邀請好友註冊 MEXC





除了日常使用 MEXC 平臺進行現貨、合約交易外，還可以通過邀請好友的方式，為自己賺取佣金。當您邀請好友使用 MEXC 時，您可以從好友的現貨、合約交易中賺取一定比例的佣金，最高比例可以達到 50%。













打開 MEXC 官網並登錄您的 MEXC 賬號，點擊右上角的【個人頭像】，選擇【邀請好友】。





進入到邀請頁面後，點擊【邀請好友】，您可以選擇復製【邀請碼】，新用戶在註冊時填寫您的推廣碼即可完成新用戶註冊邀請。





您也可以直接復製【邀請鏈接】，新用戶使用您的推廣鏈接在瀏覽器打開註冊，推廣碼直接默認填寫完成。













1）在 MEXC 手機 APP 上，點擊左上角【個人頭像】。

2）選擇【邀請好友】進入到邀請頁面。

3）點擊【邀請好友】。

4）選擇復製【推廣碼】或者【邀請鏈接】發送給邀請的新用戶，您也可以選擇分享畫面的模版後直接分享給好友即可。













邀請好友成為 MEXC 平臺用戶，好友每產生一筆交易，您就會收到一定比例的手續費返佣獎勵。









普通用戶的現貨和合約佣金比例均爲 40%，部分地區最高為 50%。如果您想獲得更高佣金，您可以申請成為 MEXC 代理。





成功邀請達標好友後，邀請人和每個達標受邀好友同時可獲得合約體驗金獎勵。









推薦人實際獲得的返佣將以好友用於結算交易手續費的實際幣種返還。例如：好友使用MX抵扣結算交易手續費時，推薦人實際獲得的返佣將以 MX 返還。









現貨返佣獎勵次日 00:00（UTC+8) 左右發放，合約返佣獎勵次日 09:00（UTC+8) 左右發放，實際發放時間可能有延遲，以次日實際發放時間為準。返佣獎勵將發放至您的 MEXC 現貨賬戶，同時您可通過 MEXC 推廣界面查看您的返佣記錄。





註：

1）從好友註冊日起，推薦人返佣有效期1080天；

2）為確保數據的準確性與安全性，我們僅提供最近18個月內的返佣數據。









在【邀請好友】頁面，您可以查看到自己詳細的【邀請記錄】和【返佣】。可以通過時間篩選來查找自己想要查看的記錄，以及支持記錄導出。







