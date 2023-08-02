如何將加密貨幣存入 MEXC 平臺（App）

如果您在其他錢包或者平台擁有加密貨幣，您可以選擇將加密貨幣轉移到 MEXC 平台進行交易。
第一步，在手機上打開 MEXC App，並登陸您的個人賬號，點擊右下角【資產】。
第二步，點擊【充幣】按鍵。
在搜索框輸入您想要充值的加密貨幣。我們以 MX 代幣為例，選擇第一個 MX Token。
第三步，選擇【網絡】
確保您選擇的網絡，和您提款平台選擇的網絡保持一致。如果選擇了錯誤的網絡，您的資金可能會丟失且無法恢復。
不同的網絡對應的手續費也不同，可以選擇較低手續費的網絡進行提幣。
我們以 ERC20 為例，點擊【ERC20】
第四步，【點擊生成地址】，確認網絡和充值地址，複製 MEXC 的充值地址到提現平台。
如果是他人為您充值，您也可以選擇【保存圖片】或者【分享地址】，將地址或圖片分享給對方。
對於一些如 EOS 等相對特殊的網絡，充值時除了填寫地址外，還必須填寫 MEMO，否則無法檢測到你的地址。
我們以 MetaMask 錢包為例，展示提現 MX Token 到 MEXC 平臺。
第五步，把剛剛複制的充值地址，填寫到 MetaMask 的提幣地址欄中，注意選擇和充值地址一樣的網絡。點擊【下一步】
第六步，填寫要提現的數量，點擊【下一步】
核對提現地址和網絡，檢查當前的網絡手續費，確認信息無誤後，點擊【發送】完成提幣到 MEXC 平臺。提現的資金將很快存入您的 MEXC 賬戶。
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