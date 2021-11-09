ENS (ENS) 今日技術分析 ENS 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ENS 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 ENS 分析的信息。 註 冊

ENS (ENS) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $4.048 -- -4.04% -7.84% -37.07%

ENS 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 ENS 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈買入 賣出 4 中立 4 買入 18 移動平均線 : 強烈買入 賣出 1 中立 0 買入 13 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 4 買入 5 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 4.0433 4.0426 R2 4.0426 4.0422 R1 4.0423 4.042 PP 4.0416 4.0416 S1 4.0413 4.0412 S2 4.0406 4.041 S3 4.0403 4.0406

ENS 市場信號 目前淨掛單量 -0.27M $10.99 M $11.26 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.08M 3 日主動買入 $0.21 M 3 日主動賣出 $0.13 M 7 日主動買賣差額 0.16M 7 日主動買入 $0.74 M 7 日主動賣出 $0.58 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 ENS資金流向 淨流入 ENSUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.11 M 4.04 2026-08-13 $0.01 M 4.03 2026-08-12 -$0.06 M 4.14 2026-08-11 -$0.12 M 4.13 2026-08-10 -$0.08 M 4.22 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 ENS (ENS) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 ENS 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 ENS / USDT $4.045 $4.045 $4.045 +0.29% 13.21K (USDT) 去交易 ENS / USDC $4.039 $4.039 $4.039 +0.34% 6.43K (USDT) 去交易