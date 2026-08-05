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Jasmy (JASMY) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.003992 -- +0.12% -10.20% -32.83%

Jasmy 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Jasmy 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 18 中立 1 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.003994 0.003993 R2 0.003993 0.003993 R1 0.003993 0.003993 PP 0.003992 0.003992 S1 0.003992 0.003992 S2 0.003991 0.003992 S3 0.003991 0.003991

Jasmy 市場信號 目前淨掛單量 -3.04M $11.24 M $14.28 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.07M 3 日主動買入 $1.52 M 3 日主動賣出 $1.58 M 7 日主動買賣差額 -0.05M 7 日主動買入 $3.77 M 7 日主動賣出 $3.82 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Jasmy資金流向 淨流入 JASMYUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.02 M 0.00 2026-08-14 -$0.17 M 0.00 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Jasmy (JASMY) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Jasmy 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 JASMY / USDT $0.003992 $0.003992 $0.003992 +0.10% 34.13M (USDT) 去交易 JASMY / USDC $0.003993 $0.003993 $0.003993 0.00% 8.28M (USDT) 去交易