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ENS 目前實時價格為 4.031 TWD。ENS 市值為 162,887,257.46607224838 TWD。追蹤台灣的 ENS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ENS 目前實時價格為 4.031 TWD。ENS 市值為 162,887,257.46607224838 TWD。追蹤台灣的 ENS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ENS實時價格 (ENS)

1 ENS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$128.79045
NT$128.79045NT$128.79045
-0.07%1D
TWD
ENS (ENS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:48:19 (UTC+8)

ENS 今日價格

ENS (ENS) 今日實時價格為 NT$ 4.031，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 ENS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4.031 每 ENS。

ENS 目前市值在 NT$ 162.89M 排名第 #132，流通供應量為 40.41M ENS。過去 24 小時內，ENS 的交易價格在 NT$ 4（低點）和 NT$ 4.088（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,737.71403590825859185，而歷史最低價為 NT$ 137.4702055660551033

短期表現方面，ENS 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 -4.60%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.09K

ENS（ENS）市場資訊

No.132

NT$ 162.89M
NT$ 162.89MNT$ 162.89M

NT$ 54.09K
NT$ 54.09KNT$ 54.09K

NT$ 403.10M
NT$ 403.10MNT$ 403.10M

40.41M
40.41M 40.41M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2021-11-09 00:00:00

ETH

ENS 的目前市值為 NT$ 162.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.09K。ENS 的流通量為 40.41M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 403.10M

ENS 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 4
NT$ 4NT$ 4
24H最低價
NT$ 4.088
NT$ 4.088NT$ 4.088
24H最高價

NT$ 4
NT$ 4NT$ 4

NT$ 4.088
NT$ 4.088NT$ 4.088

NT$ 2,737.71403590825859185
NT$ 2,737.71403590825859185NT$ 2,737.71403590825859185

NT$ 137.4702055660551033
NT$ 137.4702055660551033NT$ 137.4702055660551033

+0.37%

-0.06%

-4.60%

-4.60%

ENS（ENS）價格歷史 TWD

跟蹤 ENS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.09022-0.06%
30天NT$ -0.37-8.41%
60天NT$ -1.437-26.29%
90天NT$ -2.395-37.28%
ENS 今日價格變化

今天，ENS 記錄了 NT$ -0.09022 (-0.06%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ENS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.37 (-8.41%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ENS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ENS 的變化為 NT$ -1.437 (-26.29%)，從而更廣泛地了解其表現。

ENS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -2.395 (-37.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ENS（ENS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ENS 價格歷史頁面

ENS 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ENS 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ENS 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ENS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ENS_USDT在4小時周期運行於4.048，處於S1與中枢4.053之間的窄幅整理區間。價格位於樞紐體系下半區，短期均線組呈現買入信號，長期結構維持中性震盪狀態。多空雙方在4.053附近形成短暫平衡，市場尚未出現明顯的趨勢性突破結構。 MACD指標錄得死叉，顯示短期下行動能正在積聚。RSI處於中性區域，表明當前波動率收斂，缺乏單邊驅動力。快慢指標出現分層現象，均線組的看漲信號與振盪器的修正信號並存，動能分布呈現分散態勢。布林帶收口，預示變盤節點臨近，但方向尚未確認。 上方近端阻力位於樞軸4.053，距離現價0.12%。進一步阻力見於R1價位4.0649，距離現價0.42%。下方近端支撐位於S1價位4.032，距離現價0.40%。關鍵防守位為S2價位4.02，距離現價0.70%。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ENS 的價格？

以下為繁體中文翻譯內容：

幾個關鍵因素會影響 ENS（以太坊名稱服務）代幣的價格：

1. 以太坊網路的採用程度——ETH 使用量越高，對 .eth 區域名的需求便會增加。
2. 區域名註冊量——註冊數量越多，越能提升 ENS 代幣的實用價值。
3. 治理參與度——代幣持有者將針對協議變更進行投票。
4. Web3 的發展——去中心化網路的擴展將提升 ENS 的價值。
5. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢會影響 ENS 的價格。
6. 技術發展——協議升級與新功能的推出。
7. 其他名稱服務的競爭。
8. 加密貨幣及 Web3 項目的監管環境。

為什麼人們想知道 ENS 今天的價格？

人們想要了解 ENS 的今日價格，因為它是一種備受歡迎的以太坊域名服務代幣。投資者會追蹤每日價格，以便做出交易決策、進行投資組合管理以及把握市場時機。價格走勢反映了去中心化域名的採用情況與 Web3 的成長趨勢。交易者則會根據當前價格來決定進場或離場的時點。

ENS 的價格預測

ENS（ENS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ENS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ENS (ENS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ENS 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ENS 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ENS 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ENS 2026–2027 年價格的預測。

關於 ENS

Ethereum Name Service (ENS) 是一種建立在 Ethereum 區塊鏈上的去中心化域名系統。它的功能是將人類可讀的名稱轉換為機器可讀的識別符，如 Ethereum 地址、內容哈希和其他識別符，從而提高 Ethereum 生態系統中的用戶體驗。ENS 的運作方式與互聯網的域名系統 (DNS) 類似，但增加了區塊鏈技術的安全性和去中心化的好處。它主要用於將可讀的名稱分配給 Ethereum 錢包地址，使用戶在發送和接收交易時無需處理長而複雜的字母數字字符串。

如何在台灣購買和投資 ENS

準備好開始使用 ENS 了嗎？在 MEXC 購買 ENS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ENS 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ENS (ENS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ENS 將立即存入您的錢包。
ENS (ENS) 購買教程

ENS 能做什麼？

擁有 ENS 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ENS (ENS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

白皮書

ENS資源

要更深入地瞭解 ENS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ENS網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemGovernanceDecentralized Identifier (DID)

人們還問：關於ENS的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:48:19 (UTC+8)

ENS（ENS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ENS 的更多資訊

ENSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ENS。在 MEXC 上探索 ENSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ENS (ENS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ENS 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ENS/USDT
NT$128.85435
NT$128.85435NT$128.85435
+0.02%
13.41K (USDT)
ENS/USDC
NT$128.47095
NT$128.47095NT$128.47095
-0.37%
6.48K (USDT)

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Solana

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8739025
NT$2.8739025NT$2.8739025

+373.42%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17812125
NT$0.17812125NT$0.17812125

-5.55%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.456246
NT$0.456246NT$0.456246

-26.01%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.211185
NT$9.211185NT$9.211185

+23.94%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3846735
NT$9.3846735NT$9.3846735

+5.54%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8739025
NT$2.8739025NT$2.8739025

+373.42%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.64567
NT$8.64567NT$8.64567

+133.73%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37492686
NT$0.37492686NT$0.37492686

+79.74%

Heima

Heima

HEI

NT$5.414886
NT$5.414886NT$5.414886

+38.54%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.839987
NT$28.839987NT$28.839987

+27.70%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

ENS
ENS
TWD
TWD

1 ENS = 128.79045 TWD