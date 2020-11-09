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2026-08-15 00:33:02 (UTC+8) CONFLUX 今日價格
CONFLUX (CFX) 今日實時價格為
NT$ 0.04266，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 CFX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04266 每 CFX。
CONFLUX 目前市值在
NT$ 222.54M 排名第 #122，流通供應量為 5.22B CFX。過去 24 小時內，CFX 的交易價格在 NT$ 0.04078（低點）和 NT$ 0.04281（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 54.4867254594，而歷史最低價為 NT$ 0.7006541982722691396。
短期表現方面，CFX 在過去一小時內波動了
+1.95%，過去7 天內波動了 +6.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.73K。 CONFLUX（CFX）市場資訊 市值 NT$ 222.54M NT$ 222.54M NT$ 222.54M 成交量（24H） NT$ 60.73K NT$ 60.73K NT$ 60.73K 完全稀釋市值 NT$ 222.54M NT$ 222.54M NT$ 222.54M 總供應量 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54
CONFLUX 的目前市值為
NT$ 222.54M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.73K。CFX 的流通量為 5.22B，總供應量是 5216506924.54，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 222.54M。 購買CONFLUX CONFLUX 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04078 NT$ 0.04078 NT$ 0.04078
24H最低價
NT$ 0.04281 NT$ 0.04281 NT$ 0.04281
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.04078 NT$ 0.04078 NT$ 0.04078 24H最高價 NT$ 0.04281 NT$ 0.04281 NT$ 0.04281 歷史最高 NT$ 54.4867254594 NT$ 54.4867254594 NT$ 54.4867254594 最低價 NT$ 0.7006541982722691396 NT$ 0.7006541982722691396 NT$ 0.7006541982722691396 CONFLUX（CFX）價格歷史 TWD
跟蹤 CONFLUX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.002859 +0.21% 30天 NT$ -0.00185 -4.16% 60天 NT$ -0.00417 -8.91% 90天 NT$ -0.02259 -34.63% CONFLUX 今日價格變化
今天，CFX 記錄了
NT$ +0.002859 (+0.21%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 CONFLUX 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.00185 (-4.16%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 CONFLUX 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，CFX 的變化為
NT$ -0.00417 (-8.91%)，從而更廣泛地了解其表現。 CONFLUX 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.02259 (-34.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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CONFLUX 價格歷史頁面
目前 CFX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。 EMA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。
CFX_USDT在4小時周期內運行於S1樞紐點0.04136與中央軸0.04186之間。現價0.04142貼近下方支撐區域，價格結構處於震盪區間的下沿。短期均線組呈現買入信號，長期趨勢線維持橫向排列，指標體系則存在方向性分歧。
MACD形成死叉形態，動能柱顯示空頭力量佔據主導地位。RSI指標位於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值回落，快慢線呈向下發散，短期波動率收縮。布林帶開口收窄，價格沿中軌下方運行，市場交投活度降低。
上方最近阻力位為中央軸0.04186，距離現價約1.06%。次級阻力位於R1點位0.04219，距離現價約1.86%。下方最近支撐位為S1點位0.04136，距離現價不足0.15%。次級支撐位於S2點位0.04103，距離現價約0.94%。關鍵價位密集分布，上下空間相對對稱。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 CONFLUX 的價格？
以下是一些影響 CONFLUX (CFX) 僅價的關鍵因素：
1. 網路採用度：Conflux 區塊鏈上日益增長的 dApp 數量與開發者活動 2. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢及投資者的信心 3. 技術更新：協議升級與技術改進 4. 合作夥伴關係：與企業及機構建立的策略性聯盟 5. 監管動態：影響區塊鏈專案的政府政策 6. 交易量：流動性與交易所上市情況 7. 競爭環境：相較其他 Layer-1 區塊鏈的表現 8. 代幣實用性：權益證明獎勵與生態系統的使用需求 為什麼人們想知道 CONFLUX 今天的價格？
人們希望了解 CONFLUX (CFX) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機判斷以及投資規劃。即時價格資料有助於交易者識別買入/賣出的機會，並追蹤其持有資產的價值。投資人則會利用當前價格來評估市場趨勢、計算盈虧，並就是否進入或退出此區塊鏈平台代幣的頭寸做出明智的決策。
CONFLUX 的價格預測 CONFLUX（CFX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CFX 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 CONFLUX (CFX) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，CONFLUX 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 CONFLUX
Conflux (CFX) 是一種公開區塊鏈系統，旨在解決現有區塊鏈技術所面臨的擴展性問題。它通過一種獨特的共識協議，名為 Tree-Graph，實現了高吞吐量和擴展性，同時保持了高度的安全性和去中心化。CFX 是 Conflux 網絡的原生代幣，用於交易費用和存儲押金。該網絡旨在支持強大的智能合約，使開發人員能夠以提高效率和擴展性的方式構建去中心化應用程序（dApps）。Conflux 還旨在推動跨鏈互操作性，從而促進更加整合的區塊鏈生態系統。
如何在台灣購買和投資 CONFLUX
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如何購買 CONFLUX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 CONFLUX (CFX) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，CONFLUX 將立即存入您的錢包。
CONFLUX 能做什麼？
擁有 CONFLUX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是CONFLUX (CFX)
Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.
