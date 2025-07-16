MX 持有者的三大權益





MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。MEXC 平臺為加密愛好者提供了安全的交易加密貨幣平臺，對於持有平臺代幣 MX Token 的用戶來說，還提供了額外的權益。









MEXC 平臺擁有超低的交易手費率。現貨掛單（Maker）費率為 0%，吃單（Taker）費率為 0.05%。合約掛單（Maker）費率 0.01%，合約吃單（Taker）費率 0.04%。



您還可以使用 MX 抵扣現貨和 USDT 本位合約手續費，享受 20% 手續費折扣。如果您連續 1 天持倉 MX 500 枚以上，即可享受現貨合約手續費50%優惠 。

















MEXC 平臺提供了邀請返傭的機製，當您邀請好友來 MEXC 平臺進行交易時，您會按照一定比例獲得一筆返傭。返傭並不是一次性的結算，好友每產生一筆交易，您都會根據交易額度收到一定比例的返傭。





您可以在 MEXC 平臺首頁右上角【個人頭像】中選擇【邀請好友】，在邀請頁面復製【推廣碼】或【邀請鏈接】發給好友，邀請好友來 MEXC 平臺進行交易。

















MX 代幣持有者每月享受專屬的空投活動。在 MEXC 官網首頁導航欄【活動】下選擇【陽光普照】，參與活動即可贏取獎勵。









參與陽光普照活動可以免費領取新代幣的空投獎勵，參與活動的 MX 並不會被鎖倉，您可以同時參與所有滿足條件的陽光普照活動。





需要注意的是陽光普照活動有參與門檻，要求 MX 代幣持有量達到一定門檻才可以參與。活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。









對於長期持有 MX 的用戶來說，MX 代幣價格在 2023 年第一季度整體呈上漲狀態，最高時價格達到 3.5 美元，和 2023 年初的 0.81 美元相比，增長率達到 330%。除 MEXC 平臺外，MX 代幣目前已經在 Huobi、Bybit、Bitget 等主流中心化交易所上市，為 MX 提供了更好的市場流動性和更廣泛的潛在持有者群體。高度的市場價值認同也將最終反饋在 MX 代幣的價格上。



