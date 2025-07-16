



在 MEXC 平臺，現貨下單分成限價、市價、限價止盈止損、選擇性委託（OCO）四種模式。













限價是指允許用戶自行設定委託價格，訂單會按照委託價格或者比委託價更優的價格成交。





提交限價單時，如果當前委託列表中已經有滿足用戶自行設定委託價格的訂單，限價單會馬上按照最優的價格成交。如果沒有，限價訂單會在委託列表中等待，直到最終成交或者用戶自己撤單。





我們用 MX 來舉例說明：





現在賬戶中有 10 個 MX 代幣，當前一枚 MX 的市場價格是 2.94 USDT。您想以 3 USDT 的價格賣掉手中的 10 枚 MX。





在 K 線下方的【現貨交易】中，選擇【限價】。在右側的【賣出價】中輸入 3 USDT，【賣出量】選擇 10 MX，能夠看到這比訂單最終成交額是 30 USDT。點擊【賣出 MX】，完成賣出手中 MX 現貨的限價操作。





如果您是打算購買 MX 代幣，您可以在左側輸入您的【買入價】和【買入量】，點擊【買入 MX】等待限價訂單成交。









由於當前 MX 的市場價格是 2.94 USDT，目前市場上的在 3 USDT 上沒有流動性，因此需要一段時間等待限價訂單的成交。





如果您在等待期間，不想繼續等待了，您可以點擊【撤單】來終止這筆交易。在等待限價訂單成交期間，您的 MX 被鎖倉不能進行其他交易操作，【撤單】後被鎖倉的 MX 得到釋放，可以用作其他交易操作。













市價是指允許用戶按照現在的市場價格快速成交。市價不需要用戶自己設置價格信息，只需要設置數量即可。





需要註意的是，由於市場價格波動很快時，用戶使用市價訂單，最終的成交價可能會可能和用戶看到的有所差異。比如當前 MX 的價格是 2.94 USDT，您使用市價訂單 294 USDT 可以買入 100 枚 MX。在您點擊買入時價格發生了波動，您最終拿到手的數量不是 100 枚 MX。





如何使用市價下單，我們繼續用 MX 來舉例說明：





您想要以市價賣掉手中的 10 枚 MX 代幣。點擊【現貨交易】下的【市價】，在右側【賣出量】中輸入 10 MX，點擊【賣出 MX】，完成這筆市價賣出下單操作。





如果您想以市價購買 MX 代幣，在左側的【成交額】中輸入您要花掉的 USDT 數量，點擊【買入 MX】，完成購買 MX 的市價買入下單。









市價下單多用於打算快速入場或者變現離場，通常會采用市價的方式來委託下單。









限價止盈止損允許用戶可以提前設置觸發價、買入/賣出的金額和數量。當市場的價格達到觸發價時，系統會以限價的價格掛單。





我們依舊使用 MX 來舉例說明：





現在市場上 MX 的價格是 2.94 USDT，您認為未來 MX 的價格如果突破 3 USDT 的話，還會繼續上漲，您打算以 3.5 USDT 的價格未來賣出手裏的 10 枚 MX 代幣。





選擇【現貨交易】下的【限價止盈止損】，在右側【觸發價】中填寫 3 USDT，【賣出價】填寫 3.5 USDT，【賣出量】填寫 10 MX。點擊【賣出 MX】設置完成訂單。









在訂單處於委託期間您的 MX 處於凍結狀態，不能用於其他交易。在訂單最終成交前任何時間，您都可以選擇【撤單】取消這筆訂單。









同理，如果您認為 MX 價格如果跌破如 2.8 USDT 後會繼續下跌，是您抄底的時機。您可以選擇左側的限價止盈止損訂單，設置相應的【觸發價】、【買入價】和【買入量】。當市場價格達到觸發價格時，訂單會進入委託列表等待成交。













OCO（One-Cancels-the-Other）訂單即選擇性委託訂單，是指將限價止盈止損委託單和限價委託單組合成一個OCO訂單發出委託。當限價止盈止損委託單被觸發時，或限價委託訂單成交/部分成交時，另一個訂單則自動撤銷。若任一訂單被手動撤銷，另一個對應的訂單也會被同時撤銷。





OCO訂單可在保證買入/賣出達成的情況下，爭取較好的成交價格。在現貨市場上，當投資者希望同時設置一個限價止盈止損委託訂單和一個限價委託訂單時，可以使用這種交易策略。





目前OCO訂單僅支持 BTC 等部分代幣交易，我們使用 BTC 來舉例說明：





當前 BTC 的價格為 43400 美元，您希望在 BTC 價格跌到 41000 美元時入手買入。但是如果 BTC 的價格反而繼續上漲，您認為當 BTC 的價格突破 45000 美元後仍會上漲，您希望在 45500 美元時能夠買入。





在 BTC 的交易頁面，點擊【現貨交易】下【限價止盈止損】旁邊的【ᐯ】符號，選擇【OCO】。在左側【限價】中填寫 41000 USDT，【觸發價】填寫 45000 USDT，【買入價】填寫 45500 USDT，輸入【買入量】，點擊【買入 BTC】完成訂單設置。

















如果想要查找自己的歷史訂單記錄，選擇 MEXC 官網右上角【訂單】下的【現貨訂單】，在現貨訂單中您可以查詢到您現貨交易的所有委託和成交記錄。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



