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AaveToken 今日價格
AaveToken (AAVE) 今日實時價格為 NT$ 85.62，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 AAVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 85.62 每 AAVE。
AaveToken 目前市值在 NT$ 1.32B 排名第 #54，流通供應量為 15.41M AAVE。過去 24 小時內，AAVE 的交易價格在 NT$ 85.51（低點）和 NT$ 88.94（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21,313.0047150972，而歷史最低價為 NT$ 0。
短期表現方面，AAVE 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 -4.84%。過去一天，總交易量達到 NT$ 99.20K。
AaveToken（AAVE）市場資訊
NT$ 1.32B
NT$ 1.32BNT$ 1.32B
NT$ 99.20K
NT$ 99.20KNT$ 99.20K
NT$ 1.37B
NT$ 1.37BNT$ 1.37B
16,000,000
16,000,000 16,000,000
AaveToken 的目前市值為 NT$ 1.32B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 99.20K。AAVE 的流通量為 15.41M，總供應量是 16000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.37B。
AaveToken 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 85.51
NT$ 85.51NT$ 85.51
24H最低價
NT$ 88.94
NT$ 88.94NT$ 88.94
24H最高價
NT$ 85.51
NT$ 85.51NT$ 85.51
NT$ 88.94
NT$ 88.94NT$ 88.94
NT$ 21,313.0047150972
NT$ 21,313.0047150972NT$ 21,313.0047150972
AaveToken（AAVE）價格歷史 TWD
跟蹤 AaveToken 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -47.6068
|-1.71%
|30天
|NT$ -12.57
|-12.81%
|60天
|NT$ +7.99
|+10.29%
|90天
|NT$ -4.88
|-5.40%
AaveToken 今日價格變化
今天，AAVE 記錄了 NT$ -47.6068 (-1.71%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
AaveToken 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -12.57 (-12.81%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
AaveToken 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，AAVE 的變化為 NT$ +7.99 (+10.29%)，從而更廣泛地了解其表現。
AaveToken 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -4.88 (-5.40%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 AaveToken（AAVE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 AaveToken 價格歷史頁面
目前 AAVE 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
AAVE_USDT在4小時周期運行於88.55附近。價格位於S2樞紐點88.4466上方。中央阻力位89.5266構成上方的直接參考。當前價格處於樞軸體系的下半區。均線系統呈現多頭排列的一致性，MA與EMA組均錄得買入信號。快慢指標方向保持同步，MACD形成金叉結構。RSI處於中性區域，動能分布集中於短期均線一側。波動率維持在常態區間。KDJ與StochRSI數值有待進一步確認。布林帶形態反映價格呈收斂狀態。近端支撐位於88.4466，該價位距離現價不足0.11單位。上方第一阻力位於89.1533，該價位距離現價約0.6單位。遠端參考阻力位於90.2333。關鍵支撐失效將測試更低層級，而關鍵阻力突破則將指向R1位置。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 AaveToken 的價格？
以下為繁體中文的翻譯內容：
幾項關鍵因素會影響AAVE代幣價格：
1. 協議TVL：Aave中鎖定的總價值會直接影響用於治理與質押的AAVE代幣需求。
2. DeFi市場情緒：作為領先的DeFi協議，AAVE與整體去中心化金融趨勢息息相關。
3. 治理提案：重大協議更新與投票活動會影響代幣的實用性與價值。
4. 競爭環境：與Compound等其他貸款協議的表現相較，將決定其在市場中的地位。
5. 加密貨幣市場週期：比特幣與以太坊的走勢會對AAVE的價格產生顯著影響。
6. 監管動態：DeFi相關的法規變化會影響投資者的信心與採用率。
為什麼人們想知道 AaveToken 今天的價格？
人們希望了解 AAVE 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握以及市場分析。作為一種 DeFi 治理代幣，AAVE 的價格反映了 Aave 協議的健康狀況與採用程度。交易者會根據當前價格來決定進場或離場點。
AaveToken 的價格預測
AaveToken（AAVE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AAVE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。AaveToken (AAVE) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，AaveToken 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 AaveToken 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 AaveToken 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 AAVE 2026–2027 年價格的預測。
關於 AaveToken
Aave (AAVE) 是一種去中心化金融協議，允許人們借貸加密貨幣。貸款人通過將數字資產存入特別創建的流動性池來賺取利息，而借款人則可以使用他們的加密貨幣作為抵押品來貸款。這些貸款是通過以太坊區塊鏈上的智能合約進行的，從而消除了中介的需要。AAVE，Aave平台的原生代幣，具有多種用途，包括治理，持有者可以對關鍵協議決策進行投票，並作為一種安全模塊，為協議提供一種保險形式。該代幣的供應量是固定的，沒有發行或通脹的機制。
如何在台灣購買和投資 AaveToken
準備好開始使用 AaveToken 了嗎？在 MEXC 購買 AAVE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 AaveToken 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 AaveToken (AAVE) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，AaveToken 將立即存入您的錢包。
AaveToken 能做什麼？
擁有 AaveToken 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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在 MEXC 上購買 AaveToken (AAVE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是AaveToken (AAVE)
Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.
