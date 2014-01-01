DASH (DASH) 今日技術分析 DASH 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 DASH 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 DASH 分析的信息。 註 冊

DASH (DASH) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $29.97 -- -3.55% -13.71% -27.68%

DASH 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 DASH 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 9 中立 3 買入 14 移動平均線 : 中立 賣出 7 中立 0 買入 7 技術指標 : 買入 賣出 2 中立 3 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 29.9533 29.9466 R2 29.9466 29.9428 R1 29.9433 29.9404 PP 29.9366 29.9366 S1 29.9333 29.9328 S2 29.9266 29.9304 S3 29.9233 29.9266

DASH 市場信號 目前淨掛單量 -0.17M $3.72 M $3.89 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.00M 3 日主動買入 $1.21 M 3 日主動賣出 $1.21 M 7 日主動買賣差額 -0.05M 7 日主動買入 $4.41 M 7 日主動賣出 $4.45 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 DASH資金流向 淨流入 DASHUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.08 M 29.87 2026-08-13 -$0.26 M 30.12 2026-08-12 -$0.10 M 30.37 2026-08-11 -$0.33 M 30.34 2026-08-10 -$0.34 M 31.17 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。