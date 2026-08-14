InterMilanFanToken 今日價格

InterMilanFanToken (INTER) 今日實時價格為 NT$ 0.205，過去 24 小時內變化了 1.81%。目前 INTER 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.205 每 INTER。

InterMilanFanToken 目前市值在 NT$ 2.54M 排名第 #1475，流通供應量為 12.39M INTER。過去 24 小時內，INTER 的交易價格在 NT$ 0.2021（低點）和 NT$ 0.2088（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 450.42533，而歷史最低價為 NT$ 6.7341731447568849151。

短期表現方面，INTER 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -4.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.04K。

InterMilanFanToken（INTER）市場資訊

排名 No.1475 市值 NT$ 2.54MNT$ 2.54M NT$ 2.54M 成交量（24H） NT$ 55.04KNT$ 55.04K NT$ 55.04K 完全稀釋市值 NT$ 4.04MNT$ 4.04M NT$ 4.04M 流通量 12.39M 12.39M 12.39M 最大供應量 19,728,000 19,728,000 19,728,000 總供應量 19,728,000 19,728,000 19,728,000 流通率 62.79% 所屬公鏈 CHZ

InterMilanFanToken 的目前市值為 NT$ 2.54M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.04K。INTER 的流通量為 12.39M，總供應量是 19728000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.04M。