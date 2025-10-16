Jobless 目前實時價格為 0.0016983 USD。跟蹤 JOBLESS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 JOBLESS 價格趨勢。Jobless 目前實時價格為 0.0016983 USD。跟蹤 JOBLESS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 JOBLESS 價格趨勢。

Jobless 圖標

Jobless實時價格 (JOBLESS)

1 JOBLESS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0016983
-1.40%1D
USD
Jobless (JOBLESS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:38:08 (UTC+8)

Jobless（JOBLESS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0015011
24H最低價
$ 0.0019694
24H最高價

$ 0.0015011
$ 0.0019694
--
--
+3.98%

-1.40%

-9.30%

-9.30%

Jobless（JOBLESS）目前實時價格為 $ 0.0016983。過去 24 小時內，JOBLESS 的交易價格在 $ 0.0015011$ 0.0019694 之間波動，市場活躍度顯著。JOBLESS 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，JOBLESS 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.98%，過去 24 小時內變動為 -1.40%，過去 7 天內累計變動為 -9.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Jobless（JOBLESS）市場資訊

--
$ 55.67K
$ 55.67K$ 55.67K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
BSC

Jobless 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.67K。JOBLESS 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Jobless（JOBLESS）價格歷史 USD

跟蹤 Jobless 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000024114-1.40%
30天$ -0.0010841-38.97%
60天$ -0.0003017-15.09%
90天$ -0.0003017-15.09%
Jobless 今日價格變化

今天，JOBLESS 記錄了 $ -0.000024114 (-1.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Jobless 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0010841 (-38.97%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Jobless 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，JOBLESS 的變化為 $ -0.0003017 (-15.09%)，從而更廣泛地了解其表現。

Jobless 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0003017 (-15.09%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Jobless（JOBLESS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Jobless 價格歷史頁面

什麼是Jobless (JOBLESS)

JOBLESS是 BSC 上的 meme 代幣，名稱取自「失業」。

Jobless在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Jobless 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 JOBLESS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Jobless 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Jobless 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Jobless 價格預測 (USD)

Jobless（JOBLESS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Jobless（JOBLESS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Jobless 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Jobless 價格預測

Jobless（JOBLESS）代幣經濟

了解 Jobless（JOBLESS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 JOBLESS 代幣的完整經濟學

如何購買Jobless (JOBLESS)

正在尋找如何購買 Jobless？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Jobless。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

