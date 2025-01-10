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USDH 价格 (USDH)

USD

USDH (USDH) 实时价格图表

$0.998136
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-0.20%(1D)

今天 USDH (USDH) 的价格

今天 USDH (USDH) 的实时价格为 0.998136 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USDH 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 258.39K USD
- USDH 当天价格变化为 -0.29%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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USDH (USDH) 价格表现 USD

今天内，USDH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029438836206655
在过去30天内，USDH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0244580251
在过去60天内，USDH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025086152
在过去90天内，USDH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0019238016982926

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0029438836206655-0.29%
30天$ +0.0244580251+2.45%
60天$ -0.0025086152-0.25%
90天$ +0.0019238016982926+0.19%

USDH (USDH) 价格分析

USDH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.993582
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$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

-0.25%

-0.29%

-0.14%

USDH (USDH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 258.39K
$ 258.39K$ 258.39K

0.00
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什么是USDH (USDH)

Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations

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USDH (USDH) 资源

官网

大家还在问：关于 USDH (USDH) 的其他问题

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USDH 兑换为当地货币

1 USDH 兑换 AUD
A$1.61698032
1 USDH 兑换 GBP
0.80849016
1 USDH 兑换 EUR
0.96819192
1 USDH 兑换 USD
$0.998136
1 USDH 兑换 MYR
RM4.48163064
1 USDH 兑换 TRY
35.34399576
1 USDH 兑换 JPY
¥157.32619632
1 USDH 兑换 RUB
102.03944328
1 USDH 兑换 INR
85.96945368
1 USDH 兑换 IDR
Rp16,098.96548808
1 USDH 兑换 PHP
58.52071368
1 USDH 兑换 EGP
￡E.50.4557748
1 USDH 兑换 BRL
R$6.09861096
1 USDH 兑换 CAD
C$1.43731584
1 USDH 兑换 BDT
121.75262928
1 USDH 兑换 NGN
1,547.49009168
1 USDH 兑换 UAH
42.20119008
1 USDH 兑换 VES
Bs52.901208
1 USDH 兑换 PKR
Rs277.95093192
1 USDH 兑换 KZT
526.7163672
1 USDH 兑换 THB
฿34.61535648
1 USDH 兑换 TWD
NT$32.9883948
1 USDH 兑换 CHF
Fr0.90830376
1 USDH 兑换 HKD
HK$7.76549808
1 USDH 兑换 MAD
.د.م10.02128544