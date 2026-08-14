AaveToken (AAVE) 今日技術分析
AaveToken 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AAVE 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 AaveToken 分析的信息。
AaveToken (AAVE) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$85.41
|--
|-4.47%
|-12.12%
|-5.63%
AaveToken 的 AI 每日分析
AaveToken 的 AI 分析 2026-07-29
- V4協議擴張：Aave V4存款規模超2.5億美元，GHO穩定幣登陸Arbitrum，生態擴張驅動基本面改善，利好AAVE價格上行。
- 資金大幅回流：過去3天資金淨流入超338萬USDT，合約資金費率為正（0.01%），顯示買盤力量增強，支撐幣價反彈。
- 鏈上活躍激增：單日新增錢包數創5年新高，且渣打銀行等機構關注度提升，市場情緒回暖，推動價值發現。
AaveToken 的 AI 分析 2026-07-28
- 資金淨流入：過去3天資金淨流入超209萬USDT，儘管合約持倉比顯示散戶偏多（1.34），但精英帳戶多空持倉比高達1.48，顯示主力資金看多意願強烈，支撐幣價上行。
- 協議擴張利好：Aave V4在Avalanche上線及V3在Monad快速吸金（48h超1億存款），疊加GHO穩定幣部署至Arbitrum，基本面的生態擴張增強市場信心。
- 技術指標修復：週線MACD綠柱放大且KDJ指標向上發散，中期趨勢轉強；日線價格運行在布林帶中軌上方，顯示短期多頭動能仍在積蓄。
AaveToken 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 AaveToken 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
中立
賣出 14
中立 2
買入 10
|移動平均線:
|中立
|賣出 7
|中立 0
|買入 7
|技術指標:
|賣出
|賣出 7
|中立 2
|買入 3
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
85.3466
85.3433
R2
85.3433
85.3395
R1
85.3366
85.3371
PP
85.3333
85.3333
S1
85.3266
85.3295
S2
85.3233
85.3271
S3
85.3166
85.3233
AaveToken 市場信號
目前淨掛單量
-1.77M
$9.24 M
$11.01 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
-1.07M
3 日主動買入
$23.24 M
3 日主動賣出
$24.31 M
7 日主動買賣差額
2.46M
7 日主動買入
$53.79 M
7 日主動賣出
$51.32 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
AaveToken資金流向
淨流入AAVEUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-14
|-$0.87 M
|85.85
|2026-08-13
|$0.16 M
|87.11
|2026-08-12
|$0.13 M
|89.50
|2026-08-11
|-$1.22 M
|86.64
|2026-08-10
|$0.10 M
|90.10
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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