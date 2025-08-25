







MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣，為 MEXC 生態系統提供動力。MEXC 平臺為加密愛好者提供了安全便捷的交易環境，同時對持有平臺代幣 MX Token 的用戶來說，還提供了額外的權益。













MX 代幣持有者每月享受專屬的空投活動。在 MEXC 官網首頁導航欄【活動】下選擇【陽光普照】，參與活動即可贏取獎勵。









參與陽光普照活動可以免費領取新代幣的空投獎勵，參與活動的 MX 並不會被鎖倉，您可以同時參與所有滿足條件的陽光普照活動。





需要注意的是陽光普照活動有參與門檻，要求 MX 代幣持有量達到一定門檻才可以參與。活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。













MEXC 平臺擁有超低的交易手費率。現貨掛單（Maker）費率為 0%，吃單（Taker）費率為 0.05%。合約掛單（Maker）費率 0.01%，合約吃單（Taker）費率 0.04%。





您還可以使用 MX 抵扣現貨和 USDT 本位合約手續費，享受 20% 手續費折扣。如果您連續 1 天持倉 MX 500 枚以上，即可享受現貨合約手續費50%優惠 。

















MEXC 平臺提供了邀請返佣的機制，當您邀請好友來 MEXC 平臺進行交易時，您會按照一定比例獲得一筆返佣。返佣並不是一次性的結算，好友每產生一筆交易，您就會收到一定比例的手續費返佣獎勵。





您可以在 MEXC 平臺首頁右上角【個人頭像】中選擇【邀請好友】，在邀請頁面點擊【邀請好友】，複製【邀請碼】或【邀請鏈接】發給好友，邀請好友來 MEXC 平臺進行交易。





















根據 MEXC 的平臺數據統計，2023 年 1 月至 11 月期間，一共開展了 1113 場空投活動，平均每月開展 111.3 場。活動獎池總金額高達約 13000 萬美元，每月平均獎池額度高達 1100 多萬美元。





根據最新的 11.24-11.30 數據顯示，如果滿足參與 Launchpool 和陽光普照活動門檻，您一共可以參與瓜分 28 場活動的獎勵，能夠享受超過 68% 的年化收益率。









邀請好友成為 MEXC 平臺用戶，好友每產生一筆交易，您就會收到一定比例的手續費返佣獎勵。普通用戶的現貨和合約佣金比例均爲 40%，如果您想獲得更高佣金，您可以申請成為 MEXC 代理。成功邀請達標好友後，邀請人最高可獲得 60 USDT 合約體驗金獎勵，每個達標受邀好友同時也可獲得 20 USDT 合約體驗金獎勵。





現貨返佣獎勵次日 00:00（UTC+8) 左右發放，合約返佣獎勵次日 09:00（UTC+8) 左右發放，實際發放時間可能有延遲，以次日實際發放時間為準。返佣獎勵將發放至您的 MEXC 現貨賬戶，同時您可通過 MEXC 推廣界面查看您的返佣記錄。









代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%。截止目前，MX 代幣在 2023 年的漲幅也已超過 265%。作為長期持有 MX 的用戶，能夠從 MX 的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。





同樣 MX 代幣還可以通過定期銷毀機制穩定價值。MX代幣的流通量受到 MEXC 定期銷毀的控制。當加密貨幣被銷毀後，流通量減少，稀缺性增加。稀缺性的增加通常會導致價格上升，因此可以說 MX 代幣相對於沒有銷毀機制的加密貨幣而言，更不容易貶值。





MEXC 平臺將利潤的 40% 用於購買和銷毀 MX 代幣。在 2023 年前三季度，MEXC 平臺共計銷毀 MX 代幣約 532 萬枚。目標是維持 MX 代幣的流通供應量在 1 億枚。您可以在官網首頁頂部導航欄【現貨交易】中選擇【MX 專區】，在 MX 專區頁面點擊【查看銷毀記錄】進行數據查看。









持有 MX，不僅是一種價值投資方式，也是一種理財手段。除 MEXC 平臺外，MX 代幣目前已經在 Huobi、Bybit 等主流中心化交易所上市，為 MX 提供了更好的市場流動性和更廣泛的潛在持有者群體。高度的市場價值認同也將最終反饋在 MX 代幣的價格上。





