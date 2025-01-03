Vendetta 价格 (VDT)
今天 Vendetta (VDT) 的实时价格为 0.01869701 USD。目前其市值为 $ 235.39K USD。VDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vendetta 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 266.74 USD
- Vendetta 当天价格变化为 -0.91%
- 其循环供应量为 12.59M USD
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今天内，Vendetta 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00017248272002008。
在过去30天内，Vendetta 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003572362。
在过去60天内，Vendetta 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0081816339。
在过去90天内，Vendetta 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02280061274842136。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00017248272002008
|-0.91%
|30天
|$ +0.0003572362
|+1.91%
|60天
|$ -0.0081816339
|-43.75%
|90天
|$ -0.02280061274842136
|-54.94%
Vendetta 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.40%
-0.91%
-4.96%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.
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|1 VDT 兑换 AUD
A$0.0301021861
|1 VDT 兑换 GBP
￡0.014957608
|1 VDT 兑换 EUR
€0.0181360997
|1 VDT 兑换 USD
$0.01869701
|1 VDT 兑换 MYR
RM0.0835756347
|1 VDT 兑换 TRY
₺0.6605653633
|1 VDT 兑换 JPY
¥2.942909374
|1 VDT 兑换 RUB
₽2.0755550801
|1 VDT 兑换 INR
₹1.6036425477
|1 VDT 兑换 IDR
Rp301.5646352003
|1 VDT 兑换 PHP
₱1.08442658
|1 VDT 兑换 EGP
￡E.0.9492471977
|1 VDT 兑换 BRL
R$0.1151735816
|1 VDT 兑换 CAD
C$0.0269236944
|1 VDT 兑换 BDT
৳2.234292695
|1 VDT 兑换 NGN
₦28.8979116859
|1 VDT 兑换 UAH
₴0.7873310911
|1 VDT 兑换 VES
Bs0.95354751
|1 VDT 兑换 PKR
Rs5.210856687
|1 VDT 兑换 KZT
₸9.8146214593
|1 VDT 兑换 THB
฿0.6429901739
|1 VDT 兑换 TWD
NT$0.6153185991
|1 VDT 兑换 CHF
Fr0.0170142791
|1 VDT 兑换 HKD
HK$0.1452757677
|1 VDT 兑换 MAD
.د.م0.1890267711