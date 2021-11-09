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2026-08-14 21:48:19 (UTC+8) ENS 今日價格
ENS (ENS) 今日實時價格為
NT$ 4.031，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 ENS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4.031 每 ENS。
ENS 目前市值在
NT$ 162.89M 排名第 #132，流通供應量為 40.41M ENS。過去 24 小時內，ENS 的交易價格在 NT$ 4（低點）和 NT$ 4.088（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,737.71403590825859185，而歷史最低價為 NT$ 137.4702055660551033。
短期表現方面，ENS 在過去一小時內波動了
+0.37%，過去7 天內波動了 -4.60%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.09K。 ENS（ENS）市場資訊 市值 NT$ 162.89M NT$ 162.89M NT$ 162.89M 成交量（24H） NT$ 54.09K NT$ 54.09K NT$ 54.09K 完全稀釋市值 NT$ 403.10M NT$ 403.10M NT$ 403.10M 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000
ENS 的目前市值為
NT$ 162.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.09K。ENS 的流通量為 40.41M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 403.10M。 購買ENS ENS 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 4.088 NT$ 4.088 NT$ 4.088
24H最高價
24H最高價 NT$ 4.088 NT$ 4.088 NT$ 4.088 歷史最高 NT$ 2,737.71403590825859185 NT$ 2,737.71403590825859185 NT$ 2,737.71403590825859185 最低價 NT$ 137.4702055660551033 NT$ 137.4702055660551033 NT$ 137.4702055660551033 ENS（ENS）價格歷史 TWD
跟蹤 ENS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.09022 -0.06% 30天 NT$ -0.37 -8.41% 60天 NT$ -1.437 -26.29% 90天 NT$ -2.395 -37.28% ENS 今日價格變化
今天，ENS 記錄了
NT$ -0.09022 (-0.06%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 ENS 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.37 (-8.41%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 ENS 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，ENS 的變化為
NT$ -1.437 (-26.29%)，從而更廣泛地了解其表現。 ENS 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -2.395 (-37.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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ENS 價格歷史頁面
目前 ENS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
ENS_USDT在4小時周期運行於4.048，處於S1與中枢4.053之間的窄幅整理區間。價格位於樞紐體系下半區，短期均線組呈現買入信號，長期結構維持中性震盪狀態。多空雙方在4.053附近形成短暫平衡，市場尚未出現明顯的趨勢性突破結構。
MACD指標錄得死叉，顯示短期下行動能正在積聚。RSI處於中性區域，表明當前波動率收斂，缺乏單邊驅動力。快慢指標出現分層現象，均線組的看漲信號與振盪器的修正信號並存，動能分布呈現分散態勢。布林帶收口，預示變盤節點臨近，但方向尚未確認。
上方近端阻力位於樞軸4.053，距離現價0.12%。進一步阻力見於R1價位4.0649，距離現價0.42%。下方近端支撐位於S1價位4.032，距離現價0.40%。關鍵防守位為S2價位4.02，距離現價0.70%。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 ENS 的價格？
以下為繁體中文翻譯內容：
幾個關鍵因素會影響 ENS（以太坊名稱服務）代幣的價格： 1. 以太坊網路的採用程度——ETH 使用量越高，對 .eth 區域名的需求便會增加。 2. 區域名註冊量——註冊數量越多，越能提升 ENS 代幣的實用價值。 3. 治理參與度——代幣持有者將針對協議變更進行投票。 4. Web3 的發展——去中心化網路的擴展將提升 ENS 的價值。 5. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢會影響 ENS 的價格。 6. 技術發展——協議升級與新功能的推出。 7. 其他名稱服務的競爭。 8. 加密貨幣及 Web3 項目的監管環境。 為什麼人們想知道 ENS 今天的價格？
人們想要了解 ENS 的今日價格，因為它是一種備受歡迎的以太坊域名服務代幣。投資者會追蹤每日價格，以便做出交易決策、進行投資組合管理以及把握市場時機。價格走勢反映了去中心化域名的採用情況與 Web3 的成長趨勢。交易者則會根據當前價格來決定進場或離場的時點。
ENS 的價格預測 ENS（ENS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ENS 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 ENS (ENS) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，ENS 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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ENS 價格預測
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關於 ENS
Ethereum Name Service (ENS) 是一種建立在 Ethereum 區塊鏈上的去中心化域名系統。它的功能是將人類可讀的名稱轉換為機器可讀的識別符，如 Ethereum 地址、內容哈希和其他識別符，從而提高 Ethereum 生態系統中的用戶體驗。ENS 的運作方式與互聯網的域名系統 (DNS) 類似，但增加了區塊鏈技術的安全性和去中心化的好處。它主要用於將可讀的名稱分配給 Ethereum 錢包地址，使用戶在發送和接收交易時無需處理長而複雜的字母數字字符串。
如何在台灣購買和投資 ENS
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如何購買 ENS 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ENS (ENS) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ENS 將立即存入您的錢包。
ENS 能做什麼？
擁有 ENS 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是ENS (ENS)
The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.
