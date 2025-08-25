1. 什麼是 MX 代幣 MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣，為 MEXC 生態系統提供動力。MEXC 平臺為加密愛好者提供了安全便捷的交易環境，同時對持有平臺代幣 MX Token 的用戶來說，還提供了額外的權益。 2. 持有 MX 代幣有哪些平台權益 2.1 免費參與空投活動 MX 代幣持有者每月享受專屬的空投活動。在 MEXC 官網首頁導航欄【活動】下選擇【陽光普照】，參與活動即可贏1. 什麼是 MX 代幣 MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣，為 MEXC 生態系統提供動力。MEXC 平臺為加密愛好者提供了安全便捷的交易環境，同時對持有平臺代幣 MX Token 的用戶來說，還提供了額外的權益。 2. 持有 MX 代幣有哪些平台權益 2.1 免費參與空投活動 MX 代幣持有者每月享受專屬的空投活動。在 MEXC 官網首頁導航欄【活動】下選擇【陽光普照】，參與活動即可贏
新手學院/MX專區/熱點分析/MX 代幣的魅力

MX 代幣的魅力

2025年8月25日MEXC
0m
#現貨#MX#新手入門
MX Token
MX$2.1863+1.42%
TokenFi
TOKEN$0.007195+0.27%
Taker Protocol
TAKER$0.005126-3.97%

1. 什麼是 MX 代幣


MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣，為 MEXC 生態系統提供動力。MEXC 平臺為加密愛好者提供了安全便捷的交易環境，同時對持有平臺代幣 MX Token 的用戶來說，還提供了額外的權益。

2. 持有 MX 代幣有哪些平台權益


2.1 免費參與空投活動


MX 代幣持有者每月享受專屬的空投活動。在 MEXC 官網首頁導航欄【活動】下選擇【陽光普照】，參與活動即可贏取獎勵。


參與陽光普照活動可以免費領取新代幣的空投獎勵，參與活動的 MX 並不會被鎖倉，您可以同時參與所有滿足條件的陽光普照活動。

需要注意的是陽光普照活動有參與門檻，要求 MX 代幣持有量達到一定門檻才可以參與。活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。

關於陽光普照活動參與門檻細節，可以閱讀內容《如何參與陽光普照》。

2.2 交易手續費折扣


MEXC 平臺擁有超低的交易手費率。現貨掛單（Maker）費率為 0%，吃單（Taker）費率為 0.05%。合約掛單（Maker）費率 0.01%，合約吃單（Taker）費率 0.04%。

您還可以使用 MX 抵扣現貨和 USDT 本位合約手續費，享受 20% 手續費折扣。如果您連續 1 天持倉 MX 500 枚以上，即可享受現貨合約手續費50%優惠 。


註：不同國家和地區的費率可能會有所差異，請您以費率頁面顯示為準。

2.3 邀請返佣


MEXC 平臺提供了邀請返佣的機制，當您邀請好友來 MEXC 平臺進行交易時，您會按照一定比例獲得一筆返佣。返佣並不是一次性的結算，好友每產生一筆交易，您就會收到一定比例的手續費返佣獎勵。

您可以在 MEXC 平臺首頁右上角【個人頭像】中選擇【邀請好友】，在邀請頁面點擊【邀請好友】，複製【邀請碼】或【邀請鏈接】發給好友，邀請好友來 MEXC 平臺進行交易。

如果您想了解更多關於返佣的內容，您可以閱讀《邀請好友注冊 MEXC》。


3. 長期持有 MX 代幣如何獲得收益


3.1 空投收益


根據 MEXC 的平臺數據統計，2023 年 1 月至 11 月期間，一共開展了 1113 場空投活動，平均每月開展 111.3 場。活動獎池總金額高達約 13000 萬美元，每月平均獎池額度高達 1100 多萬美元。

根據最新的 11.24-11.30 數據顯示，如果滿足參與 Launchpool 和陽光普照活動門檻，您一共可以參與瓜分 28 場活動的獎勵，能夠享受超過 68% 的年化收益率。

3.2 返佣收益


邀請好友成為 MEXC 平臺用戶，好友每產生一筆交易，您就會收到一定比例的手續費返佣獎勵。普通用戶的現貨和合約佣金比例均爲 40%，如果您想獲得更高佣金，您可以申請成為 MEXC 代理。成功邀請達標好友後，邀請人最高可獲得 60 USDT 合約體驗金獎勵，每個達標受邀好友同時也可獲得 20 USDT 合約體驗金獎勵。

現貨返佣獎勵次日 00:00（UTC+8) 左右發放，合約返佣獎勵次日 09:00（UTC+8) 左右發放，實際發放時間可能有延遲，以次日實際發放時間為準。返佣獎勵將發放至您的 MEXC 現貨賬戶，同時您可通過 MEXC 推廣界面查看您的返佣記錄。

3.3 代幣增值收益


代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%。截止目前，MX 代幣在 2023 年的漲幅也已超過 265%。作為長期持有 MX 的用戶，能夠從 MX 的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。

同樣 MX 代幣還可以通過定期銷毀機制穩定價值。MX代幣的流通量受到 MEXC 定期銷毀的控制。當加密貨幣被銷毀後，流通量減少，稀缺性增加。稀缺性的增加通常會導致價格上升，因此可以說 MX 代幣相對於沒有銷毀機制的加密貨幣而言，更不容易貶值。

MEXC 平臺將利潤的 40% 用於購買和銷毀 MX 代幣。在 2023 年前三季度，MEXC 平臺共計銷毀 MX 代幣約 532 萬枚。目標是維持 MX 代幣的流通供應量在 1 億枚。您可以在官網首頁頂部導航欄【現貨交易】中選擇【MX 專區】，在 MX 專區頁面點擊【查看銷毀記錄】進行數據查看。


持有 MX，不僅是一種價值投資方式，也是一種理財手段。除 MEXC 平臺外，MX 代幣目前已經在 Huobi、Bybit 等主流中心化交易所上市，為 MX 提供了更好的市場流動性和更廣泛的潛在持有者群體。高度的市場價值認同也將最終反饋在 MX 代幣的價格上。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？1. 代幣增值代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。2. Launchpool 活動收益MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指

12月MX專區活動數據表現

12月MX專區活動數據表現

2024 年，MEXC 平臺全年共計開展 2022 場新幣空投活動，累計發放獎勵超過 1.27 億 USDT，平均每月瓜分 1062 萬 USDT，年化收益率高達 71%！持有 MX*URLS-MX_USDT* 代幣盡享平臺福利，更多關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。1. 12月 MX 專區活動數據表現2024 年 12 月，MEXC 平臺一共開展了 120

1月MX專區活動數據表現

1月MX專區活動數據表現

在過去的 1 月裡，隨着比特幣價格的回升大盤整體回暖，MX 代幣價格最高突破至 3.98 美元。與此同時 MEXC 團隊對外公布了 2024 年第四季度的 MX 回購銷毀數量，將 MX 代幣的流通供應量維持在 1 億枚，更多詳細內容您可以閱讀相關公告進行了解。持有 MX 代幣盡享平臺福利，更多關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。1. 1月 MX 專區活動數據表

11 月 MX 專區活動數據表現

11 月 MX 專區活動數據表現

比特幣價格的持續上漲帶動了最近行情的漲幅，點燃了大家對加密市場的熱情。MX 代幣在這波漲幅中也達到了 3 美元，相比上月價格繼續攀高。本月 MX 代幣價格基本在 2.8 美元到 3 美元之間進行波動。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。1. 11 月 MX 專區活動數

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金