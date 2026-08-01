Jotchua 今日價格

Jotchua (JOTCHUA) 今日實時價格為 NT$ 0.00083，過去 24 小時內變化了 2.92%。目前 JOTCHUA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00083 每 JOTCHUA。

Jotchua 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- JOTCHUA。過去 24 小時內，JOTCHUA 的交易價格在 NT$ 0.000803（低點）和 NT$ 0.000937（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，JOTCHUA 在過去一小時內波動了 +2.46%，過去7 天內波動了 -44.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.08K。

Jotchua（JOTCHUA）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 58.08KNT$ 58.08K NT$ 58.08K 完全稀釋市值 NT$ 829.93KNT$ 829.93K NT$ 829.93K 流通量 ---- -- 總供應量 999,913,455 999,913,455 999,913,455 所屬公鏈 SOL

Jotchua 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.08K。JOTCHUA 的流通量為 --，總供應量是 999913455，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 829.93K。