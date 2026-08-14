COTI (COTI) 今日技術分析 COTI 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 COTI 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 COTI 分析的信息。 註 冊

COTI (COTI) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.010241 -- -13.41% +32.03% -22.13%

COTI 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 COTI 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 13 中立 3 買入 10 移動平均線 : 中立 賣出 6 中立 1 買入 7 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 2 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.011045 0.011044 R2 0.011044 0.011043 R1 0.011043 0.011043 PP 0.011042 0.011042 S1 0.011041 0.011041 S2 0.01104 0.011041 S3 0.011039 0.01104

COTI 市場信號 目前淨掛單量 -0.20M $8.36 M $8.57 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.04M 3 日主動買入 $8.45 M 3 日主動賣出 $8.41 M 7 日主動買賣差額 0.05M 7 日主動買入 $9.63 M 7 日主動賣出 $9.58 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 COTI資金流向 淨流入 COTIUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.26 M 0.01 2026-08-13 -$0.25 M 0.01 2026-08-12 -$0.18 M 0.01 2026-08-11 -$0.14 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 COTI (COTI) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 COTI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 COTI / USDT $0.010241 $0.010241 $0.010241 -2.08% 9.78M (USDT) 去交易 COTI / USDC $0.01025 $0.01025 $0.01025 -2.17% 5.80M (USDT) 去交易