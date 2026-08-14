Bonk (BONK) 今日技術分析
Bonk 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BONK 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Bonk 分析的信息。
Bonk (BONK) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.000002365
|--
|-4.26%
|-36.60%
|-62.27%
Bonk 的 AI 每日分析
Bonk 的 AI 分析 2026-07-29
- 巨額資金流出：BONK過去7天資金淨流出約134萬美元，且近兩日流出加速，顯示主力資金正在撤離，對幣價形成利空壓制。
- 基本面利空：7月初BONK DAO遭遇治理攻擊，約2000萬美元代幣被盜，安全信任危機尚未修復，嚴重打擊市場做多信心。
- 市場情緒悲觀：全網恐慌貪婪指數僅為28（極度恐慌），宏觀環境承壓，BONK作為高波動Meme幣，短期反彈缺乏持續性支撐。
Bonk 的 AI 分析 2026-07-28
- 治理漏洞打擊：BonkDAO 遭遇治理攻擊導致約 2000 萬美元代幣被盜，市場情緒明顯轉弱，永續合約資金費率一度轉負，顯示空頭佔據優勢，對 BONK 幣價產生顯著下行壓力。
- 資金持續流出：過去 7 天中有 6 天出現資金淨流出，近兩日累計淨流出約 21.7 萬美元，表明市場資金正在撤離，對 BONK 幣價形成壓制。
- 市場恐慌蔓延：當前市場恐慌與貪婪指數為 28（極度恐慌），宏觀經濟數據暗示通膨壓力持續，風險資產承壓，對 BONK 等迷因幣種構成情緒面利空。
Bonk資金流向
淨流入BONKUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-14
|-$0.59 M
|0.00
|2026-08-13
|-$0.02 M
|0.00
|2026-08-12
|-$0.19 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.34 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.10 M
|0.00
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