ZKFair（ZKF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0,02491955$ 0,02491955 $ 0,02491955 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1,29% 涨跌幅（1D） +38,23% 漲跌幅（7D） +56,68% 漲跌幅（7D） +56,68%

ZKFair（ZKF）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ZKF 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ZKF 的历史最高价为 $ 0,02491955，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ZKF 在过去 1 小时内的价格变动为 +1,29%，过去 24 小时内变动为 +38,23%，过去 7 天内累计变动为 +56,68%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZKFair（ZKF）市场信息

市值 $ 477,05K$ 477,05K $ 477,05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 477,05K$ 477,05K $ 477,05K 流通量 10,00B 10,00B 10,00B 总供应量 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

ZKFair 的当前市值为 $ 477,05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZKF 的流通量为 10,00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 477,05K。