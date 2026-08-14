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Brevis 目前實時價格為 0.06614 TWD。BREV 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 BREV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Brevis 目前實時價格為 0.06614 TWD。BREV 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 BREV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Brevis 圖標

Brevis實時價格 (BREV)

1 BREV 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.1144958
NT$2.1144958NT$2.1144958
-2.79%1D
TWD
Brevis (BREV) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:29:18 (UTC+8)

Brevis 今日價格

Brevis (BREV) 今日實時價格為 NT$ 0.06614，過去 24 小時內變化了 2.79%。目前 BREV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.06614 每 BREV。

Brevis 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- BREV。過去 24 小時內，BREV 的交易價格在 NT$ 0.06591（低點）和 NT$ 0.06889（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，BREV 在過去一小時內波動了 +0.27%，過去7 天內波動了 -5.61%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.65K

Brevis（BREV）市場資訊

--
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NT$ 53.65K
NT$ 53.65KNT$ 53.65K

NT$ 66.14M
NT$ 66.14MNT$ 66.14M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Brevis 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.65K。BREV 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 66.14M

Brevis 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.06591
NT$ 0.06591NT$ 0.06591
24H最低價
NT$ 0.06889
NT$ 0.06889NT$ 0.06889
24H最高價

NT$ 0.06591
NT$ 0.06591NT$ 0.06591

NT$ 0.06889
NT$ 0.06889NT$ 0.06889

--
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--
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+0.27%

-2.79%

-5.61%

-5.61%

Brevis（BREV）價格歷史 TWD

跟蹤 Brevis 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0606876-2.79%
30天NT$ -0.00932-12.36%
60天NT$ -0.0213-24.36%
90天NT$ -0.04776-41.94%
Brevis 今日價格變化

今天，BREV 記錄了 NT$ -0.0606876 (-2.79%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Brevis 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00932 (-12.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Brevis 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BREV 的變化為 NT$ -0.0213 (-24.36%)，從而更廣泛地了解其表現。

Brevis 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.04776 (-41.94%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Brevis（BREV）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Brevis 價格歷史頁面

Brevis 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Brevis 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Brevis 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BREV 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

BREV_USDT在4小時周期運行於0.06849，處於中枢0.06858下方的微幅折價區間。價格位於S1支撐位0.06776與R1阻力位0.06929構成的窄幅震盪帶內。均線系統呈現多頭排列，短期買盤占比維持高位。從結構上看，價格受壓於中樞軸線，尚未有效突破關鍵分水嶺。 MACD指標錄得死叉信號，顯示短期上行動能出現衰減。RSI處於中性區域，多空力量暫時平衡。KDJ與StochRSI數值指向震盪整理狀態，未形成明確的單邊發散。波動率收斂，快慢指標出現分層，短期趨勢方向不明朗。 近端上方阻力位於R1價位0.06929，距離現價約1.16%。下方第一支援參考S1價位0.06776，距離現價約1.06%。遠端則參考S2價位0.06705及R2價位0.07011。目前價格夾擊於S1與R1之間，需觀察對中樞軸線的突破有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Brevis 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

---

若干關鍵因素會影響 Brevis (BREV) 代幣的價格：

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心，將直接影響 BREV 的價格走勢。

採用與使用情況：Brevis 零知識證明技術在現實世界的實際應用，將驅動需求增長。

技術發展：協議升級、新功能推出以及合作夥伴關係的建立，都會對代幣價值產生影響。

供應動態：代幣分發方式、質押機制以及流通供應量，皆會影響價格波動。

監管環境：加密貨幣相關法規與合規要求，將影響投資者信心。

競爭狀況：與其他零知識及注重隱私的專案相比，其表現優劣亦會左右市場評價。

---

如有任何進一步的需求或調整，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Brevis 今天的價格？

人們希望了解 Brevis (BREV) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、識別市場趨勢、掌握買賣時機、計算盈虧，以及即時掌握投資價值的變化。

Brevis 的價格預測

Brevis（BREV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BREV 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Brevis (BREV) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Brevis 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Brevis 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Brevis 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BREV 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Brevis

準備好開始使用 Brevis 了嗎？在 MEXC 購買 BREV 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Brevis 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Brevis (BREV) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Brevis 將立即存入您的錢包。
Brevis (BREV) 購買教程

Brevis 能做什麼？

擁有 Brevis 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Brevis (BREV) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Brevis (BREV)

Brevis is a smart verifiable computing platform that provides the foundational infrastructure for scalable, trustless computation across blockchain, data, and AI systems. Its mission is to build the Infinite Compute Layer: an open, decentralized compute network where any program or data query that is impossible to run on-chain can be executed off-chain and verified on-chain through ZK proofs with millions times lower costs and latency.

Brevis資源

要更深入地瞭解 Brevis，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Brevis網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

人們還問：關於Brevis的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:29:18 (UTC+8)

Brevis（BREV）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Brevis 的更多資訊

BREVUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BREV。在 MEXC 上探索 BREVUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Brevis (BREV) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Brevis 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BREV/USDT
NT$2.1122579
NT$2.1122579NT$2.1122579
-2.88%
791.94K (USDT)

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KII

NT$2.8830546
NT$2.8830546NT$2.8830546

+374.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17973534
NT$0.17973534NT$0.17973534

-4.76%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4680408
NT$0.4680408NT$0.4680408

-24.14%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.012343
NT$9.012343NT$9.012343

+21.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3966224
NT$9.3966224NT$9.3966224

+5.61%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.91963
NT$8.91963NT$8.91963

+140.99%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375075237
NT$0.375075237NT$0.375075237

+79.70%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.6334207
NT$34.6334207NT$34.6334207

+53.26%

Heima

Heima

HEI

NT$4.8233139
NT$4.8233139NT$4.8233139

+23.33%

Humanity

Humanity

H

NT$3.58064
NT$3.58064NT$3.58064

+17.25%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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BREV
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TWD

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