Injective (INJ) 今日技術分析 Injective 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 INJ 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Injective 分析的信息。 註 冊

Injective (INJ) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $4.3 -- -4.02% -15.79% -9.02%

Injective 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Injective 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 9 中立 1 買入 16 移動平均線 : 強烈買入 賣出 1 中立 0 買入 13 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 4.301 4.3 R2 4.3 4.2988 R1 4.298 4.2981 PP 4.297 4.297 S1 4.295 4.2958 S2 4.294 4.2951 S3 4.292 4.294

Injective 市場信號 目前淨掛單量 -1.14M $8.96 M $10.09 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.21M 3 日主動買入 $10.96 M 3 日主動賣出 $10.74 M 7 日主動買賣差額 -0.93M 7 日主動買入 $26.77 M 7 日主動賣出 $27.71 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Injective資金流向 淨流入 INJUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.27 M 4.29 2026-08-14 -$0.90 M 4.23 2026-08-13 -$1.03 M 4.63 2026-08-12 -$0.70 M 4.57 2026-08-11 -$0.66 M 4.50 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Injective (INJ) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Injective 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 INJ / USDT $4.302 $4.302 $4.302 +1.75% 292.12K (USDT) 去交易 INJ / USDC $4.301 $4.301 $4.301 +1.75% 12.91K (USDT) 去交易