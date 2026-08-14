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AaveToken 目前實時價格為 85.62 TWD。AAVE 市值為 1,319,312,349.6119036916 TWD。追蹤台灣的 AAVE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！AaveToken 目前實時價格為 85.62 TWD。AAVE 市值為 1,319,312,349.6119036916 TWD。追蹤台灣的 AAVE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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AaveToken 圖標

AaveToken實時價格 (AAVE)

1 AAVE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2,736.4152
NT$2,736.4152NT$2,736.4152
-1.71%1D
TWD
AaveToken (AAVE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:13:47 (UTC+8)

AaveToken 今日價格

AaveToken (AAVE) 今日實時價格為 NT$ 85.62，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 AAVE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 85.62 每 AAVE。

AaveToken 目前市值在 NT$ 1.32B 排名第 #54，流通供應量為 15.41M AAVE。過去 24 小時內，AAVE 的交易價格在 NT$ 85.51（低點）和 NT$ 88.94（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21,313.0047150972，而歷史最低價為 NT$ 0

短期表現方面，AAVE 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 -4.84%。過去一天，總交易量達到 NT$ 99.20K

AaveToken（AAVE）市場資訊

No.54

NT$ 1.32B
NT$ 1.32BNT$ 1.32B

NT$ 99.20K
NT$ 99.20KNT$ 99.20K

NT$ 1.37B
NT$ 1.37BNT$ 1.37B

15.41M
15.41M 15.41M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.04%

ETH

AaveToken 的目前市值為 NT$ 1.32B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 99.20K。AAVE 的流通量為 15.41M，總供應量是 16000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.37B

AaveToken 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 85.51
NT$ 85.51NT$ 85.51
24H最低價
NT$ 88.94
NT$ 88.94NT$ 88.94
24H最高價

NT$ 85.51
NT$ 85.51NT$ 85.51

NT$ 88.94
NT$ 88.94NT$ 88.94

NT$ 21,313.0047150972
NT$ 21,313.0047150972NT$ 21,313.0047150972

NT$ 0
NT$ 0NT$ 0

-0.37%

-1.71%

-4.84%

-4.84%

AaveToken（AAVE）價格歷史 TWD

跟蹤 AaveToken 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -47.6068-1.71%
30天NT$ -12.57-12.81%
60天NT$ +7.99+10.29%
90天NT$ -4.88-5.40%
AaveToken 今日價格變化

今天，AAVE 記錄了 NT$ -47.6068 (-1.71%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AaveToken 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -12.57 (-12.81%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AaveToken 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AAVE 的變化為 NT$ +7.99 (+10.29%)，從而更廣泛地了解其表現。

AaveToken 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -4.88 (-5.40%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AaveToken（AAVE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AaveToken 價格歷史頁面

AaveToken 分析

本分析利用人工智慧模型評估 AaveToken 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

AaveToken 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 AAVE 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

AAVE_USDT在4小時周期運行於88.55附近。價格位於S2樞紐點88.4466上方。中央阻力位89.5266構成上方的直接參考。當前價格處於樞軸體系的下半區。均線系統呈現多頭排列的一致性，MA與EMA組均錄得買入信號。快慢指標方向保持同步，MACD形成金叉結構。RSI處於中性區域，動能分布集中於短期均線一側。波動率維持在常態區間。KDJ與StochRSI數值有待進一步確認。布林帶形態反映價格呈收斂狀態。近端支撐位於88.4466，該價位距離現價不足0.11單位。上方第一阻力位於89.1533，該價位距離現價約0.6單位。遠端參考阻力位於90.2333。關鍵支撐失效將測試更低層級，而關鍵阻力突破則將指向R1位置。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 AaveToken 的價格？

以下為繁體中文的翻譯內容：

幾項關鍵因素會影響AAVE代幣價格：

1. 協議TVL：Aave中鎖定的總價值會直接影響用於治理與質押的AAVE代幣需求。

2. DeFi市場情緒：作為領先的DeFi協議，AAVE與整體去中心化金融趨勢息息相關。

3. 治理提案：重大協議更新與投票活動會影響代幣的實用性與價值。

4. 競爭環境：與Compound等其他貸款協議的表現相較，將決定其在市場中的地位。

5. 加密貨幣市場週期：比特幣與以太坊的走勢會對AAVE的價格產生顯著影響。

6. 監管動態：DeFi相關的法規變化會影響投資者的信心與採用率。

為什麼人們想知道 AaveToken 今天的價格？

人們希望了解 AAVE 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握以及市場分析。作為一種 DeFi 治理代幣，AAVE 的價格反映了 Aave 協議的健康狀況與採用程度。交易者會根據當前價格來決定進場或離場點。

AaveToken 的價格預測

AaveToken（AAVE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AAVE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
AaveToken (AAVE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，AaveToken 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 AaveToken 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 AaveToken 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 AAVE 2026–2027 年價格的預測。

關於 AaveToken

Aave (AAVE) 是一種去中心化金融協議，允許人們借貸加密貨幣。貸款人通過將數字資產存入特別創建的流動性池來賺取利息，而借款人則可以使用他們的加密貨幣作為抵押品來貸款。這些貸款是通過以太坊區塊鏈上的智能合約進行的，從而消除了中介的需要。AAVE，Aave平台的原生代幣，具有多種用途，包括治理，持有者可以對關鍵協議決策進行投票，並作為一種安全模塊，為協議提供一種保險形式。該代幣的供應量是固定的，沒有發行或通脹的機制。

如何在台灣購買和投資 AaveToken

準備好開始使用 AaveToken 了嗎？在 MEXC 購買 AAVE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 AaveToken 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 AaveToken (AAVE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，AaveToken 將立即存入您的錢包。
AaveToken (AAVE) 購買教程

AaveToken 能做什麼？

擁有 AaveToken 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 AaveToken (AAVE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

白皮書

AaveToken資源

要更深入地瞭解 AaveToken，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方AaveToken網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

人們還問：關於AaveToken的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:13:47 (UTC+8)

AaveToken（AAVE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 AaveToken 的更多資訊

AAVEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 AAVE。在 MEXC 上探索 AAVEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 AaveToken (AAVE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 AaveToken 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AAVE/USDT
NT$2,735.776
NT$2,735.776NT$2,735.776
-1.78%
1.13K (USDT)
AAVE/USDC
NT$2,733.5388
NT$2,733.5388NT$2,733.5388
-1.97%
320.00 (USDT)
AAVE/USD1
NT$2,740.2504
NT$2,740.2504NT$2,740.2504
-1.77%
650.57 (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.777324
NT$2.777324NT$2.777324

+357.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1786564
NT$0.1786564NT$0.1786564

-5.30%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.492184
NT$0.492184NT$0.492184

-20.20%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.073444
NT$9.073444NT$9.073444

+22.05%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0264628
NT$9.0264628NT$9.0264628

+1.48%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.808176
NT$8.808176NT$8.808176

+138.05%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.363851816
NT$0.363851816NT$0.363851816

+74.37%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.778872
NT$34.778872NT$34.778872

+53.95%

Humanity

Humanity

H

NT$3.6159544
NT$3.6159544NT$3.6159544

+18.44%

AEON

AEON

AEON

NT$2.0943388
NT$2.0943388NT$2.0943388

+16.93%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AAVE 兌 TWD 計算器

數量

AAVE
AAVE
TWD
TWD

1 AAVE = 2,736.4152 TWD