白皮書
Conflux 網路使用 CFX 作為其原生代幣，白皮書定義總供應量為 50 億枚 CFX。分配方式分為多個類別：私人投資者獲得 6 億枚、基金會持有 2 億枚、創世團隊分配到 18 億枚、社區基金持有 4 億枚、生態系統基金則持有 20 億枚。CFX 可以是流動性代幣（liquid CFX），也可以是非流動性代幣（illiquid CFX）。流動性 CFX 可自由轉讓；而非流動性 CFX 則被鎖定，用於特定用途，例如質押（staking）、購買儲存空間，或保障治理中的投票權。該協議包含質押機制，用戶可透過協助維護網路安全來賺取獎勵。當 CFX 被綁定用於儲存時，所產生的利息將分配給礦工，而非鎖定資金的代幣持有者，從而持續激勵礦工維持網路運作。礦工收入由三部分組成：區塊獎勵、用戶支付的交易手續費，以及儲存綁定所產生的利息。區塊獎勵起始為每區塊 7 CFX，並依循每四年減半一次的發行計畫，最終降至每區塊 1.75 CFX，此模型與原始白皮書所述一致。
Conflux 獲得學術研究人員、技術專家與產業專業人士的共同支持，反映出該專案以研究為導向的起源。其學術顧問團隊包括多倫多大學羅特曼管理學院（Rotman School of Management）的 Andreas Park 教授，以及多倫多大學電機與電腦工程系暨電腦科學系的 Andreas Veneris 教授。自白皮書發布以來，整體團隊已大幅擴充，目前涵蓋眾多區塊鏈開發者、研究人員與產業專家。網路開發與資源配置仍由非營利組織「Conflux 基金會」統籌管理。該專案已拓展至全球多個開發中心，亞洲與北美地區尤具代表性。此一更廣泛的佈局，不僅加速了開發與採用進程，同時亦持續堅守白皮書中所闡述的原始願景。
Conflux 的架構以 TreeGraph 為核心，這是一種區塊結構，支援平行處理，而非像比特幣與以太坊那樣強制採用嚴格線性的區塊排序。在 TreeGraph 中，區塊透過兩種關係類型相互連結：父邊（parent edges）與參考邊（reference edges）。父邊構成樹狀結構，而參考邊則增添額外連結，協助維持同時產生之區塊間的順序性與安全性。基於這些連結，協議會形成一條樞紐鏈（pivot chain），作為骨幹，用以組織與排序更廣泛的平行區塊集。為決定哪些區塊應被優先處理、以及它們該如何排列，Conflux 採用 GHAST 演算法；截至 2023 年，此設計使網路可維持約每秒 6,000 筆交易的吞吐量。Conflux 對儲存的處理方式亦有別於那些針對永久資料保存收取一次性費用的系統：使用者須鎖定代幣作為押金，且押金數量與其消耗的儲存空間掛鉤；此設計旨在減少浪費，並鼓勵使用者更審慎地使用鏈上儲存空間。
Conflux 是一條工作量證明（PoW）區塊鏈，旨在並行執行區塊與交易，同時仍能最終匯整為一條確定的串列式鏈。透過允許多個區塊同步處理，Conflux 被定位為回應比特幣與以太坊常見之可擴展性限制的解決方案。截至 2023 年，Conflux 的每秒交易處理量（TPS）最高可達 6,000 筆，高於其白皮書中最初提出的 4,000 TPS。除了吞吐量之外，該網路亦採用經濟機制設計——最顯著者包括儲存保證金（storage bonds）與利息支付——以支援系統內所有參與者長期、穩定的激勵機制。
自初始白皮書發布以來，Conflux 已歷經多項顯著變革，並持續界定未來的優先事項。一項重大里程碑發生於 2023 年，當時網路轉向混合式工作量證明（PoW）／權益證明（PoS）共識機制。此轉型明確展現了對白皮書中早期純 PoW 方案的演進，目標在強化安全性與提升永續性。Conflux 基金會持續管理「社群基金」（Community Fund）與「生態系基金」（Ecosystem Fund），以支援採用與成長。這些舉措包括向社群成員提供賞金（bounties）與補助（grants），以及資助智能合約開發，以激勵開發活動。Conflux 亦已建置多座跨鏈橋接器（cross-chain bridges），並與主要區塊鏈網路及企業建立合作夥伴關係。展望未來，規劃包含進一步擴展跨鏈能力，以及開發第二層（layer-2）擴容方案。與此同時，基金會亦持續承諾逐步邁向去中心化自治組織（DAO）治理模式，旨在賦予利害關係人更大權力，參與網路發展方向與資源配置決策。
CONFLUX資源
要更深入地瞭解 CONFLUX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於CONFLUX的其他問題
如果 CONFLUX 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 CONFLUX 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
CONFLUX 今日價格為 NT$ 1.3642668。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
CONFLUX 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 CFX 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 CONFLUX 的交易量為 --。
CFX 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 CONFLUX 價格，請造訪 CFX 價格頁面了解更多資訊。
CFX 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,104.29
+0.17%
ETH
1,883.86
+0.11%
GOLD(XAUT)
4,367.12
-0.14%
USDC
1.00094
0.00%
SOL
75.6
-0.07%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 CFX/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 CONFLUX 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
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CONFLUX 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 CONFLUX (CFX) 的價格預測，了解更深入的分析。
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CFXUSDT（合約交易）
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NT$1.3613886 NT$1.3613886 NT$1.3613886 +0.04% 1.45M (USDT) NT$1.3613886 NT$1.3613886 NT$1.3613886 +0.21% 1.27M (USDT) 免責聲明
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