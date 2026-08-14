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AaveToken (AAVE) 今日技術分析

AaveToken (AAVE) 今日技術分析

AaveToken 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AAVE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 AaveToken 分析的信息。

AaveToken (AAVE) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$85.41---4.47%-12.12%-5.63%
了解更多關於 AaveToken 價格

AaveToken 的 AI 每日分析

AaveToken 的 AI 分析 2026-07-29

  • V4協議擴張：Aave V4存款規模超2.5億美元，GHO穩定幣登陸Arbitrum，生態擴張驅動基本面改善，利好AAVE價格上行。
  • 資金大幅回流：過去3天資金淨流入超338萬USDT，合約資金費率為正（0.01%），顯示買盤力量增強，支撐幣價反彈。
  • 鏈上活躍激增：單日新增錢包數創5年新高，且渣打銀行等機構關注度提升，市場情緒回暖，推動價值發現。

AaveToken 的 AI 分析 2026-07-28

  • 資金淨流入：過去3天資金淨流入超209萬USDT，儘管合約持倉比顯示散戶偏多（1.34），但精英帳戶多空持倉比高達1.48，顯示主力資金看多意願強烈，支撐幣價上行。
  • 協議擴張利好：Aave V4在Avalanche上線及V3在Monad快速吸金（48h超1億存款），疊加GHO穩定幣部署至Arbitrum，基本面的生態擴張增強市場信心。
  • 技術指標修復：週線MACD綠柱放大且KDJ指標向上發散，中期趨勢轉強；日線價格運行在布林帶中軌上方，顯示短期多頭動能仍在積蓄。

AaveToken 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 AaveToken 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
中立
賣出 14
中立 2
買入 10
移動平均線:中立賣出 7中立 0買入 7
技術指標:賣出賣出 7中立 2買入 3
名稱
經典
斐波那契
R3
85.3466
85.3433
R2
85.3433
85.3395
R1
85.3366
85.3371
PP
85.3333
85.3333
S1
85.3266
85.3295
S2
85.3233
85.3271
S3
85.3166
85.3233

AaveToken 市場信號

目前淨掛單量
-1.77M
$9.24 M
$11.01 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
-1.07M
3 日主動買入
$23.24 M
3 日主動賣出
$24.31 M
7 日主動買賣差額
2.46M
7 日主動買入
$53.79 M
7 日主動賣出
$51.32 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

AaveToken資金流向

淨流入AAVEUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14-$0.87 M85.85
2026-08-13$0.16 M87.11
2026-08-12$0.13 M89.50
2026-08-11-$1.22 M86.64
2026-08-10$0.10 M90.10

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AAVE/USDT
$85.41
$85.41$85.41
-2.00%
1.06K (USDT)
AAVE/USDC
$85.24
$85.24$85.24
-2.30%
328.94 (USDT)
AAVE/USD1
$85.42
$85.42$85.42
-2.13%
647.89 (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

AAVE 兌 USD 計算器

數量

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 85.41 USD

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