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DEXE (DEXE) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $1.937 -- -12.08% -94.61% -85.00%

DEXE 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 DEXE 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 1 買入 18 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 1 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 1.9296 1.9293 R2 1.9293 1.9289 R1 1.9286 1.9287 PP 1.9283 1.9283 S1 1.9276 1.9279 S2 1.9273 1.9277 S3 1.9266 1.9273

DEXE 市場信號 目前淨掛單量 -1.06M $5.89 M $6.95 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.05M 3 日主動買入 $0.71 M 3 日主動賣出 $0.77 M 7 日主動買賣差額 0.03M 7 日主動買入 $2.49 M 7 日主動賣出 $2.46 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 DEXE資金流向 淨流入 DEXEUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.12 M 1.92 2026-08-13 $0.01 M 1.97 2026-08-12 -$0.18 M 1.94 2026-08-11 -$0.60 M 1.98 2026-08-10 -$0.34 M 2.14 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 DEXE (DEXE) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 DEXE 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 DEXE / USDT $1.937 $1.937 $1.937 +0.93% 68.68K (USDT) 去交易 DEXE / BTC $0.00003068 $0.00003068 $0.00003068 +0.78% 4.39K (USDT) 去交易