成金叉形態，動能柱狀圖顯示買盤力量集中釋放。RSI指標處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI指標同步向上發散，快慢線保持同向運動。布林帶開口維持穩定，波動率未發生顯著擴張或收縮，市場交投情緒平穩。 上方近端參考價格位為R2支撐點0.3963，距離現價約3.6%。下方第一個支撐位位於R1支撐點0.3815，距離現價不足0.3%。中樞位置0.3682構成遠端防守參考，距離現價約3.7%。S1價格位0.3534提供更深層次的流動性參考，距離現價約7.6%。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Backpack 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
準備好開始使用 Backpack 了嗎？在 MEXC 購買 BP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Backpack 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Backpack (BP) 購買之旅。
擁有 Backpack 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 Backpack (BP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Backpack Exchange is a fully regulated global cryptocurrency exchange building an innovative, easy-to-use and compliant trading platform.
要更深入地瞭解 Backpack，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
探索現貨和合約市場，查看 Backpack 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。