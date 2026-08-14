AaveToken 今日價格

AaveToken (AAVE) 今日實時價格為 NT$ 85.62，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 AAVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 85.62 每 AAVE。

AaveToken 目前市值在 NT$ 1.32B 排名第 #54，流通供應量為 15.41M AAVE。過去 24 小時內，AAVE 的交易價格在 NT$ 85.51（低點）和 NT$ 88.94（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21,313.0047150972，而歷史最低價為 NT$ 0。

短期表現方面，AAVE 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 -4.84%。過去一天，總交易量達到 NT$ 99.20K。

AaveToken（AAVE）市場資訊

排名 No.54 市值 NT$ 1.32BNT$ 1.32B NT$ 1.32B 成交量（24H） NT$ 99.20KNT$ 99.20K NT$ 99.20K 完全稀釋市值 NT$ 1.37BNT$ 1.37B NT$ 1.37B 流通量 15.41M 15.41M 15.41M 總供應量 16,000,000 16,000,000 16,000,000 市場佔有率 0.04% 所屬公鏈 ETH

AaveToken 的目前市值為 NT$ 1.32B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 99.20K。AAVE 的流通量為 15.41M，總供應量是 16000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.37B。