白皮書
Aave 的代幣結構在上線後發生變化：AAVE 以 100:1 的比例取代了原始的 LEND 代幣。AAVE 代幣在生態系中扮演多重角色：其用於治理，讓持有者能對協議升級進行投票並參與決策；同時也支援透過質押（staking）獲得獎勵。此外，與 AAVE 分離的是，存款人會收到代表已供應資產的 aToken；例如，存入 ETH 將獲得 aETH。這些 aToken 會隨著利息累積而自動增值，意即使用者無需額外申領獎勵或另行質押即可獲得收益。該協議透過費用產生收入，包括閃電貸（flash loans）手續費，以及借款人所支付利息的一部分；此類收入用於持續維護協議，並協助建立準備金。AAVE 的最大供應量上限為 1,600 萬枚，目前約有 80% 已流通，此有限供應被描述為支撐代幣價值的關鍵因素。AAVE 亦可質押至「安全模組（Safety Module）」中，持有者不僅能賺取額外獎勵，同時協助保障協議安全，進而激勵長期參與。
Aave 協議由 Aave 公司創建，該公司先前曾開發 ETHLend，一個點對點（P2P）借貸平台。此專案由創辦人暨執行長 Stani Kulechov 領導，團隊已擴展至涵蓋開發者、經濟學家與商業專業人士。一項關鍵的策略轉向，是從直接的點對點模式，轉為採用 Aave 目前所使用的「資金池」（pool-based）模型；此轉變提升了效率，並讓借貸行為更易於參與。儘管原始白皮書未詳列各成員姓名，但協議的持續成長與創新，被視為團隊具備深厚專業實力的佐證。本專案亦強調去中心化，已過渡至社群治理（community governance）模式，使協議能在持續開發與發布新功能、改進之同時，納入社群意見。
Aave 可被理解為一種以流動性池為核心的數位銀行式系統。用戶將加密貨幣存入放貸池，並因此收到 aToken，作為鏈上存款憑證。這些 aToken 會自動累積利息，因此其價值會隨持有時間增長。借款人若想借貸，必須提供價值高於借款金額的抵押品，此舉可於價格波動時為協議提供緩衝保護。借款人可選擇「浮動利率」（隨市場需求變動）或「穩定利率」（設計上更長期可預測）；但需注意，穩定利率並非永久固定，若市場條件劇烈變化，仍可能調整。Aave 的閃電貸（flash loans）是一大亮點：只要在單一交易內完成還款，即可無需抵押品進行借貸；若未如期還款，整筆交易將被回滾。風險控管機制包含「健康因子」（health factor），用以追蹤抵押品價值與借款價值之間的關係；一旦抵押品價值跌破臨界值，頭寸即遭清算，以保障系統及使用者安全。雖然 Aave 最初建構於以太坊（Ethereum），但已擴展至 Polygon 和 Avalanche 等多條鏈，提升可及性並降低交易成本。
Aave 是一個去中心化借貸協議，允許使用者存入加密資產以賺取利息，並透過提供抵押品來借入其他資產。與傳統的一對一借貸模式不同，Aave 採用共享借貸池機制：流動性提供者將資金存入池中，而借款人可立即從該流動性中提款。此協議以提供穩定利率及首創「閃電貸款（flash loans）」聞名——閃電貸款允許使用者在單一交易中無需抵押即可借款。Aave 同時也被視為 DeFi 領域規模最大的借貸協議之一，總鎖倉價值（TVL）超過 50 億美元。
Aave 的路線圖持續聚焦於成為完全自主協議這一目標，同時也反映出長期以來更廣泛的擴張歷程。透過 Aave 改進提案（AIP）與 Snapshot 投票，去中心化治理機制已正式上線，讓社群能直接參與塑造協議未來的發展方向。近期一項重要里程碑是推出 Aave V3，新增多項功能以提升資金效率、強化風險管理，目標是讓平台更安全、更易用。與此同時，Aave 正積極將其部署擴展至多條區塊鏈網路，此策略旨在降低用戶成本、提升全球使用者的可及性。展望未來，官方明確指出的重點發展領域包括：導入更先進的風險管理工具以保障用戶；透過 Aave Arc 擴大機構參與；開發新興借貸市場與產品；以及強化跨鏈功能，以更有效地串接不同區塊鏈網路。在所有這些努力過程中，安全性與穩定性始終是持續不變的優先事項，並貫穿於每一項新功能與改進的推出之中。
AaveToken資源
要更深入地瞭解 AaveToken，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於AaveToken的其他問題
如果 AaveToken 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 AaveToken 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
AaveToken 今日價格為 NT$ 2,736.4152。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
AaveToken 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 AAVE 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 AaveToken 的交易量為 --。
AAVE 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 AaveToken 價格，請造訪 AAVE 價格頁面了解更多資訊。
AAVE 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,661.91
-1.19%
ETH
1,870.94
-0.49%
GOLD(XAUT)
4,360.69
+0.24%
USDC
1.001
+0.01%
SOL
75.41
-0.31%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 AAVE/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 AaveToken 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
AaveToken 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 AaveToken (AAVE) 的價格預測，了解更深入的分析。
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AaveToken（AAVE）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
AAVEUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 AAVE。在 MEXC 上探索 AAVEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$2,735.776
NT$2,735.776NT$2,735.776
-1.78%
1.13K (USDT)
NT$2,733.5388
NT$2,733.5388NT$2,733.5388
-1.97%
320.00 (USDT)
NT$2,740.2504
NT$2,740.2504NT$2,740.2504
-1.77%
650.57 (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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