JOBLESS 兌換為當地貨幣

1 Jobless（JOBLESS）至 VND
44.6907645
1 Jobless（JOBLESS）至 AUD
A$0.002581416
1 Jobless（JOBLESS）至 GBP
0.001256742
1 Jobless（JOBLESS）至 EUR
0.001443555
1 Jobless（JOBLESS）至 USD
$0.0016983
1 Jobless（JOBLESS）至 MYR
RM0.00713286
1 Jobless（JOBLESS）至 TRY
0.071175753
1 Jobless（JOBLESS）至 JPY
¥0.2581416
1 Jobless（JOBLESS）至 ARS
ARS$2.534763699
1 Jobless（JOBLESS）至 RUB
0.134590275
1 Jobless（JOBLESS）至 INR
0.149841009
1 Jobless（JOBLESS）至 IDR
Rp28.304988678
1 Jobless（JOBLESS）至 PHP
0.099944955
1 Jobless（JOBLESS）至 EGP
￡E.0.08049942
1 Jobless（JOBLESS）至 BRL
R$0.009119871
1 Jobless（JOBLESS）至 CAD
C$0.002360637
1 Jobless（JOBLESS）至 BDT
0.20770209
1 Jobless（JOBLESS）至 NGN
2.479263255
1 Jobless（JOBLESS）至 COP
$6.5571363
1 Jobless（JOBLESS）至 ZAR
R.0.029244726
1 Jobless（JOBLESS）至 UAH
0.071481447
1 Jobless（JOBLESS）至 TZS
T.Sh.4.193323479
1 Jobless（JOBLESS）至 VES
Bs0.3600396
1 Jobless（JOBLESS）至 CLP
$1.596402
1 Jobless（JOBLESS）至 PKR
Rs0.48095856
1 Jobless（JOBLESS）至 KZT
0.913057029
1 Jobless（JOBLESS）至 THB
฿0.055466478
1 Jobless（JOBLESS）至 TWD
NT$0.052086861
1 Jobless（JOBLESS）至 AED
د.إ0.006232761
1 Jobless（JOBLESS）至 CHF
Fr0.001341657
1 Jobless（JOBLESS）至 HKD
HK$0.013178808
1 Jobless（JOBLESS）至 AMD
֏0.652181166
1 Jobless（JOBLESS）至 MAD
.د.م0.015658326
1 Jobless（JOBLESS）至 MXN
$0.031265703
1 Jobless（JOBLESS）至 SAR
ريال0.006368625
1 Jobless（JOBLESS）至 ETB
Br0.259585155
1 Jobless（JOBLESS）至 KES
KSh0.219437343
1 Jobless（JOBLESS）至 JOD
د.أ0.0012040947
1 Jobless（JOBLESS）至 PLN
0.006164829
1 Jobless（JOBLESS）至 RON
лв0.007404588
1 Jobless（JOBLESS）至 SEK
kr0.015913071
1 Jobless（JOBLESS）至 BGN
лв0.002853144
1 Jobless（JOBLESS）至 HUF
Ft0.567979452
1 Jobless（JOBLESS）至 CZK
0.035460504
1 Jobless（JOBLESS）至 KWD
د.ك0.0005196798
1 Jobless（JOBLESS）至 ILS
0.005519475
1 Jobless（JOBLESS）至 BOB
Bs0.011752236
1 Jobless（JOBLESS）至 AZN
0.00288711
1 Jobless（JOBLESS）至 TJS
SM0.015709275
1 Jobless（JOBLESS）至 GEL
0.004602393
1 Jobless（JOBLESS）至 AOA
Kz1.548119331
1 Jobless（JOBLESS）至 BHD
.د.ب0.0006402591
1 Jobless（JOBLESS）至 BMD
$0.0016983
1 Jobless（JOBLESS）至 DKK
kr0.010886103
1 Jobless（JOBLESS）至 HNL
L0.044682273
1 Jobless（JOBLESS）至 MUR
0.077238684
1 Jobless（JOBLESS）至 NAD
$0.029227743
1 Jobless（JOBLESS）至 NOK
kr0.016966017
1 Jobless（JOBLESS）至 NZD
$0.002938059
1 Jobless（JOBLESS）至 PAB
B/.0.0016983
1 Jobless（JOBLESS）至 PGK
K0.007149843
1 Jobless（JOBLESS）至 QAR
ر.ق0.006198795
1 Jobless（JOBLESS）至 RSD
дин.0.171001827
1 Jobless（JOBLESS）至 UZS
soʻm20.461441077
1 Jobless（JOBLESS）至 ALL
L0.141230628
1 Jobless（JOBLESS）至 ANG
ƒ0.003039957
1 Jobless（JOBLESS）至 AWG
ƒ0.003039957
1 Jobless（JOBLESS）至 BBD
$0.0033966
1 Jobless（JOBLESS）至 BAM
KM0.002836161
1 Jobless（JOBLESS）至 BIF
Fr4.9947003
1 Jobless（JOBLESS）至 BND
$0.002190807
1 Jobless（JOBLESS）至 BSD
$0.0016983
1 Jobless（JOBLESS）至 JMD
$0.272152575
1 Jobless（JOBLESS）至 KHR
6.820474698
1 Jobless（JOBLESS）至 KMF
Fr0.7200792
1 Jobless（JOBLESS）至 LAK
36.919564479
1 Jobless（JOBLESS）至 LKR
රු0.516503979
1 Jobless（JOBLESS）至 MDL
L0.028939032
1 Jobless（JOBLESS）至 MGA
Ar7.64999235
1 Jobless（JOBLESS）至 MOP
P0.0135864
1 Jobless（JOBLESS）至 MVR
0.02598399
1 Jobless（JOBLESS）至 MWK
MK2.94332373
1 Jobless（JOBLESS）至 MZN
MT0.10852137
1 Jobless（JOBLESS）至 NPR
रु0.23963013
1 Jobless（JOBLESS）至 PYG
12.0443436
1 Jobless（JOBLESS）至 RWF
Fr2.4676299
1 Jobless（JOBLESS）至 SBD
$0.013993992
1 Jobless（JOBLESS）至 SCR
0.025321653
1 Jobless（JOBLESS）至 SRD
$0.067473459
1 Jobless（JOBLESS）至 SVC
$0.014860125
1 Jobless（JOBLESS）至 SZL
L0.029227743
1 Jobless（JOBLESS）至 TMT
m0.005961033
1 Jobless（JOBLESS）至 TND
د.ت0.004993002
1 Jobless（JOBLESS）至 TTD
$0.011514474
1 Jobless（JOBLESS）至 UGX
Sh5.8964976
1 Jobless（JOBLESS）至 XAF
Fr0.9561429
1 Jobless（JOBLESS）至 XCD
$0.00458541
1 Jobless（JOBLESS）至 XOF
Fr0.9561429
1 Jobless（JOBLESS）至 XPF
Fr0.1732266
1 Jobless（JOBLESS）至 BWP
P0.022655322
1 Jobless（JOBLESS）至 BZD
$0.003413583
1 Jobless（JOBLESS）至 CVE
$0.160795044
1 Jobless（JOBLESS）至 DJF
Fr0.3022974
1 Jobless（JOBLESS）至 DOP
$0.108725166
1 Jobless（JOBLESS）至 DZD
د.ج0.220745034
1 Jobless（JOBLESS）至 FJD
$0.003889107
1 Jobless（JOBLESS）至 GNF
Fr14.7667185
1 Jobless（JOBLESS）至 GTQ
Q0.013008978
1 Jobless（JOBLESS）至 GYD
$0.35528436
1 Jobless（JOBLESS）至 ISK
kr0.2071926

Jobless資源

要更深入地瞭解 Jobless，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Jobless的其他問題

Jobless（JOBLESS）今日價格是多少？
JOBLESS 實時價格為 0.0016983 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 JOBLESS 兌 USD 的價格是多少？
目前 JOBLESS 兌 USD 的價格為 $ 0.0016983。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Jobless 的市值是多少？
JOBLESS 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
JOBLESS 的流通供應量是多少？
JOBLESS 的流通供應量為 -- USD
JOBLESS 的歷史最高價（ATH）是多少？
JOBLESS 的歷史最高價是 -- USD
JOBLESS 的歷史最低價（ATL）是多少？
JOBLESS 的歷史最低價是 -- USD
JOBLESS 的交易量是多少？
JOBLESS 的 24 小時實時交易量為 $ 55.67K USD
JOBLESS 今年會漲嗎？
JOBLESS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 JOBLESS 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:38:08 (UTC+8)

Jobless（JOBLESS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

JOBLESS 兌 USD 計算器

數量

JOBLESS
JOBLESS
USD
USD

1 JOBLESS = 0.0016983 USD

交易 JOBLESS

JOBLESS/USDT
$0.0016983
-1.45%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

