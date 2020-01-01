Audiera (BEAT) 今日技術分析 Audiera 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BEAT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Audiera 分析的信息。 註 冊

Audiera (BEAT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.67387 -- -66.14% -74.52% +6.22%

Audiera 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Audiera 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 12 中立 4 買入 10 移動平均線 : 中立 賣出 8 中立 0 買入 6 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 4 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.6743 0.6736 R2 0.6736 0.6732 R1 0.6733 0.673 PP 0.6726 0.6726 S1 0.6723 0.6722 S2 0.6716 0.672 S3 0.6713 0.6716

Audiera 市場信號 目前淨掛單量 -1.25M $5.85 M $7.10 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.76M 3 日主動買入 $73.63 M 3 日主動賣出 $72.87 M 7 日主動買賣差額 1.96M 7 日主動買入 $217.45 M 7 日主動賣出 $215.50 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Audiera資金流向 淨流入 BEATUSDT價格 時間 淨流入 價格 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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