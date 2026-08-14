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Bonk (BONK) 今日技術分析

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Bonk (BONK) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.000002365---4.26%-36.60%-62.27%
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Bonk 的 AI 每日分析

Bonk 的 AI 分析 2026-07-29

  • 巨額資金流出：BONK過去7天資金淨流出約134萬美元，且近兩日流出加速，顯示主力資金正在撤離，對幣價形成利空壓制。
  • 基本面利空：7月初BONK DAO遭遇治理攻擊，約2000萬美元代幣被盜，安全信任危機尚未修復，嚴重打擊市場做多信心。
  • 市場情緒悲觀：全網恐慌貪婪指數僅為28（極度恐慌），宏觀環境承壓，BONK作為高波動Meme幣，短期反彈缺乏持續性支撐。

Bonk 的 AI 分析 2026-07-28

  • 治理漏洞打擊：BonkDAO 遭遇治理攻擊導致約 2000 萬美元代幣被盜，市場情緒明顯轉弱，永續合約資金費率一度轉負，顯示空頭佔據優勢，對 BONK 幣價產生顯著下行壓力。
  • 資金持續流出：過去 7 天中有 6 天出現資金淨流出，近兩日累計淨流出約 21.7 萬美元，表明市場資金正在撤離，對 BONK 幣價形成壓制。
  • 市場恐慌蔓延：當前市場恐慌與貪婪指數為 28（極度恐慌），宏觀經濟數據暗示通膨壓力持續，風險資產承壓，對 BONK 等迷因幣種構成情緒面利空。

Bonk資金流向

淨流入BONKUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14-$0.59 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.19 M0.00
2026-08-11-$0.34 M0.00
2026-08-10-$0.10 M0.00

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BONK/USDT
$0.000002365
$0.000002365$0.000002365
+0.29%
223.51B (USDT)
BONK/USDC
$0.000002363
$0.000002363$0.000002363
+0.38%
24.46B (USDT)

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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

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