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USDtez 价格 (USDTZ)

USD

USDtez (USDTZ) 实时价格图表

$0.990967
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+1.10%(1D)

今天 USDtez (USDTZ) 的价格

今天 USDtez (USDTZ) 的实时价格为 0.990967 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USDTZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDtez 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 369.80 USD
- USDtez 当天价格变化为 +1.13%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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USDtez (USDTZ) 价格表现 USD

今天内，USDtez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.011037
在过去30天内，USDtez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0236637964
在过去60天内，USDtez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035435988
在过去90天内，USDtez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0059690345159957

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.011037+1.13%
30天$ -0.0236637964-2.38%
60天$ -0.0035435988-0.35%
90天$ -0.0059690345159957-0.59%

USDtez (USDTZ) 价格分析

USDtez 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.978071
$ 0.978071$ 0.978071

$ 0.998956
$ 0.998956$ 0.998956

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

-0.21%

+1.13%

-0.77%

USDtez (USDTZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 369.80
$ 369.80$ 369.80

0.00
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什么是USDtez (USDTZ)

USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation.

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USDtez (USDTZ) 资源

官网

大家还在问：关于 USDtez (USDTZ) 的其他问题

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USDTZ 兑换为当地货币

1 USDTZ 兑换 AUD
A$1.60536654
1 USDTZ 兑换 GBP
0.80268327
1 USDTZ 兑换 EUR
0.96123799
1 USDTZ 兑换 USD
$0.990967
1 USDTZ 兑换 MYR
RM4.44944183
1 USDTZ 兑换 TRY
35.09014147
1 USDTZ 兑换 JPY
¥156.19621854
1 USDTZ 兑换 RUB
101.30655641
1 USDTZ 兑换 INR
85.35198771
1 USDTZ 兑换 IDR
Rp15,983.33647201
1 USDTZ 兑换 PHP
58.10039521
1 USDTZ 兑换 EGP
￡E.50.09338185
1 USDTZ 兑换 BRL
R$6.05480837
1 USDTZ 兑换 CAD
C$1.42699248
1 USDTZ 兑换 BDT
120.87815466
1 USDTZ 兑换 NGN
1,536.37541746
1 USDTZ 兑换 UAH
41.89808476
1 USDTZ 兑换 VES
Bs52.521251
1 USDTZ 兑换 PKR
Rs275.95458049
1 USDTZ 兑换 KZT
522.9332859
1 USDTZ 兑换 THB
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1 USDTZ 兑换 TWD
NT$32.75145935
1 USDTZ 兑换 CHF
Fr0.90177997
1 USDTZ 兑换 HKD
HK$7.70972326
1 USDTZ 兑换 MAD
.د.م9.94930868