Arbitrum (ARB) 今日技術分析 Arbitrum 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ARB 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Arbitrum 分析的信息。 註 冊

Arbitrum (ARB) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.0748 -- -4.27% -15.57% -37.90%

Arbitrum 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Arbitrum 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 1 買入 18 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 1 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.07482 0.07481 R2 0.07481 0.07479 R1 0.07478 0.07478 PP 0.07477 0.07477 S1 0.07474 0.07475 S2 0.07473 0.07474 S3 0.0747 0.07473

Arbitrum 市場信號 目前淨掛單量 -0.17M $42.59 M $42.76 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.06M 3 日主動買入 $7.69 M 3 日主動賣出 $7.75 M 7 日主動買賣差額 0.02M 7 日主動買入 $20.17 M 7 日主動賣出 $20.16 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Arbitrum資金流向 淨流入 ARBUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.26 M 0.07 2026-08-13 -$0.78 M 0.07 2026-08-12 -$0.19 M 0.08 2026-08-11 -$0.49 M 0.08 2026-08-10 -$0.19 M 0.08 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。