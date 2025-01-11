USDtez 价格 (USDTZ)
今天 USDtez (USDTZ) 的实时价格为 0.990967 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USDTZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDtez 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 369.80 USD
- USDtez 当天价格变化为 +1.13%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，USDtez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.011037。
在过去30天内，USDtez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0236637964。
在过去60天内，USDtez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035435988。
在过去90天内，USDtez 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0059690345159957。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.011037
|+1.13%
|30天
|$ -0.0236637964
|-2.38%
|60天
|$ -0.0035435988
|-0.35%
|90天
|$ -0.0059690345159957
|-0.59%
USDtez 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.21%
+1.13%
-0.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation.
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|1 USDTZ 兑换 AUD
A$1.60536654
|1 USDTZ 兑换 GBP
￡0.80268327
|1 USDTZ 兑换 EUR
€0.96123799
|1 USDTZ 兑换 USD
$0.990967
|1 USDTZ 兑换 MYR
RM4.44944183
|1 USDTZ 兑换 TRY
₺35.09014147
|1 USDTZ 兑换 JPY
¥156.19621854
|1 USDTZ 兑换 RUB
₽101.30655641
|1 USDTZ 兑换 INR
₹85.35198771
|1 USDTZ 兑换 IDR
Rp15,983.33647201
|1 USDTZ 兑换 PHP
₱58.10039521
|1 USDTZ 兑换 EGP
￡E.50.09338185
|1 USDTZ 兑换 BRL
R$6.05480837
|1 USDTZ 兑换 CAD
C$1.42699248
|1 USDTZ 兑换 BDT
৳120.87815466
|1 USDTZ 兑换 NGN
₦1,536.37541746
|1 USDTZ 兑换 UAH
₴41.89808476
|1 USDTZ 兑换 VES
Bs52.521251
|1 USDTZ 兑换 PKR
Rs275.95458049
|1 USDTZ 兑换 KZT
₸522.9332859
|1 USDTZ 兑换 THB
฿34.36673556
|1 USDTZ 兑换 TWD
NT$32.75145935
|1 USDTZ 兑换 CHF
Fr0.90177997
|1 USDTZ 兑换 HKD
HK$7.70972326
|1 USDTZ 兑换 MAD
.د.م9.94930868