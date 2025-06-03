什麼是USD1 (USD1)

USD1 是一種法定支持的數位資產，旨在與美元保持 1:1 的等值。 USD1 由總部位於佛羅裡達州邁阿密的金融科技公司 World Liberty Financial (WLFI) 於 2025 年 4 月推出，旨在透過提供法定貨幣和數位資產之間的無縫可互換性來簡化數位交易。為了確保透明度和信任，其儲備由位於加州的加密貨幣託管服務提供者 BitGo 持有。初期，USD1 在以太坊和幣安智能鏈（BSC）網路上發行，未來計劃擴展到其他區塊鏈。

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USD1價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如USD1、比特幣或以太坊。 USD1未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的USD1價格預測頁面。

USD1價格歷史

追蹤USD1的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估USD1的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的USD1價格歷史頁面。

如何購買USD1 (USD1)

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USD1 兌換爲當地貨幣

1 USD1 兌換 VND ₫ 26,304.474 1 USD1 兌換 AUD A$ 1.539384 1 USD1 兌換 GBP ￡ 0.729708 1 USD1 兌換 EUR € 0.869652 1 USD1 兌換 USD $ 0.9996 1 USD1 兌換 MYR RM 4.238304 1 USD1 兌換 TRY ₺ 39.094356 1 USD1 兌換 JPY ¥ 143.882424 1 USD1 兌換 RUB ₽ 78.938412 1 USD1 兌換 INR ₹ 85.685712 1 USD1 兌換 IDR Rp 16,386.882624 1 USD1 兌換 KRW ₩ 1,376.859036 1 USD1 兌換 PHP ₱ 55.667724 1 USD1 兌換 EGP ￡E. 49.640136 1 USD1 兌換 BRL R$ 5.627748 1 USD1 兌換 CAD C$ 1.369452 1 USD1 兌換 BDT ৳ 122.191104 1 USD1 兌換 NGN ₦ 1,581.637092 1 USD1 兌換 UAH ₴ 41.53338 1 USD1 兌換 VES Bs 95.9616 1 USD1 兌換 PKR Rs 281.177484 1 USD1 兌換 KZT ₸ 512.085084 1 USD1 兌換 THB ฿ 32.63694 1 USD1 兌換 TWD NT$ 29.997996 1 USD1 兌換 AED د.إ 3.668532 1 USD1 兌換 CHF Fr 0.819672 1 USD1 兌換 HKD HK$ 7.836864 1 USD1 兌換 MAD .د.م 9.186324 1 USD1 兌換 MXN $ 19.262292

USD1資源

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人們還問：關於USD1的其他問題 USD1 (USD1)今天的價格是多少？ USD1 (USD1) 的實時價格爲 0.9996 USD 。 USD1 (USD1)的市值是多少？ USD1 目前的市值爲 $ 2.17B USD 。它的計算方法是將 USD1 的目前供應量乘以 0.9996 USD 的實時市場價格。 USD1 (USD1) 的流通量是多少？ USD1 (USD1) 目前的流通供應量爲 2.17B USD 。 USD1 (USD1) 的最高價格是多少？ 截至 2025-06-04 ，USD1 (USD1) 的最高價格爲 1.0077 USD 。 USD1 (USD1) 的24小時交易量是多少？ USD1 (USD1) 的 24 小時交易量爲 $ 507.60K USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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