AaveToken (AAVE) 今日技術分析 AaveToken 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AAVE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 AaveToken 分析的信息。 註 冊

AaveToken (AAVE) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $85.41 -- -4.47% -12.12% -5.63%

AaveToken 的 AI 每日分析 AAVE 的 AI 分析 2026-07-29 AAVE 的 AI 分析 2026-07-28 AaveToken 的 AI 分析 2026-07-29 V4協議擴張 ：Aave V4存款規模超2.5億美元，GHO穩定幣登陸Arbitrum，生態擴張驅動基本面改善，利好AAVE價格上行。

：Aave V4存款規模超2.5億美元，GHO穩定幣登陸Arbitrum，生態擴張驅動基本面改善，利好AAVE價格上行。 資金大幅回流 ：過去3天資金淨流入超338萬USDT，合約資金費率為正（0.01%），顯示買盤力量增強，支撐幣價反彈。

：過去3天資金淨流入超338萬USDT，合約資金費率為正（0.01%），顯示買盤力量增強，支撐幣價反彈。 鏈上活躍激增：單日新增錢包數創5年新高，且渣打銀行等機構關注度提升，市場情緒回暖，推動價值發現。 V4協議擴張 ：Aave V4存款規模超2.5億美元，GHO穩定幣登陸Arbitrum，生態擴張驅動基本面改善，利好AAVE價格上行。

：Aave V4存款規模超2.5億美元，GHO穩定幣登陸Arbitrum，生態擴張驅動基本面改善，利好AAVE價格上行。 資金大幅回流 ：過去3天資金淨流入超338萬USDT，合約資金費率為正（0.01%），顯示買盤力量增強，支撐幣價反彈。

：過去3天資金淨流入超338萬USDT，合約資金費率為正（0.01%），顯示買盤力量增強，支撐幣價反彈。 鏈上活躍激增：單日新增錢包數創5年新高，且渣打銀行等機構關注度提升，市場情緒回暖，推動價值發現。 AaveToken 的 AI 分析 2026-07-28 資金淨流入 ：過去3天資金淨流入超209萬USDT，儘管合約持倉比顯示散戶偏多（1.34），但精英帳戶多空持倉比高達1.48，顯示主力資金看多意願強烈，支撐幣價上行。

：過去3天資金淨流入超209萬USDT，儘管合約持倉比顯示散戶偏多（1.34），但精英帳戶多空持倉比高達1.48，顯示主力資金看多意願強烈，支撐幣價上行。 協議擴張利好 ：Aave V4在Avalanche上線及V3在Monad快速吸金（48h超1億存款），疊加GHO穩定幣部署至Arbitrum，基本面的生態擴張增強市場信心。

：Aave V4在Avalanche上線及V3在Monad快速吸金（48h超1億存款），疊加GHO穩定幣部署至Arbitrum，基本面的生態擴張增強市場信心。 技術指標修復：週線MACD綠柱放大且KDJ指標向上發散，中期趨勢轉強；日線價格運行在布林帶中軌上方，顯示短期多頭動能仍在積蓄。 資金淨流入 ：過去3天資金淨流入超209萬USDT，儘管合約持倉比顯示散戶偏多（1.34），但精英帳戶多空持倉比高達1.48，顯示主力資金看多意願強烈，支撐幣價上行。

：過去3天資金淨流入超209萬USDT，儘管合約持倉比顯示散戶偏多（1.34），但精英帳戶多空持倉比高達1.48，顯示主力資金看多意願強烈，支撐幣價上行。 協議擴張利好 ：Aave V4在Avalanche上線及V3在Monad快速吸金（48h超1億存款），疊加GHO穩定幣部署至Arbitrum，基本面的生態擴張增強市場信心。

：Aave V4在Avalanche上線及V3在Monad快速吸金（48h超1億存款），疊加GHO穩定幣部署至Arbitrum，基本面的生態擴張增強市場信心。 技術指標修復：週線MACD綠柱放大且KDJ指標向上發散，中期趨勢轉強；日線價格運行在布林帶中軌上方，顯示短期多頭動能仍在積蓄。

AaveToken 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 AaveToken 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 14 中立 2 買入 10 移動平均線 : 中立 賣出 7 中立 0 買入 7 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 2 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 85.3466 85.3433 R2 85.3433 85.3395 R1 85.3366 85.3371 PP 85.3333 85.3333 S1 85.3266 85.3295 S2 85.3233 85.3271 S3 85.3166 85.3233

AaveToken 市場信號 目前淨掛單量 -1.77M $9.24 M $11.01 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -1.07M 3 日主動買入 $23.24 M 3 日主動賣出 $24.31 M 7 日主動買賣差額 2.46M 7 日主動買入 $53.79 M 7 日主動賣出 $51.32 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 AaveToken資金流向 淨流入 AAVEUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.87 M 85.85 2026-08-13 $0.16 M 87.11 2026-08-12 $0.13 M 89.50 2026-08-11 -$1.22 M 86.64 2026-08-10 $0.10 M 90.10 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。