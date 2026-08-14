買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Jasmy 目前實時價格為 0.00402 TWD。JASMY 市值為 198,768,898.7022217080624 TWD。追蹤台灣的 JASMY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Jasmy 目前實時價格為 0.00402 TWD。JASMY 市值為 198,768,898.7022217080624 TWD。追蹤台灣的 JASMY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 JASMY

JASMY 價格資訊

JASMY 介紹

JASMY 白皮書

JASMY 幣種官網

JASMY 代幣經濟

JASMY 價格預測

JASMY 價格歷史

JASMY 購買指南

JASMY 兌換法幣計算

JASMY 現貨

JASMY U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Jasmy 圖標

Jasmy實時價格 (JASMY)

1 JASMY 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.1285194
NT$0.1285194NT$0.1285194
-1.05%1D
TWD
Jasmy (JASMY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:04:53 (UTC+8)

Jasmy 今日價格

Jasmy (JASMY) 今日實時價格為 NT$ 0.00402，過去 24 小時內變化了 1.05%。目前 JASMY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00402 每 JASMY。

Jasmy 目前市值在 NT$ 198.77M 排名第 #116，流通供應量為 49.44B JASMY。過去 24 小時內，JASMY 的交易價格在 NT$ 0.003929（低點）和 NT$ 0.004316（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 159.6682591819，而歷史最低價為 NT$ 0.0878223740275567522

短期表現方面，JASMY 在過去一小時內波動了 -0.99%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 124.43K

Jasmy（JASMY）市場資訊

No.116

NT$ 198.77M
NT$ 198.77MNT$ 198.77M

NT$ 124.43K
NT$ 124.43KNT$ 124.43K

NT$ 201.00M
NT$ 201.00MNT$ 201.00M

49.44B
49.44B 49.44B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

98.88%

0.01%

ETH

Jasmy 的目前市值為 NT$ 198.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 124.43K。JASMY 的流通量為 49.44B，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 201.00M

Jasmy 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.003929
NT$ 0.003929NT$ 0.003929
24H最低價
NT$ 0.004316
NT$ 0.004316NT$ 0.004316
24H最高價

NT$ 0.003929
NT$ 0.003929NT$ 0.003929

NT$ 0.004316
NT$ 0.004316NT$ 0.004316

NT$ 159.6682591819
NT$ 159.6682591819NT$ 159.6682591819

NT$ 0.0878223740275567522
NT$ 0.0878223740275567522NT$ 0.0878223740275567522

-0.99%

-1.05%

0.00%

0.00%

Jasmy（JASMY）價格歷史 TWD

跟蹤 Jasmy 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00136377-1.05%
30天NT$ -0.000408-9.22%
60天NT$ -0.001278-24.13%
90天NT$ -0.001968-32.87%
Jasmy 今日價格變化

今天，JASMY 記錄了 NT$ -0.00136377 (-1.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Jasmy 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000408 (-9.22%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Jasmy 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，JASMY 的變化為 NT$ -0.001278 (-24.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

Jasmy 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001968 (-32.87%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Jasmy（JASMY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Jasmy 價格歷史頁面

Jasmy 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Jasmy 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Jasmy 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 JASMY 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

JASMY_USDT在4小時周期運行於0.004097，價格突破R1阻力位0.004095並站穩中枢0.004061上方。短期均線組與EMA組呈現多頭排列，樞紐體系顯示價格處於上行通道初始階段。結構重心自S2區域0.003999上移，當前價位確認了對樞中有效的突破。指標一致性指向買盤主導，價格位於關鍵分水嶺之上。 MACD形成金叉，快慢線開口擴大，動能向多方集中。RSI處於中性區間，未出現超買信號，留有餘量空間。KDJ與StochRSI同步向上發散，短期動量增強。布林帶開口走闊，波動率呈現擴張態勢，配合成交量放大驗證突破有效性。快慢指標同向運行，未見背離現象，動能分布均勻且持續。 近端參考價位為R1對應的0.004095，現價僅高出0.000002，構成即時測試點。下方支撐位於樞中0.004061，距離現價0.000036，提供回调緩衝。遠端阻力指向R2價位0.004123，距離現價0.000026。下行防守位設於S1的0.004033，距離現價0.000064。關鍵節點間距緊密，市場處於高敏感度博弈區間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Jasmy 的價格？

JASMY 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 物聯網及資料主權解決方案的採用情況
3. 與科技公司合作的公告
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 影響日本加密貨幣專案的監管消息
6. 比特幣與以太坊的價格走勢
7. 代幣供應與流通量的變化
8. 技術發展與平台更新
9. 投資者投機行為與巨額持有者活動
10. 整體經濟環境與風險偏好

為什麼人們想知道 Jasmy 今天的價格？

人們希望了解 JASMY 今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：進行積極的交易決策、管理投資組合、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場波動情況。JASMY 以物聯網為核心的發展策略，吸引了關注價格走勢的科技投資者。

Jasmy 的價格預測

Jasmy（JASMY）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，JASMY 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Jasmy (JASMY) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Jasmy 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Jasmy 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Jasmy 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 JASMY 2026–2027 年價格的預測。

關於 Jasmy

JasmyCoin (JASMY) 是一種在物聯網 (IoT) 生態系統內運作的加密貨幣。它的設計目的是為了促進數據民主化，使個人能夠控制自己的個人數據並在選擇的情況下將其變現。JASMY 平台使用去中心化模型來確保數據的安全性和隱私性，其中 JASMY 代幣作為系統內交易的交換媒介。該代幣也用於激勵數據共享並獎勵對平台發展和增長做出貢獻的用戶。JASMY 的供應和發行模型基於以太坊區塊鏈，它用於其交易和智能合約功能。

如何在台灣購買和投資 Jasmy

準備好開始使用 Jasmy 了嗎？在 MEXC 購買 JASMY 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Jasmy 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Jasmy (JASMY) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Jasmy 將立即存入您的錢包。
Jasmy (JASMY) 購買教程

Jasmy 能做什麼？

擁有 Jasmy 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Jasmy (JASMY) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Jasmy (JASMY)

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Jasmy資源

要更深入地瞭解 Jasmy，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Jasmy網站
區塊查詢

類別 :

DePINEthereum EcosystemInternet of Things (IOT)

人們還問：關於Jasmy的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:04:53 (UTC+8)

Jasmy（JASMY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Jasmy 的更多資訊

JASMYUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 JASMY。在 MEXC 上探索 JASMYUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Jasmy (JASMY) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Jasmy 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
JASMY/USDT
NT$0.12890304
NT$0.12890304NT$0.12890304
-0.86%
30.21M (USDT)
JASMY/USDC
NT$0.12871122
NT$0.12871122NT$0.12871122
-0.69%
7.72M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8191146
NT$2.8191146NT$2.8191146

+364.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18206915
NT$0.18206915NT$0.18206915

-3.52%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4542937
NT$0.4542937NT$0.4542937

-26.37%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.034722
NT$9.034722NT$9.034722

+21.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4429789
NT$9.4429789NT$9.4429789

+6.13%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8191146
NT$2.8191146NT$2.8191146

+364.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.1708926
NT$8.1708926NT$8.1708926

+120.76%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.372233104
NT$0.372233104NT$0.372233104

+78.33%

Cap

Cap

CAP

NT$2.2788216
NT$2.2788216NT$2.2788216

+31.44%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.5217158
NT$28.5217158NT$28.5217158

+26.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

JASMY 兌 TWD 計算器

數量

JASMY
JASMY
TWD
TWD

1 JASMY = 0.1285194 TWD