白皮書
ENS 採用直接收費模式，使用者須以 ETH 支付註冊費用，而非使用獨立的付款代幣。費用會依域名長度與所選註冊期間而異，此結構旨在更公平地分配稀缺的命名資源。截至 2023 年，標準五字或以上的域名年費約為 8 美元。較短域名因供應有限而採溢價定價：四字域名年費約 200 美元，三字域名年費約 800 美元。此分層定價機制旨在抑制域名搶註（domain squatting），並確保高需求的短域名能留給真正有需要的用途。ENS 對到期域名亦有特定處理流程：域名到期後，會進入 90 天寬限期；寬限期結束後，該域名將進入為期 21 天的溢價拍賣（premium auction）。拍賣起拍價極高——約 1 億美元——之後價格持續下跌，直至有人成功註冊，或價格降至基礎水準為止。此機制旨在減少自動化「搶註」（sniping）即將到期域名的行為，並提升取得機會的公平性。所有註冊費用均匯入 ENS 國庫（ENS treasury），由 ENS DAO 監督管理。國庫資金依《ENS 憲章》（ENS Constitution）用於協議開發、生態系擴張及公共財資助。此外，ENS 治理代幣（ENS governance token）於 2021 年 11 月推出，賦予社群參與治理之權力，包括對協議升級與國庫管理等事項進行投票表決。
ENS 的起源可追溯至 Nick Johnson 與以太坊基金會（Ethereum Foundation）的研究工作，但如今已轉型為一個由社群治理的專案，由 ENS Labs 與 ENS DAO 共同運作。ENS Labs 主導核心技術工作，包括開發與持續維護；而重大協議決策則透過社群治理流程作出。整個專案還仰賴一群活躍的開發者、設計師與倡導者所組成的社群支援，共同推動專案持續成長。治理事務由 ENS DAO 統籌協調，該 DAO 擁有逾 10 萬名活躍參與者。這些成員參與涵蓋協議升級、資金分配與策略優先事項等關鍵決策。透過穩定提出的提案與投票機制，代幣持有者可直接影響 ENS 的發展方向，在強化透明度與社群參與的同時，協助協議保持穩定並持續演進。
ENS 執行於一組智慧合約之上，這些合約負責名稱註冊與解析至正確資料。核心元件為 ENS 註冊表（Registry），其功能為權威目錄，追蹤每個名稱及其所有者。名稱解析刻意分為兩個步驟：系統首先向註冊表查詢，以確認某一名稱所指定的解析器（Resolver）合約為何；接著再由該解析器提供該名稱對應的位址或其他已儲存資訊。此模組化架構支援彈性資料管理，並讓日後升級更易導入。ENS 支援多種命名類型，其中 `.eth` 為主要命名空間。`.eth` 名稱的註冊與續約則由 ETH Registrar 合約處理。此外，ENS 亦不局限於純鏈上命名，透過 DNSSEC 整合，亦可支援傳統 DNS 名稱，擴大其在非純區塊鏈環境中的實用性。另一項關鍵功能為反向解析（reverse resolution），允許位址指定其主要 ENS 名稱，從而在名稱與位址之間建立雙向連結。ENS 名稱可透過文字紀錄（text records）儲存廣泛的中繼資料（metadata），包括頭貼、社群媒體帳號、電子郵件位址及其他身分細節。此外，亦支援內容雜湊（content hashes），可用於去中心化網站託管，並協助內容驗證。
以太坊名稱服務（ENS）是以太坊上的去中心化命名層，可提升加密地址的可用性。與依賴冗長、機器格式化的字串不同，ENS 將其對應至易讀的名稱（例如「alice.eth」）。一個 ENS 名稱還可儲存額外紀錄，包括其他加密貨幣地址、內容雜湊（content hashes）及個人檔案相關資料。實際上，ENS 相當於區塊鏈原生的傳統域名系統（DNS）替代方案，但針對 Web3 具備更廣泛的功能。透過讓使用者在多個應用程式中持續使用同一個名稱，ENS 支援在整個 Web3 生態系中建立與管理可攜式數位身分。
ENS 目前正處於持續擴展功能的階段，重點在提升易用性與更廣泛的功能性。一項核心計畫是強化第 2 層（Layer 2）支援，旨在讓互動更快、成本更低，同時仍仰賴以太坊主網保障安全性。另一項重大努力則是導入「免 Gas DNSSEC」，目標是簡化傳統網域名稱與 ENS 的綁定流程，並降低相關成本。該專案亦致力於深化 Web3 應用程式之間、以及與傳統網路服務之間的整合。近期進展包括改善 NFT 元資料處理能力，以及提升多鏈相容性。展望未來，規劃中的工作還涵蓋更先進的數位身分功能，並拓展 ENS 名稱的用途，使其超越單純的地址解析。
ENS資源
要更深入地瞭解 ENS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於ENS的其他問題
如果 ENS 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 ENS 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
ENS 今日價格為 NT$ 128.79045。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
ENS 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 ENS 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 ENS 的交易量為 --。
ENS 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 ENS 價格，請造訪 ENS 價格頁面了解更多資訊。
ENS 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,705.78
-1.12%
ETH
1,868.69
-0.61%
GOLD(XAUT)
4,368.68
+0.42%
USDC
1.00105
+0.02%
SOL
75.38
-0.35%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 ENS/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 ENS 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
ENS 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 ENS (ENS) 的價格預測，了解更深入的分析。
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2026-08-14 21:48:19 (UTC+8) ENS（ENS）重要行業更新
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
ENSUSDT（合約交易）
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NT$128.85435 NT$128.85435 NT$128.85435 +0.02% 13.41K (USDT) NT$128.47095 NT$128.47095 NT$128.47095 -0.37% 6.48K (USDT) 免責聲明
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