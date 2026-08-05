Injective (INJ) 今日技術分析
Injective 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 INJ 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Injective 分析的信息。
Injective (INJ) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$4.3
|--
|-4.02%
|-15.79%
|-9.02%
Injective 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Injective 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
買入
賣出 9
中立 1
買入 16
|移動平均線:
|強烈買入
|賣出 1
|中立 0
|買入 13
|技術指標:
|賣出
|賣出 8
|中立 1
|買入 3
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
4.301
4.3
R2
4.3
4.2988
R1
4.298
4.2981
PP
4.297
4.297
S1
4.295
4.2958
S2
4.294
4.2951
S3
4.292
4.294
Injective 市場信號
目前淨掛單量
-1.14M
$8.96 M
$10.09 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.21M
3 日主動買入
$10.96 M
3 日主動賣出
$10.74 M
7 日主動買賣差額
-0.93M
7 日主動買入
$26.77 M
7 日主動賣出
$27.71 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Injective資金流向
淨流入INJUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|$0.27 M
|4.29
|2026-08-14
|-$0.90 M
|4.23
|2026-08-13
|-$1.03 M
|4.63
|2026-08-12
|-$0.70 M
|4.57
|2026-08-11
|-$0.66 M
|4.50
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
探索有關 Injective 的更多資訊
在 MEXC 上交易 Injective (INJ) 盤口
探索現貨和合約市場，查看 Injective 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
免責聲明
本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。