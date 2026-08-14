BAS 今日價格

BAS (BAS) 今日實時價格為 NT$ 0.024422，過去 24 小時內變化了 6.97%。目前 BAS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.024422 每 BAS。

BAS 目前市值在 NT$ 61.06M 排名第 #665，流通供應量為 2.50B BAS。過去 24 小時內，BAS 的交易價格在 NT$ 0.024177（低點）和 NT$ 0.029953（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.3575985930148610008，而歷史最低價為 NT$ 0.13404638944851850888。

短期表現方面，BAS 在過去一小時內波動了 -1.72%，過去7 天內波動了 -8.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 84.30K。

BAS（BAS）市場資訊

排名 No.665 市值 NT$ 61.06MNT$ 61.06M NT$ 61.06M 成交量（24H） NT$ 84.30KNT$ 84.30K NT$ 84.30K 完全稀釋市值 NT$ 244.22MNT$ 244.22M NT$ 244.22M 流通量 2.50B 2.50B 2.50B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 25.00% 所屬公鏈 BSC

BAS 的目前市值為 NT$ 61.06M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 84.30K。BAS 的流通量為 2.50B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 244.22M。