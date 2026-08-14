Jasmy 今日價格

Jasmy (JASMY) 今日實時價格為 NT$ 0.00402，過去 24 小時內變化了 1.05%。目前 JASMY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00402 每 JASMY。

Jasmy 目前市值在 NT$ 198.77M 排名第 #116，流通供應量為 49.44B JASMY。過去 24 小時內，JASMY 的交易價格在 NT$ 0.003929（低點）和 NT$ 0.004316（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 159.6682591819，而歷史最低價為 NT$ 0.0878223740275567522。

短期表現方面，JASMY 在過去一小時內波動了 -0.99%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 124.43K。

Jasmy（JASMY）市場資訊

排名 No.116 市值 NT$ 198.77MNT$ 198.77M NT$ 198.77M 成交量（24H） NT$ 124.43KNT$ 124.43K NT$ 124.43K 完全稀釋市值 NT$ 201.00MNT$ 201.00M NT$ 201.00M 流通量 49.44B 49.44B 49.44B 最大供應量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 總供應量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 流通率 98.88% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

Jasmy 的目前市值為 NT$ 198.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 124.43K。JASMY 的流通量為 49.44B，總供應量是 50000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 201.00M。