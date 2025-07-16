1. 什麽是子賬號 在您的 MEXC 賬戶中，您可以設置多個子賬號，用於幫助您日常交易。比如您可以使用一個子賬號用於現貨交易，使用另一個子賬號用於合約交易。 MEXC 提供了兩種子賬號，一種是無登錄權限的，此類子賬號需要配合 API 使用。您要查看這種子賬號，需要在您的 MEXC 賬戶下進行這個子賬號信息查看，包括轉賬信息、交易信息等。 另一種是通過郵箱可以登錄的子賬號，除了您在 MEXC 賬戶下1. 什麽是子賬號 在您的 MEXC 賬戶中，您可以設置多個子賬號，用於幫助您日常交易。比如您可以使用一個子賬號用於現貨交易，使用另一個子賬號用於合約交易。 MEXC 提供了兩種子賬號，一種是無登錄權限的，此類子賬號需要配合 API 使用。您要查看這種子賬號，需要在您的 MEXC 賬戶下進行這個子賬號信息查看，包括轉賬信息、交易信息等。 另一種是通過郵箱可以登錄的子賬號，除了您在 MEXC 賬戶下
新手學院/新手指南/操作指南/如何管理子賬號

如何管理子賬號

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#新手入門#基礎概念
RWAX
APP$0.0009118+15.63%
Story
IP$3.634-8.20%

1. 什麽是子賬號


在您的 MEXC 賬戶中，您可以設置多個子賬號，用於幫助您日常交易。比如您可以使用一個子賬號用於現貨交易，使用另一個子賬號用於合約交易。

MEXC 提供了兩種子賬號，一種是無登錄權限的，此類子賬號需要配合 API 使用。您要查看這種子賬號，需要在您的 MEXC 賬戶下進行這個子賬號信息查看，包括轉賬信息、交易信息等。

另一種是通過郵箱可以登錄的子賬號，除了您在 MEXC 賬戶下可以查看這個子賬號的信息，還可以單獨通過 Web 端登錄子賬號進行信息查看。App 端不支持登錄。

2. 如何新建子賬號


打開 MEXC 官方首頁並登錄賬號，點擊右上角【個人頭像】選擇【子賬號管理】。


點擊【新建子賬號】，您可以看到，有兩種子賬號類型可供選擇。選擇第一種無登錄權限的子賬號，點擊【下一步】。


填寫【用戶名】，點擊【下一步】，完成安全驗證，創建子賬號成功。


如果您選擇的是第二種需驗證郵箱子賬號，填寫【郵箱地址】、【登錄密碼】、【確認密碼】和【郵箱驗證碼】後點擊【下一步】，完成安全驗證，創建子賬號成功。


3. 管理子賬號


子賬號管理包括賬號管理、API、資產管理、劃轉記錄和登錄歷史。

3.1 賬號管理


在子賬號管理頁面下的【賬號管理】中，點擊最右側的【…】，對賬號進行操作管理。

對於第一種無登錄權限的子賬號，您可以對子賬號進行【凍結】和【開通合約】操作。

對於第二種需驗證郵箱子賬號，您可以對子賬號進行【凍結】、【修改密碼】、【修改郵箱】、【開通合約】操作。

開通合約功能後，原本的 ⊗ 狀態變成 Ⓥ。


3.2 API


點擊【創建 API】，選擇【子賬號】，選擇您想勾選的現貨和合約信息選項，填寫【備註】，點擊【創建】，完成安全驗證，創建成功。


在 MEXC 很多接口需要通過 API Key 才可以訪問。您在剛剛創建 API Key 過程中，勾選的是現貨和合約的 API 權限。

創建成功後會生成私鑰（Secret Key），請保管好您的私鑰不要告訴任何人。如果您的私鑰遭到洩漏，請立刻刪除此 Key，並可以另外創建新的 Key。


3.3 資產管理


點擊【劃轉】，您可以將自己的資產在 MEXC 賬號和子賬號之間互相劃轉，子賬號之間也可以互相劃轉。您的劃轉記錄都會記錄在【劃轉記錄】中。

點擊【詳情】您可以查看相應子賬號中的資產情況。


3.4 登錄歷史


第二類的子賬號支持在 Web 端郵箱密碼登錄。當您直接登錄子賬號時，您的登錄記錄在 MEXC 賬號中可以查看到。在【子賬號管理】中，選擇【登錄歷史】可以看到登錄子賬號的郵箱、IP 和登錄地址。


通過使用子賬號，您可以保證自身交易策略的獨立性。您可以通過多個子賬號，同時測試不同的交易策略，更準確地追蹤策略效果。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

當您打開 MEXC 合約交易介面時，映入眼簾的除了跳動的K線圖，還有一列列不斷變化的數據和專業名詞：指數價格、合理價格、資金費率、保險基金……對於許多交易者，尤其是新手而言，這些名詞如同天書，令人望而生畏。然而，正是這些看似複雜的名詞，構成了合約交易的底層規則。不理解它們，就如同在不熟悉規則的賽場上競技，不僅容易錯失良機，更可能因誤解而導致不必要的虧損。本文將依據 MEXC 官方資料，為您逐一剖析

什麼是跟單交易？

什麼是跟單交易？

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。1. 跟單交易特點自動化：投資用戶一旦選擇了某個交易員進行跟單，系統會自動執行與該交易員相同的買賣操作。透明度：投資者可以查看跟單交易員的歷史交易記錄、收益率、勝率等信息。多樣性：交易平臺通常會提供多位跟單交易員供投資用戶選擇，投資用戶

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金