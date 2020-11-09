CONFLUX 今日價格

CONFLUX (CFX) 今日實時價格為 NT$ 0.04266，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 CFX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04266 每 CFX。

CONFLUX 目前市值在 NT$ 222.54M 排名第 #122，流通供應量為 5.22B CFX。過去 24 小時內，CFX 的交易價格在 NT$ 0.04078（低點）和 NT$ 0.04281（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 54.4867254594，而歷史最低價為 NT$ 0.7006541982722691396。

短期表現方面，CFX 在過去一小時內波動了 +1.95%，過去7 天內波動了 +6.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.73K。

CONFLUX（CFX）市場資訊

排名 No.122 市值 NT$ 222.54MNT$ 222.54M NT$ 222.54M 成交量（24H） NT$ 60.73KNT$ 60.73K NT$ 60.73K 完全稀釋市值 NT$ 222.54MNT$ 222.54M NT$ 222.54M 流通量 5.22B 5.22B 5.22B 最大供應量 ---- -- 總供應量 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 市場佔有率 0.01% 發行日期 2020-11-09 00:00:00 所屬公鏈 CFX

CONFLUX 的目前市值為 NT$ 222.54M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.73K。CFX 的流通量為 5.22B，總供應量是 5216506924.54，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 222.54M。