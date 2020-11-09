CONFLUX (CFX) 今日技術分析 CONFLUX 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 CFX 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 CONFLUX 分析的信息。 註 冊

CONFLUX (CFX) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.04266 -- +6.09% -4.16% -34.63%

CONFLUX 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 CONFLUX 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 1 買入 18 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 1 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.04264 0.04261 R2 0.04261 0.04259 R1 0.04259 0.04258 PP 0.04256 0.04256 S1 0.04254 0.04254 S2 0.04251 0.04253 S3 0.04249 0.04251

CONFLUX 市場信號 目前淨掛單量 -0.63M $11.27 M $11.90 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.01M 3 日主動買入 $0.19 M 3 日主動賣出 $0.20 M 7 日主動買賣差額 -0.19M 7 日主動買入 $1.92 M 7 日主動賣出 $2.10 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 CONFLUX資金流向 淨流入 CFXUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.02 M 0.04 2026-08-13 -$0.01 M 0.04 2026-08-12 -$0.15 M 0.04 2026-08-11 $0.13 M 0.04 2026-08-10 -$0.01 M 0.04 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 CONFLUX (CFX) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 CONFLUX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 CFX / USDT $0.04266 $0.04266 $0.04266 +0.25% 1.45M (USDT) 去交易 CFX / USDC $0.04261 $0.04261 $0.04261 +0.30% 1.28M (USDT) 去交易