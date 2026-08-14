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BAS 目前實時價格為 0.024422 TWD。BAS 市值為 61,055,000 TWD。追蹤台灣的 BAS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！BAS 目前實時價格為 0.024422 TWD。BAS 市值為 61,055,000 TWD。追蹤台灣的 BAS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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BAS實時價格 (BAS)

1 BAS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.78052712
NT$0.78052712NT$0.78052712
-6.97%1D
TWD
BAS (BAS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:25:01 (UTC+8)

BAS 今日價格

BAS (BAS) 今日實時價格為 NT$ 0.024422，過去 24 小時內變化了 6.97%。目前 BAS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.024422 每 BAS。

BAS 目前市值在 NT$ 61.06M 排名第 #665，流通供應量為 2.50B BAS。過去 24 小時內，BAS 的交易價格在 NT$ 0.024177（低點）和 NT$ 0.029953（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.3575985930148610008，而歷史最低價為 NT$ 0.13404638944851850888

短期表現方面，BAS 在過去一小時內波動了 -1.72%，過去7 天內波動了 -8.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 84.30K

BAS（BAS）市場資訊

No.665

NT$ 61.06M
NT$ 61.06MNT$ 61.06M

NT$ 84.30K
NT$ 84.30KNT$ 84.30K

NT$ 244.22M
NT$ 244.22MNT$ 244.22M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

BAS 的目前市值為 NT$ 61.06M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 84.30K。BAS 的流通量為 2.50B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 244.22M

BAS 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.024177
NT$ 0.024177NT$ 0.024177
24H最低價
NT$ 0.029953
NT$ 0.029953NT$ 0.029953
24H最高價

NT$ 0.024177
NT$ 0.024177NT$ 0.024177

NT$ 0.029953
NT$ 0.029953NT$ 0.029953

NT$ 5.3575985930148610008
NT$ 5.3575985930148610008NT$ 5.3575985930148610008

NT$ 0.13404638944851850888
NT$ 0.13404638944851850888NT$ 0.13404638944851850888

-1.72%

-6.97%

-8.85%

-8.85%

BAS（BAS）價格歷史 TWD

跟蹤 BAS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.05847871-6.97%
30天NT$ -0.000494-1.99%
60天NT$ -0.007167-22.69%
90天NT$ +0.000641+2.69%
BAS 今日價格變化

今天，BAS 記錄了 NT$ -0.05847871 (-6.97%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BAS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000494 (-1.99%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BAS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BAS 的變化為 NT$ -0.007167 (-22.69%)，從而更廣泛地了解其表現。

BAS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.000641 (+2.69%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BAS（BAS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BAS 價格歷史頁面

BAS 分析

本分析利用人工智慧模型評估 BAS 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

BAS 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BAS 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

BAS_USDT在4小時周期運行於0.026349中樞上方。價格位於S1與R1樞紐區間內。均線組呈現多頭排列狀態。MACD指標形成金叉結構，快慢線信號保持同向。RSI處於中性區域，動能分布相對集中，波動率維持常態水平。KDJ與StochRSI數值未現極端背離。布林帶軌道平行延伸。近端阻力位0.026604距現價0.000033，近端支撐位0.026216距現價0.000355。遠端參考位S2位於0.025961，遠端參考位R2位於0.026737。價格圍繞中樞窄幅震盪，多空雙方在樞紐點附近角力。短期方向有賴突破確認。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 BAS 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾個關鍵因素會影響BAS代幣的價格：

1. 市場供需動態
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 整體加密貨幣市場的情緒與氛圍
4. 比特幣及主要競爭幣的價格走勢
5. 項目開發進展與路線圖的推進情況
6. 合作夥伴公告與合作事項
7. 影響加密貨幣市場的監管消息
8. 社群成長與採用率
9. 代幣的實用價值與使用場景的擴展
10. 做市商活動與巨額資金持有者的動向

為什麼人們想知道 BAS 今天的價格？

人們希望了解今日的 BAS 價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易員需要即時價格，以便在最佳時機進行買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——投資人會隨時監控其持有資產的即時價值。
3. 市場分析——價格數據有助於識別趨勢與模式。
4. 風險管理——當前價格可為停損與獲利了結策略提供重要參考。
5. 套利機會——各交易所之間的價格差異為交易帶來了更多機會。

即時定價對於高效的加密貨幣交易與投資規劃至關重要。

BAS 的價格預測

BAS（BAS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BAS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
BAS (BAS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，BAS 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 BAS 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 BAS 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BAS 2026–2027 年價格的預測。

關於 BAS

BAS (Basis Share) 是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化加密貨幣。它是 Basis Cash 協議的一部分，該系統旨在創建一種與美元價值算法鎖定的穩定幣。BAS 的主要角色是作為 Basis Cash 生態系統中的治理代幣，允許持有者對系統內的各種提案和變更進行投票。它還充當吸收穩定幣波動性的機制，作為一種可以在公開市場上交易的投機代幣。BAS 的供應量是彈性的，根據市場條件進行調整，以幫助維持穩定幣對美元的鎖定。

如何在台灣購買和投資 BAS

準備好開始使用 BAS 了嗎？在 MEXC 購買 BAS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 BAS 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 BAS (BAS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，BAS 將立即存入您的錢包。
BAS (BAS) 購買教程

BAS 能做什麼？

擁有 BAS 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 BAS (BAS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是BAS (BAS)

BAS 是 BNB Chain 的原生驗證和信譽層，支援 RWA、DeFi 和代幣發布的鏈上 KYC、身份和資產證明——專為幣安生態系統的可擴展性和合規性而構建。

BAS資源

要更深入地瞭解 BAS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BAS網站
區塊查詢

類別 :

AnalyticsBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

人們還問：關於BAS的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:25:01 (UTC+8)

BAS（BAS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 BAS 的更多資訊

BASUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BAS。在 MEXC 上探索 BASUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 BAS (BAS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 BAS 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BAS/USDT
NT$0.78081476
NT$0.78081476NT$0.78081476
-6.97%
3.24M (USDT)

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USDCoin

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最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.7936236
NT$2.7936236NT$2.7936236

+360.05%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18207612
NT$0.18207612NT$0.18207612

-3.48%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4806784
NT$0.4806784NT$0.4806784

-22.07%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.178912
NT$9.178912NT$9.178912

+23.47%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.1795512
NT$9.1795512NT$9.1795512

+3.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.745854
NT$8.745854NT$8.745854

+136.37%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.373280016
NT$0.373280016NT$0.373280016

+78.89%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.9511364
NT$34.9511364NT$34.9511364

+54.71%

Heima

Heima

HEI

NT$4.509556
NT$4.509556NT$4.509556

+15.34%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5823964
NT$3.5823964NT$3.5823964

+17.34%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

BAS
BAS
TWD
TWD

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