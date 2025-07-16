







在您的 MEXC 賬戶中，您可以設置多個子賬號，用於幫助您日常交易。比如您可以使用一個子賬號用於現貨交易，使用另一個子賬號用於合約交易。





MEXC 提供了兩種子賬號，一種是無登錄權限的，此類子賬號需要配合 API 使用。您要查看這種子賬號，需要在您的 MEXC 賬戶下進行這個子賬號信息查看，包括轉賬信息、交易信息等。





另一種是通過郵箱可以登錄的子賬號，除了您在 MEXC 賬戶下可以查看這個子賬號的信息，還可以單獨通過 Web 端登錄子賬號進行信息查看。App 端不支持登錄。









打開 MEXC 官方首頁並登錄賬號，點擊右上角【個人頭像】選擇【子賬號管理】。









點擊【新建子賬號】，您可以看到，有兩種子賬號類型可供選擇。選擇第一種無登錄權限的子賬號，點擊【下一步】。









填寫【用戶名】，點擊【下一步】，完成安全驗證，創建子賬號成功。









如果您選擇的是第二種需驗證郵箱子賬號，填寫【郵箱地址】、【登錄密碼】、【確認密碼】和【郵箱驗證碼】後點擊【下一步】，完成安全驗證，創建子賬號成功。













子賬號管理包括賬號管理、API、資產管理、劃轉記錄和登錄歷史。









在子賬號管理頁面下的【賬號管理】中，點擊最右側的【…】，對賬號進行操作管理。





對於第一種無登錄權限的子賬號，您可以對子賬號進行【凍結】和【開通合約】操作。





對於第二種需驗證郵箱子賬號，您可以對子賬號進行【凍結】、【修改密碼】、【修改郵箱】、【開通合約】操作。





開通合約功能後，原本的 ⊗ 狀態變成 Ⓥ。













點擊【創建 API】，選擇【子賬號】，選擇您想勾選的現貨和合約信息選項，填寫【備註】，點擊【創建】，完成安全驗證，創建成功。









在 MEXC 很多接口需要通過 API Key 才可以訪問。您在剛剛創建 API Key 過程中，勾選的是現貨和合約的 API 權限。





創建成功後會生成私鑰（Secret Key），請保管好您的私鑰不要告訴任何人。如果您的私鑰遭到洩漏，請立刻刪除此 Key，並可以另外創建新的 Key。









點擊【劃轉】，您可以將自己的資產在 MEXC 賬號和子賬號之間互相劃轉，子賬號之間也可以互相劃轉。您的劃轉記錄都會記錄在【劃轉記錄】中。





點擊【詳情】您可以查看相應子賬號中的資產情況。













第二類的子賬號支持在 Web 端郵箱密碼登錄。當您直接登錄子賬號時，您的登錄記錄在 MEXC 賬號中可以查看到。在【子賬號管理】中，選擇【登錄歷史】可以看到登錄子賬號的郵箱、IP 和登錄地址。





通過使用子賬號，您可以保證自身交易策略的獨立性。您可以通過多個子賬號，同時測試不同的交易策略，更準確地追蹤策略效果。