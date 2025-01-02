XMON 价格 (XMON)
今天 XMON (XMON) 的实时价格为 660.98 USD。目前其市值为 $ 1.67M USD。XMON 兑换 USD 的价格为实时更新。
XMON 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.92K USD
- XMON 当天价格变化为 +7.94%
- 其循环供应量为 2.52K USD
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今天内，XMON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +48.6。
在过去30天内，XMON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -269.4270812480。
在过去60天内，XMON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +674.3489153820。
在过去90天内，XMON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +188.17484768191023。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +48.6
|+7.94%
|30天
|$ -269.4270812480
|-40.76%
|60天
|$ +674.3489153820
|+102.02%
|90天
|$ +188.17484768191023
|+39.80%
XMON 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.34%
+7.94%
-12.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 XMON 兑换 AUD
A$1,057.568
|1 XMON 兑换 GBP
￡528.784
|1 XMON 兑换 EUR
€634.5408
|1 XMON 兑换 USD
$660.98
|1 XMON 兑换 MYR
RM2,954.5806
|1 XMON 兑换 TRY
₺23,339.2038
|1 XMON 兑换 JPY
¥103,780.4698
|1 XMON 兑换 RUB
₽73,692.6602
|1 XMON 兑换 INR
₹56,679.035
|1 XMON 兑换 IDR
Rp10,660,966.2494
|1 XMON 兑换 PHP
₱38,283.9616
|1 XMON 兑换 EGP
￡E.33,544.735
|1 XMON 兑换 BRL
R$4,098.076
|1 XMON 兑换 CAD
C$951.8112
|1 XMON 兑换 BDT
৳78,987.11
|1 XMON 兑换 NGN
₦1,021,604.0782
|1 XMON 兑换 UAH
₴27,833.8678
|1 XMON 兑换 VES
Bs33,709.98
|1 XMON 兑换 PKR
Rs184,215.126
|1 XMON 兑换 KZT
₸346,968.2314
|1 XMON 兑换 THB
฿22,645.1748
|1 XMON 兑换 TWD
NT$21,739.6322
|1 XMON 兑换 CHF
Fr594.882
|1 XMON 兑换 HKD
HK$5,135.8146
|1 XMON 兑换 MAD
.د.م6,682.5078