AixPlay 今日價格

AixPlay (AIXPLAY) 今日實時價格為 NT$ 0.0001087，過去 24 小時內變化了 6.04%。目前 AIXPLAY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0001087 每 AIXPLAY。

AixPlay 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- AIXPLAY。過去 24 小時內，AIXPLAY 的交易價格在 NT$ 0.000102（低點）和 NT$ 0.0001138（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，AIXPLAY 在過去一小時內波動了 +0.46%，過去7 天內波動了 +1.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 87.42K。

AixPlay（AIXPLAY）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 87.42KNT$ 87.42K NT$ 87.42K 完全稀釋市值 NT$ 2.05MNT$ 2.05M NT$ 2.05M 流通量 ---- -- 總供應量 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 所屬公鏈 SOL

AixPlay 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 87.42K。AIXPLAY 的流通量為 --，總供應量是 18827566155，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.05M。