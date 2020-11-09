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CONFLUX 目前實時價格為 0.04266 TWD。CFX 市值為 222,536,185.4516418 TWD。追蹤台灣的 CFX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！CONFLUX 目前實時價格為 0.04266 TWD。CFX 市值為 222,536,185.4516418 TWD。追蹤台灣的 CFX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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CONFLUX 圖標

CONFLUX實時價格 (CFX)

1 CFX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.3642668
NT$1.3642668NT$1.3642668
+0.21%1D
TWD
CONFLUX (CFX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:33:02 (UTC+8)

CONFLUX 今日價格

CONFLUX (CFX) 今日實時價格為 NT$ 0.04266，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 CFX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04266 每 CFX。

CONFLUX 目前市值在 NT$ 222.54M 排名第 #122，流通供應量為 5.22B CFX。過去 24 小時內，CFX 的交易價格在 NT$ 0.04078（低點）和 NT$ 0.04281（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 54.4867254594，而歷史最低價為 NT$ 0.7006541982722691396

短期表現方面，CFX 在過去一小時內波動了 +1.95%，過去7 天內波動了 +6.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.73K

CONFLUX（CFX）市場資訊

No.122

NT$ 222.54M
NT$ 222.54MNT$ 222.54M

NT$ 60.73K
NT$ 60.73KNT$ 60.73K

NT$ 222.54M
NT$ 222.54MNT$ 222.54M

5.22B
5.22B 5.22B

--
----

5,216,506,924.54
5,216,506,924.54 5,216,506,924.54

0.01%

2020-11-09 00:00:00

CFX

CONFLUX 的目前市值為 NT$ 222.54M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.73K。CFX 的流通量為 5.22B，總供應量是 5216506924.54，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 222.54M

CONFLUX 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04078
NT$ 0.04078NT$ 0.04078
24H最低價
NT$ 0.04281
NT$ 0.04281NT$ 0.04281
24H最高價

NT$ 0.04078
NT$ 0.04078NT$ 0.04078

NT$ 0.04281
NT$ 0.04281NT$ 0.04281

NT$ 54.4867254594
NT$ 54.4867254594NT$ 54.4867254594

NT$ 0.7006541982722691396
NT$ 0.7006541982722691396NT$ 0.7006541982722691396

+1.95%

+0.21%

+6.09%

+6.09%

CONFLUX（CFX）價格歷史 TWD

跟蹤 CONFLUX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.002859+0.21%
30天NT$ -0.00185-4.16%
60天NT$ -0.00417-8.91%
90天NT$ -0.02259-34.63%
CONFLUX 今日價格變化

今天，CFX 記錄了 NT$ +0.002859 (+0.21%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CONFLUX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00185 (-4.16%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CONFLUX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CFX 的變化為 NT$ -0.00417 (-8.91%)，從而更廣泛地了解其表現。

CONFLUX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02259 (-34.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CONFLUX（CFX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CONFLUX 價格歷史頁面

CONFLUX 分析

本分析利用人工智慧模型評估 CONFLUX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

CONFLUX 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CFX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

CFX_USDT在4小時周期內運行於S1樞紐點0.04136與中央軸0.04186之間。現價0.04142貼近下方支撐區域，價格結構處於震盪區間的下沿。短期均線組呈現買入信號，長期趨勢線維持橫向排列，指標體系則存在方向性分歧。 MACD形成死叉形態，動能柱顯示空頭力量佔據主導地位。RSI指標位於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值回落，快慢線呈向下發散，短期波動率收縮。布林帶開口收窄，價格沿中軌下方運行，市場交投活度降低。 上方最近阻力位為中央軸0.04186，距離現價約1.06%。次級阻力位於R1點位0.04219，距離現價約1.86%。下方最近支撐位為S1點位0.04136，距離現價不足0.15%。次級支撐位於S2點位0.04103，距離現價約0.94%。關鍵價位密集分布，上下空間相對對稱。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 CONFLUX 的價格？

以下是一些影響 CONFLUX (CFX) 僅價的關鍵因素：

1. 網路採用度：Conflux 區塊鏈上日益增長的 dApp 數量與開發者活動
2. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢及投資者的信心
3. 技術更新：協議升級與技術改進
4. 合作夥伴關係：與企業及機構建立的策略性聯盟
5. 監管動態：影響區塊鏈專案的政府政策
6. 交易量：流動性與交易所上市情況
7. 競爭環境：相較其他 Layer-1 區塊鏈的表現
8. 代幣實用性：權益證明獎勵與生態系統的使用需求

為什麼人們想知道 CONFLUX 今天的價格？

人們希望了解 CONFLUX (CFX) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機判斷以及投資規劃。即時價格資料有助於交易者識別買入/賣出的機會，並追蹤其持有資產的價值。投資人則會利用當前價格來評估市場趨勢、計算盈虧，並就是否進入或退出此區塊鏈平台代幣的頭寸做出明智的決策。

CONFLUX 的價格預測

CONFLUX（CFX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CFX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
CONFLUX (CFX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，CONFLUX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 CONFLUX 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 CONFLUX 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CFX 2026–2027 年價格的預測。

關於 CONFLUX

Conflux (CFX) 是一種公開區塊鏈系統，旨在解決現有區塊鏈技術所面臨的擴展性問題。它通過一種獨特的共識協議，名為 Tree-Graph，實現了高吞吐量和擴展性，同時保持了高度的安全性和去中心化。CFX 是 Conflux 網絡的原生代幣，用於交易費用和存儲押金。該網絡旨在支持強大的智能合約，使開發人員能夠以提高效率和擴展性的方式構建去中心化應用程序（dApps）。Conflux 還旨在推動跨鏈互操作性，從而促進更加整合的區塊鏈生態系統。

如何在台灣購買和投資 CONFLUX

準備好開始使用 CONFLUX 了嗎？在 MEXC 購買 CFX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 CONFLUX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 CONFLUX (CFX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，CONFLUX 將立即存入您的錢包。
CONFLUX (CFX) 購買教程

CONFLUX 能做什麼？

擁有 CONFLUX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 CONFLUX (CFX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是CONFLUX (CFX)

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

白皮書

CONFLUX資源

要更深入地瞭解 CONFLUX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方CONFLUX網站
區塊查詢

類別 :

AnalyticsBNB Chain EcosystemCybersecurity

人們還問：關於CONFLUX的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:33:02 (UTC+8)

CONFLUX（CFX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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CFXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CFX。在 MEXC 上探索 CFXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 CONFLUX (CFX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 CONFLUX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CFX/USDT
NT$1.3613886
NT$1.3613886NT$1.3613886
+0.04%
1.45M (USDT)
CFX/USDC
NT$1.3613886
NT$1.3613886NT$1.3613886
+0.21%
1.27M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.553603
NT$2.553603NT$2.553603

+320.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15836496
NT$0.15836496NT$0.15836496

-0.40%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4787406
NT$0.4787406NT$0.4787406

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up

up

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NT$9.840246
NT$9.840246NT$9.840246

+0.55%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.9355318
NT$8.9355318NT$8.9355318

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KiiChain

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NT$2.553603
NT$2.553603NT$2.553603

+320.26%

Isekai Blade

Isekai Blade

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NT$0.0329394
NT$0.0329394NT$0.0329394

+71.66%

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NT$0.486096
NT$0.486096NT$0.486096

+7.72%

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NT$9.3474342NT$9.3474342

+5.42%

Beldex

Beldex

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NT$2.6722488
NT$2.6722488NT$2.6722488

+1.60%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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