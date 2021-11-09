ENS 今日價格

ENS (ENS) 今日實時價格為 NT$ 4.031，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 ENS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 4.031 每 ENS。

ENS 目前市值在 NT$ 162.89M 排名第 #132，流通供應量為 40.41M ENS。過去 24 小時內，ENS 的交易價格在 NT$ 4（低點）和 NT$ 4.088（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,737.71403590825859185，而歷史最低價為 NT$ 137.4702055660551033。

短期表現方面，ENS 在過去一小時內波動了 +0.37%，過去7 天內波動了 -4.60%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.09K。

ENS（ENS）市場資訊

排名 No.132 市值 NT$ 162.89MNT$ 162.89M NT$ 162.89M 成交量（24H） NT$ 54.09KNT$ 54.09K NT$ 54.09K 完全稀釋市值 NT$ 403.10MNT$ 403.10M NT$ 403.10M 流通量 40.41M 40.41M 40.41M 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 市場佔有率 0.01% 發行日期 2021-11-09 00:00:00 所屬公鏈 ETH

ENS 的目前市值為 NT$ 162.89M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.09K。ENS 的流通量為 40.41M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 403.10M。